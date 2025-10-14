45歲歐倩怡與郭晉安離婚後疑覓得新歡 與成熟男甜蜜蹺手 保持低調但未否認戀情

45歲的歐倩怡（Cindy）與61歲的郭晉安曾是娛樂圈的「模範夫妻」，惟原來背後早有暗湧，去年5月宣布離婚，更承認當時已分居2年，18年婚姻告終，而17歲大仔郭令山和13歲幼女郭以雅跟隨爸爸生活。歐倩怡回復「單身貴族」身份，投入職場生活多姿多采，今日（10月14日）有周刊公開照片，踢爆她與一名成熟男人疑似拍拖，而且主動甜蜜蹺手，似已覓得第二春。對於被爆新戀情，有傳媒向Cindy求證，她僅說：「無回應，保持低調。」全程未有否認。

歐倩怡與郭晉安去年5月宣布離婚，兩人先後傳出新戀情。（IG@cindyauau）

廣告 廣告

被指是歐倩怡的男子相當高大，體型稍瘦，戴着黑框眼鏡，頭上是M字額加「地中海」式禿頭，被傳媒形容是「翻版歐陽震華」。日前歐倩怡出席慈善活動後離開時，該名成熟男身穿深色汗衫和短褲，駕駛白色Benz在附近等候，當歐倩怡來到時，立即對成熟男露出笑容，登車後兩人即不斷對話，態度相當親暱。

歐倩怡回復單身後，不時在社交平台上載自己四出吃喝玩樂的照片。（小紅書@歐倩怡）

兩人其後一同前往觀塘一大型商場，然後到一間頗有情調的西餐廳用膳。兩人在餐廳的靠邊的位置面對面坐，似方便望着對方進食，用餐時兩人不斷聊天，歐倩怡經常被逗得笑了，兩人亦經常甜笑對望，但未見有肢體接觸等親暱行為。

歐倩怡與郭晉安曾是娛樂圈的「模範夫妻」，去年突然宣布離婚。(微博@郭晉安歐倩怡)

飽餐後由成熟男結帳，他更替歐倩怡孭背包，盡顯男士風度。雖然歐倩怡戴上口罩遮擋容貌，但往停車場取車期間，終於忍不住主動蹺着男方的結實手臂，雖然兩人都年屆中年，但永遠是「小丸子」的歐倩怡，對成熟男的親暱舉動與一般熱戀中的年輕情侶無異。

歐倩怡回復單身後，網民形容她少女感滿滿。（小紅書@歐倩怡）

郭晉安離婚後，早前曾與一同拍劇的23歲女藝人莊子璇傳出「父女戀」，而且為莊子璇舉行生日會。當時有傳媒曾問歐倩怡感受，她坦言沒有留意前夫郭晉安的消息，但表示：「其實我真係唔知，咁又冇乜所謂嘅，最緊要開心啦，大家生活愉快。」而郭晉安與莊子璇事都後否認緋聞，只稱兩人情同父女。