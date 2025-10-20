香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。
張柏芝連續兩天在香港出遊，亦有內地遊客拍到現場情況，影片顯示有工作人員同行，相信正在拍攝內地綜藝節目《一路繁花》。而柏芝被拍到的近鏡照片，見到她身穿熒光青的連身長衣褲，拉鏈拉趟開露出公仔圖案的綠色短袖汗衫，額上以頭巾束起頭髮及配上太陽眼鏡，打扮配色相當獨特。有網民形容柏芝的真實狀況，指她跟這身打扮完全不相襯，更不客氣地說「張柏芝套衫好老土扮潮」。不過，有網民拍到另一身紅衣打扮的柏芝，卻讚歎她回春，甚至像「回到18歲」。
不少人留意到同場59歲劉嘉玲的打扮，她頭戴紳士帽配上太陽眼鏡，身穿簡單款式的白色裇衫配上淺藍色褲子，顯得身型纖瘦而乾淨優雅，加上皮膚狀態很好，被網民一致大讚「嘉玲姐完勝，很美」。
