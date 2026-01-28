46歲官恩娜朝聖BLACKPINK香港騷 淡出多年依然省鏡獲網民讚：仲係咁靚咁正

官恩娜睇BLACKPINK演唱會

韓國天團BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站喺日前圓滿落幕，成員Jennie、Lisa、Jisoo及Rosé施展渾身解數，帶來一浪接一浪嘅高潮，一連三場嘅演唱會吸引唔少藝人到場朝聖，當中包括淡出樂壇多年嘅官恩娜（Ella）。

現年46歲嘅官恩娜，當年以模特兒身份出道，繼而成為歌手，歌曲《失常》及《地平線》等成唱K必唱歌曲，不過一直發展平平，直至2009年與《超級巨聲》參賽者林志程合唱《Endless love》一鳴驚人，當年翻唱謝安琪《囍帖街》亦被讚超越原唱；不過，官恩娜2015年與法籍老公結婚並誕下一仔一女後淡出娛樂圈，過住闊太生活 ，僅間中於社交平台分享照片。噚日（27日）佢喺社交網站上載26日觀賞BLACKPINK香港演唱會尾場嘅短片，自稱「C9」（意思：師奶）嘅佢以黑色皮褸、超短黑色熱褲，配上黑長靴嘅火辣造型出現，狀態極佳，無論外貌及身材都同以前冇分別。喺影片中，官恩娜位於包廂嘅VIP席，全程表現興奮，飲酒後更跟隨音樂揈到頭髮都亂晒。

廣告 廣告

影片出街後，唔少網民除咗問佢幾時復出之外，更紛紛留言大讚佢好靚及保養得宜，例如「好靚呀！」、「Oh my god 當年追星 你請我地食零食 點解過左十幾年 我老你都未老」、「點解可以咁靚」、「仲係咁靚咁正」、「點解仲會後生咗㗎」、「我都想隔離屋師奶有妳咁靚」、「坦白一句，妳靚啲」、「c奶靚過blackpink」、「上埋舞台都冇違和感」、「等妳復出上台」、「好耐冇聽你唱歌喇🤗」、「應該係話 幾時可以見到台上會係你」及「幾時make a comeback? 」等等。

另外，官恩娜更上載IG限時動態，上載自己嘴部受傷嘅短片，並寫上：「睇Blackpink睇得太興奮，驚擋住人，踎低一轉身，個口撼咗落個欄杆度」。

官恩娜IG

