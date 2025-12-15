45歲張柏芝喊「我要生到不能生」！劉嘉玲爆多年前對話：男友都沒有就說要生小孩

張柏芝在最新綜藝《一路繁花2》中談到自己的生育觀，坦言「一輩子的夢想就是生小孩、當媽媽」，甚至說出「要生到不能生為止」。她對「媽媽」這個角色的強烈期待，也讓身旁的劉嘉玲想起一段多年往事。

節目中，張柏芝提到自己這輩子最依賴家人，劉嘉玲突然分享一段1990年代的經歷。當年兩人一起到上海參加活動，張柏芝還沒有男朋友，卻脫口而出：「我要生小孩！」這句話當時就讓劉嘉玲相當驚訝，如今再度聽到，現場來賓也都愣住。

廣告 廣告

張柏芝在節目裡透露，媽媽曾心疼她連續生育，勸她不要再生。但她仍然堅持：「我要生到不能生為止！我的夢想就是生小孩、當媽媽、要有自己的家庭，把時間放在家庭，我就會覺得值得。」

她這份執著與成長背景有關。張柏芝9歲時父母離異，父親沉迷賭博，她童年時期常到親戚家寄住，生活缺乏安全感，因此對多子女的熱鬧家庭特別嚮往。她共有三名兒子：2007年8月2日與謝霆鋒迎來第一個兒子謝振軒；2010年5月12日生下第二個兒子謝振南；2018年12月17日，她的工作室宣布她誕下第三子，生父未公開。

坐在她對面的劉嘉玲則持不同想法。與梁朝偉結婚多年未生子的她，在節目中大方表示：「像我就是不想生的。」她認為生小孩會占用自我時間，也認為生命不一定要靠孩子延續。兩人在節目中的生育觀交流，成為討論度極高的橋段。

延伸閱讀

長輩急幫孩子找相親！劉嘉玲反問「為了延續你的血脈？」 犀利金句連發被讚爆

張柏芝幾乎不罵小孩：不犯錯不會變好！ 「擔心兒子過太順」開明育兒觀被讚