45歲鍾欣潼PO生日美照重回巔峰狀態 網民：又美出新高度

鍾欣潼

Twins成員鍾欣潼（阿嬌）係公認嘅零死角凍齡女神，噚日（21日）迎來45歲生日，佢喺小紅書上載生日美照與網民分享，瘦身成功嘅每一張都美出新高度，重回巔峰狀態。

鍾欣潼喺噚日上載一輯清純照片及性感靚相到小紅書，佢先分享自己身穿淡藍色裙裝嘅清純照，相片中嘅佢少女味十足，外貌絲毫都睇唔出歲月嘅痕跡，佢寫話：「叮！今年生日有點不一樣。感謝各位的祝福，本姐全數簽收～懂接納​​自己的特質，坦然做自己，這份鬆弛感比任何儀式感都珍貴，感恩陪伴，繼續“開掛”向前，一起解鎖人生新副本~~今年是很不一樣的生日，很開心很幸福，敬請期待一下我的生日番外篇🥳」。

之後，佢再分享一輯反差極大嘅性感美照，照片中佢著上黑色低胸吊帶裙，身材好Fit，手臂超瘦，女人味十足。佢留言話：「補發一下生日當天的碎片，當他們拉着我走到河邊，其實我已經遠遠看到了生日快樂的燈牌（怪我眼神太好），提前有一點預知了驚喜，但走上甲板看到滿地花瓣和燈牌好浪漫好開心。過一會開船了，我發現有點晃，我還在問我們現在是在船上嗎然後被笑話了，蛋糕還是碰巧遇到能吃到親手製作的超好味，但最開心的還是有一群陪我「奇奇怪怪」的朋友們，一回頭看到各種奇怪頭套的那一刻，我真的笑瘋了。谢谢大家所有的愛，每一份祝福我都收到啦！新的一歲，繼續慢慢下腳步，享受當下，做最自在的自己。」

呢兩輯相出街後，唔少網民除咗留言祝福佢生日快樂之外，仲留言激讚佢靚及保養得宜，例如「美得太權威了」、「瘦了好多，太美了」、「又美出新高度」、「少女感滿滿的」、「我真服了 怎麼還是這麼美」、「我都長大了，都老了可你還是那么美」、「依舊那麼美」、「人怎麼可以長得這麼漂亮的呢」、「肥過瘦過没有醜過！！！！太美了」、「美到窒息！美到無以言喻！靚爆镜！！！」及「這就是名副其實的少女感」等等。

鍾欣潼小紅書

