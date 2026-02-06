45歲陳冠希美國被捕獲新造型網民反應不一：斷崖式變馬里奥叔叔嗎

現年45歲嘅陳冠希（Edison）初出道時集「型英帥靚正」於一身，加上識得著潮牌打扮，成功迷倒一眾少女，不過喺2008年艷照事件後，形象直插谷底，漸漸減少幕前工作。自從2017年與秦舒培結婚後，佢選擇退隱娛樂圈，一家三口長居美國，專注潮流品牌生意及照顧家庭。近年陳冠希不時喺街頭被野生捕獲，不過網民都將焦點放喺佢嘅顏值上。

近日有網民喺小紅書上載與陳冠希嘅合照，並留言：「🇺🇸偶遇陳冠希超級開心啊啊啊啊啊！！！冠希哥人真的超好！他說因為“家人也在，Let’s be quick”招呼大家一起來拍合照真的超級親切！🥹到家直到現在還覺得有些不真實哈哈哈哈哈哈，偶遇陳冠希真的超級開心啊啊啊啊啊！！！」

喺照片中，Edison以一撮「二撇雞」鬍鬚新造型示人，不過網民反應不一，唔少網民都紛紛留言大讚佢親民及靚仔，例如「越活越年輕」、「笑的很慈祥 哈哈哈哈」、「越老越隨和」、「眼神隨和了不少」、「底子還是好，笑起來還是好帥」、「這麼看你也挺帥的」及「法拉利老了還是法拉利」等等；不過亦有唔少網民認為佢狀態不復當年，留言話「老成這樣」、「一看還以為是某工地的包工大爺出來了」、「帥在哪兒」及「斷崖式變馬里奥叔叔嗎」等等。

陳冠希IG

小紅書圖片

小紅書圖片

小紅書圖片

陳冠希IG

陳冠希IG

陳冠希IG

