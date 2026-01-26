47人案被告岑敖暉今出獄｜白銀飆升巴菲特少賺 130 億美元｜Tyson Yoshi 稱「響喉風波」經一事長一智｜1 月 26 日・Yahoo 晚報

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
晚安！今天是 1 月 26 日星期一。今晚到明天本港地區大致多雲，明早市區最低氣溫約 18 度，新界會再低兩三度。日間部分時間有陽光，最高氣溫約 24 度。明天紫外線指數最高約為 6，強度屬於高，各位女士出門記得做好防曬準備。
中大「四條柱」遭改圖 內地平台賣聘書 2 萬元做終身教授 劉健遠任「副院長」 中大：保留追究權利
【Yahoo新聞】近期內地社交平台流傳帖文，指顧客只需付款，即可成為「香港國學發展研究院」的顧問或教授。該研究院網站更被發現將中文大學大學道入口門牌（俗稱「四條柱」）的照片「改圖」，換上該院名稱。中大回覆表示，從未授權該機構使用相關圖片，已要求對方立即停止侵權及提交書面確認，並強調保留法律追究權利。
根據該研究院網站簡介，其聲稱在港經政府批准設立，匯集多所頂尖名校專家，擁有 1.3 萬名本科生及逾 1,300 部學術著作。然而，該網頁配圖被質疑造假，部分交流活動照片與暨南大學或內地政府部門過往發布的相片重合。報導指，有內地博主推廣該院聘書，其中「榮譽終身教授」索價 2 萬元。一名自稱該院副院長的劉健遠更在社交平台炫耀聘書「好過牛津、劍橋」，惟隨後已刪除帖文。
47人案被告獲釋｜岑敖暉據悉今出獄 七人車接送離開
【Yahoo新聞】民主派初選 47 人案再有被告刑滿。前荃灣區議員岑敖暉在服刑 4 年 6 個月後，於 1 月 26 日清晨從赤柱監獄獲釋。當日清晨約 5 時 41 分，兩架拉上布簾的七人車在警方戒備下駛離監獄，預料其中一車接載岑敖暉離開。
岑敖暉於 2021 年起被起訴及關押，他在受審期間認罪，於 2024 年 11 月被判刑。法官當時指其為案中「積極參與者」，量刑起點為 7 年，因認罪及曾服務社會獲減刑。岑曾在求情信中提到，在獄中反思政治參與的憤怒，表示太太的愛讓他意識到仇恨無法帶來建設性，當時最大願望是回家與太太共度歲月。
尼帕病毒︱印度爆群組感染 死亡率高達 75％ 衞生署指本港傳入風險低
【Yahoo新聞】印度西孟加拉邦加爾各答一間醫院出現尼帕病毒（Nipah virus）感染群組，自 1 月中起錄得 5 宗醫護人員確診個案。尼帕病毒病死率高達 40% 至 75%，主要經由果蝠污染的食物或與受感染動物、患者密切接觸傳播。早期症狀與流感相似，嚴重者可併發腦炎或昏迷。
本港衞生署衞生防護中心表示，本港至今未錄得輸入或本地個案。評估後認為病毒傳入風險屬低水平，但已加強對相關地區入境旅客的篩檢，包括在機場航班閘口量度旅客體溫。中心總監徐樂堅呼籲市民，由於病毒常透過受污染的水果或椰棗原汁傳播，外遊時應注意衛生。
白銀今年來暴漲 40%！巴菲特少賺 130 億美元 為何提前下車？
【鉅亨網】「股神」巴菲特以長線投資見稱，但在白銀市場上卻留下遺憾。巴郡曾在 1997 至 1998 年間買入 1.297 億盎司白銀，當時約佔全球年產量四分之一。然而巴郡在十年內出清倉位，若持有至今，該批白銀市值已高達 130 億美元。巴菲特曾自嘲「買得早、賣得早」，雖然判斷準確但未能捕捉後續升幅。
截至 2026 年初，白銀價格已突破每盎司 100 美元，一年內上漲兩倍。目前市場正面對供應失衡，預計 2025 年缺口將超 1 億盎司。巴菲特當年的投資邏輯與現時看多白銀的理據高度吻合，再次證實其對供需基本面的敏銳度，只是在市場投機階段的出場時機選擇上，巴郡往往表現得較為保守。
霍諾德徒手攻頂台北 101 「搵命搏」僅夠買納米樓 ！？
【易發睇樓團】美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於 1 月 25 日完成徒手攀登 508 米高的「台北 101」大廈，刷新城市建築攀爬紀錄。儘管過程極其驚險，但據報其酬勞僅約 50 萬美元（約 390 萬港元）。霍諾德本人笑言金額「令人尷尬」，反映極限運動的商業回報難與主流球星相比。
若將 390 萬港元置於香港樓市，僅夠購入納米新盤。例如紅磡悅麓一個 203 平方呎的開放式戶，折實價約 350 萬元。若想購入近期熱門大盤如 SIERRA SEA，入場費則需約 455 萬元，意味這筆「玩命錢」在補差價後才勉強夠「上車」。相比之下，曼城球星夏蘭特的周薪已超過 550 萬港元，兩者差距巨大。
Robinhood 高層：Tesla 屬「信仰型投資」 關鍵在於你信不信
【Yahoo財經】Robinhood 首席投資總監 Stephanie Guild 指出，Tesla（TSLA）的估值難以用傳統盈利數據解釋，更像是一間高增長軟體或 AI 企業。目前 Tesla 為該平台散戶成交量第二大股票，反映投資者對馬斯克願景的堅定支持。Guild 認為，投資 Tesla 的關鍵在於是否相信馬斯克的宏大藍圖。
Tesla 即將公布第四季業績，市場正關注其減價策略對利潤的壓縮，以及 Robotaxi 與全自動駕駛（FSD）的進展。雖然 Google 旗下的 Waymo 在無人駕駛商業化上領先，但 Tesla 正加速轉型為軟體收費模式，若未來海外監管審批順利，將可把單次購車客戶轉化為長期付費用戶，成為其支撐高估值的核心論述。
Tyson Yoshi 澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智
【Yahoo娛樂圈】Tyson Yoshi 一連兩場澳門演唱會圓滿結束，尾場邀得「兩大神級嘉賓」王嘉爾（Jackson Wang）與張敬軒同台。Tyson 與 Jackson 首唱新歌《DeadEnd》，席間 Jackson 不斷戲稱 Tyson 為「老師」，兩人更上演「禮貌跪」笑翻全場。隨後張敬軒驚喜現身，Tyson 以跪地禮迎接，三人最後更一起揈 Fans 掟上台的「飛 Bra」，將氣氛推至高峰。
完騷後 Tyson 提到自己成功「污染樂壇」，連「大佬軒」也玩得盡興。他透露正與太太 Christy 努力造人，希望衝擊「馬 B」。對於結他首秀，他表示已向師傅拜師。至於先前的「響喉風波」，他以「經一事長一智」簡短回應，表示會堅守底線。
梁朝偉現身巴黎大師班 自爆靠一本書克服社交恐懼症
【Yahoo娛樂圈】63 歲影帝梁朝偉近日赴法國巴黎為新片《寂靜的朋友》宣傳，並出席大師班與數百名影迷交流。一向性格內斂、自認有社交恐懼症的他，在活動中表現大方，全程與主持及觀眾有講有笑。梁朝偉坦言自己害怕人多場面，因此抗拒舞台劇，寧願躲在角色背後。
席間有影迷問他如何踏出舒適圈，梁朝偉分享曾在書中看到一句話：「走出舒適圈生活會不一樣」，這成為他克服心理障礙的動力。他亦提到王家衛的《花樣年華》對其意義重大，並分享了三本啟發他拍攝新戲的哲學與科學類書籍，展現其感性與好學的一面。
「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早 5 點
【Yahoo娛樂圈】唐詩詠日前在 YouTube 節目《巴打圍爐》中重提往事，坦承過去曾是「戀愛腦」。她自爆某次因無法聯絡男友，懷疑對方與前度糾纏，竟不顧公眾形象在街上大發脾氣，隨後證實對方確實劈腿，讓她在公園痛哭至清晨 5 點。
唐詩詠表示雖然自己對感情敏感，甚至有「內置感應器」判斷對象，但一旦投入便會處處為對方著想。她亦分享曾遇過態度惡劣的拍檔，對方在拍攝親熱戲後立即「揈開」她的手，令她學會以同樣冷淡的態度反擊。對於現時擇偶，她表示喜歡有幽默感的男生，但強調絕不會哀求挽留出軌對象。
