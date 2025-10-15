45歲王祖藍哽咽擔心自己活唔過46歲 爆與李亞男曾分手3年因對方緋聞難過

《天聲一對》截圖

王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻；王祖藍亦被稱愛妻號，非常寵愛老婆，除咗聽李亞男話做好煮飯、洗衫、掃地執垃圾各種家務，更豪擲逾1億買下豪宅，物業寫上李亞男名字，自爆擔心將來自己離世，李亞男會冇收入而立定遺囑，將全數財產歸李亞男。日前，王祖藍與李亞男為內地綜藝節目《天聲一對》擔任嘉賓，重提當年相戀經歷，王祖藍突然哽咽表示擔心自己活唔過46歲。

王祖藍於節目中提到與李亞男曾分手3年，當時聽到對方有緋聞時會感到難過。儘管李亞男平日低調，鮮少傳出緋聞，2008年佢曾因與王浩信喺將軍澳睇傢俬被捕野生捕獲，更曾與鄭嘉穎合作《烈火雄心3》期間傳出緋聞。李亞男喺節目中聽到王祖藍咁講，溫柔搭住老公肩膀，安慰對方：「那個緋聞是假的。」王祖藍則幽默回應：「到現在當然知道了，你不要現在再告訴我是真的。」

談及家庭生活，王祖藍忽然雙眼泛紅，聲音哽咽地對李亞男表示：「我老擔心自己活不過46歲，怕比你先走一步。」令現場氣氛一時間變得凝重，因為佢並非隨口一說，而係來自內心深處嘅恐懼和擔憂；王祖藍透露，佢之所以咁擔心係因為父親喺46歲時患直腸癌離世。王祖藍爸爸靠開水泥車養家，平日熱愛運動及注重養生，但仍無法逃過病魔，突然離去甚至令王祖藍趕唔到見最後一面。王祖藍亦對自己健康狀況充滿焦慮，尤其係直腸癌可能有家族遺傳嘅風險，令佢害怕自己會突然倒下，留下李亞男和女兒。李亞男感受到王祖藍嘅恐懼和不安，握住佢手溫柔而堅定地指：「你得活得久一點，要比我長壽，行不行？」感動全場觀眾。

