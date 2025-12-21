45歲張栢芝立定遺囑 安排埋後事揀好遺照與壽衣

影后張栢芝有份參與的內地綜藝節目《一路繁花》近日熱播，栢芝在節目中的言行收穫網民好評。在最近一集中大家談到遺囑問題時，她坦言：「我已經叫我律師全寫好。」有人指她像立得早了一點，她解釋：「因為我不想我離開的時候，大家為了錢而有一些不好看的。」

她指人總要離開，自己就連身後事也安排好了：「我自己的照片我都挑好了，我自己的衣服我都挑好了。」網民讚栢芝這樣做太人間清醒：「滿滿的人生通透感」、「這份清醒與擔當確實是相當難得。」

而在大家聚餐期間，栢芝接到兒子的電話，內地女星寧靜問她：「你生的全是兒子？」栢芝直言：「全是兒子。」寧靜聞言毫不客氣地說：「全是賠錢貨。」栢芝未有放在心上，她大方說：「沒有，全是兒子就一起長大，長大之後我老了，他們就有期同的世界，我是比較放養的那種，女兒真的會很擔心。」輕鬆化解。

