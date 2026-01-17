468制度生效 有工友遭大幅削減工時需另覓工作(湯偉圓報道)

【Now新聞台】「468」連續性僱傭合約即日起生效，僱員在4星期內為同一僱主工作滿68小時，就可以享有僱員福利；有兼職餐廳侍應不單止享受不到這份保障，收入還減少四成。

任職兼職酒樓侍應的玲姐，這日到勞工處就業中心想找多一份兼職工作；「468」生效前，她每個月工作超過68小時月入大約一萬元，「468」實施後，僱主大幅削減她的工時，收入減少了4千多元，急需多一份工作幫補收入。

玲姐：「起碼減一至兩星期(工時)，在香港，停手就停口，要交租等等。現在要再找一份(工作)，甚至找多一至兩份。市道非常之不好，身邊很多人找工作也找不到，想找兼職也很難找到。」

「468」新規定即日起實施，適用於僱員連續受僱於同一僱主四星期或以上，僱員每星期最少工作17小時，或在四星期內工作不少於68小時；工時門檻改變，其他僱員福利規定就維持不變，例如有薪假就要受僱滿三個月，有薪年假就要做滿12個月。

有工會表示，即使468實施，有僱主依然會利用有關規定，「合法地」不給員工有關福利，首當其衝是就是餐飲業，尤其是中式酒樓舉辦宴會時往往需要聘請大量散工。

飲食業職工總會主席林千國：「大型的公司、集團或酒店，以『蛇頭』找人、以散工比較多，首兩個月不斷讓你上班，第三個月就讓另一個『蛇頭』公司做。法律來說，試用期三個月才得到福利，很多公司已經開始規避條款，但是沒有犯法。」

他建議當局在政策實施一年後收集工友的意見，檢討成效。

「468」生效後，當局表示如果勞資雙方在工時及待遇方面出現爭議，可以向勞工處求助。

