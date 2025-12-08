精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
44歲范冰冰凍齡保養祕訣公開！金馬影后4招秋冬護膚術：三合一面膜、乳霜厚敷一次學會
第62屆金馬獎精彩落幕，范冰冰睽違9年再度入圍，並以《地母》奪下金馬影后重返影壇焦點。不只演技實力精湛，擁有「美容教主」美譽的她，日常保養祕訣更是眾多女性心中的標竿。到底今年44歲熟齡的范冰冰凍齡保養技巧是什麼？應對秋冬換季又有哪些保濕絕技？影后四招秋冬凍齡保養術快快學起來。
范冰冰凍齡保養祕訣1：卸妝膏清潔按摩
工作拍戲時常得帶妝一整天，不只容易悶出敏感肌，更可能帶來肌膚多種不穩定症狀。范冰冰日前在小紅書分享到，自己很重視卸妝，且喜歡快速又簡單的上妝、卸妝流程，因此會特別留意眼妝避免過於繁複；夜間卸妝時更會選擇滋潤度高、乳化快的卸妝膏作為清潔首選。將卸妝膏在手心搓開、溫熱後，再以由內而外的按摩手技溫柔卸除彩妝，過程輕巧且舒緩，而油潤質地也能替肌膚打好保養基底。
范冰冰凍齡保養祕訣2：三合一面膜護膚法
完成清潔後，熱愛敷面膜的范冰冰會搭配「三合一面膜保養法」穩定秋冬膚況。首先以霜狀面膜均勻塗抹全臉，並加強容易乾燥、起細紋的眼周；靜待20分鐘後，再貼上保濕眼膜，同步敷上高保濕片狀面膜將水分封存。三層面膜層層修護，40分鐘後取下，肌膚便會像喝飽水般柔嫩澎彈，也是她秋冬對抗乾燥缺水的獨門祕訣。
范冰冰凍齡保養祕訣3：乳霜厚敷
當肌膚缺水不穩定，或天氣濕度變化明顯時，范冰冰會以「三合一面膜法」加強補水。除此之外，她也分享：若膚況良好，便會改以「乳霜厚敷」作為夜間修護。選擇溫和、熟悉的乳霜厚敷全臉與脖子，延長靜置時間，甚至直接厚敷入睡，都能達到顯著的嫩膚效果。
范冰冰凍齡保養祕訣4：夜間B+A溫和抗老
面膜保養只是夜間保養的第一步，想真正達到凍齡，不可忽略後續抗老程序。范冰冰強調，自己每晚都會使用A醇進行抗老，但為避免刺激反應，一定選擇溫和穩定配方，並在A醇前搭配B5精華水作為基底，不僅能提升保濕度，也能平衡可能的敏感，讓四季膚況維持穩定狀態。
