45歲張柏芝傳擁11億身家 驚爆已立遺囑稱不怕死 斷言對孩子「沒有牽掛」

內地真人騷節目《一路繁繁2》雖沒有盛大的冒險場面，但因參與嘉賓說話時真情流露，每集都成功掀起觀眾關注，成為網民話題。而最近一集節目中，眾人談及生死及遺囑安排時，45歲的張柏芝自爆早已立好遺囑，更笑稱連遺照和壽衣都選好了，令在場人士大吃一驚。

張柏芝毫不忌諱地表示已選好遺照及壽衣。（《一路繁繁2》截圖）

節目中，張柏芝與劉嘉玲及寧靜等人談及中國人立遺囑的態度，寧靜指有些人會覺得立遺囑「好不吉利」，但她認為「你不安排更不吉利」，劉嘉玲亦大表認同。此時柏芝即自爆：「我已經在律師樓全都寫好（遺囑）。」劉嘉玲不禁被嚇倒，「哇，那妳也早了一點啊﹗」但柏芝淡然地說：「因為我不想要我離開的時候，看到大家為了錢而有一些不好看的……（爭產）」寧靜即補白說：「噁心的要死。」柏芝則帶笑地表示：「我自己的照片（遺照）我都挑好了，哈哈哈，我自己的衣服（壽衣）我都挑好了。」

張柏芝表示面對死亡時不會牽掛孩子，因自己生前盡力愛他們。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

劉嘉玲直指柏芝是「很有準備的人」，柏芝回應指：「對！人生只是來…來過，我不代表要永久，才那個mission complete（任務完成）就OK，所以我不怕死亡，我隨時都可以走。」當被問到會否對孩子感到牽掛，柏芝斷言「沒有牽掛」，並解釋「因為我在活著的時候，我要盡努力去愛他，但是我走了，他們也要盡努力去愛自己，那沒辦法」。

劉嘉玲認為柏芝養了幾個孩子，不可能沒牽掛。（《一路繁繁2》截圖）

劉嘉玲指自己養了兩條狗都有牽掛，「妳養了幾個孩子沒牽掛？」，柏芝表示「擔心是有，但到真的要離開的那一刻，沒有那個想法的」。但劉嘉玲認為「你逼自己不牽掛不代表你不牽掛」，寧靜則指「你那一刻，你想的更多的是我能不能好好的走」，柏芝則對寧靜的說法表示贊同。

外界盛傳張柏芝坐擁10億人民幣（約11.1億港元）身家。（微博@張柏芝）

張柏芝多年來拍戲無數，演藝收入不菲，加上在內地及香港都擁有多項物業，盛傳其坐擁身家達10億人民幣（約11.1億港元），而她與前夫謝霆鋒育有兒子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus），其後再誕下三子張禮承（Marcus），但至今沒有公開兒子生父的身份。網民對於柏芝早早籌備好身後安排大表認同，認為她立好遺囑作好財產分配，是基於對家人的愛，「許多人為錢而失去親情，柏芝不想看到家人爭產，安排好是對的」。