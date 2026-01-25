47人案被告獲釋｜岑敖暉據悉今出獄 七人車接送離開｜Yahoo

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案再有被告獲釋。《Yahoo 新聞》接消息，前荃灣區議員岑敖暉服畢 4 年 6 個月刑期，今早（26 日）清晨獲釋，由七人車接送從赤柱監獄離開。
5 時左右，數名警員和警車在監獄的迴旋處戒備。到了清晨 5 時 41 分左右，兩架七人車從岑服刑的赤柱監獄離開，預料其中一車接載岑，兩車車窗都被拉上布簾。
求情信：最大願望回家與太太共度歲月
警方在 2021 年 1 月 6 日涉嫌「串謀顛覆國家政權」大規模拘捕 2020 年立法會選舉民主派初選參與人士，連同岑敖暉在內 47 人於 2 月 28 日被正式起訴，岑被列第 44 名被告，他在受審期間認罪，2024 年 11 月被判刑 4 年 6 個月。法官判刑時指，岑敖暉在案件當中屬於「積極參與者」，以判監 7 年作為量刑起點；因為及時認罪、有悔意，減刑 3 分 1，又接納他過往服務社會，減刑 2 個月，又指已在認罪減刑當中反映岑的真誠悔意。
岑敖暉在判刑前的求情信就指，發現自己的政治參與，以及背後的一些理念並不是表面上那麼光采，又指自己的憤怒有時會演變為仇恨或怨恨，成為其「一些政治行為、修辭和言論的動力」，但太太的愛令他意識到自己的憤怒、仇恨或怨恨都無法將世界或他自己帶向任何光明、燦爛、有建設性或充滿愛的地方。岑當時指，和太太分隔逾 3 年，對她的愛並未隨時間流逝而逐漸流逝，反而每天變得更深厚和強烈，他內心每一刻的最大願望就是「回到我們的家，與她共度歲月」。
至今 16 人獲釋
岑敖暉是 2026 年第二名獲釋，亦是第 16 名獲釋的「47人案」被告。案件中有 45 人被判罪名成立，去年有 14 人在 4 月起陸續獲釋，首批 4 人 4 月獲釋分別是毛孟靜、譚文豪、郭家麒及范國威；第二批 4 人 5 月獲釋分別是岑子杰、李嘉達、譚凱邦和王百羽、第三批 3 人 7 月獲釋，分別是馮達浚、劉澤鋒和吳敏兒。第四批 1 人 8 月獲釋是袁嘉蔚。至於第五批是去年 10 月的徐子見。
另外，趙家賢亦在去年 11 月底獲釋。《無綫新聞》在 12 月 15 日刊登趙家賢專訪，表示署方認為其於獄中表現良好，獲得減刑，成為案中第一名提早獲釋被告。趙在專訪中表示，在囚期間閱讀多本與國家發展相關書籍及政策文件，認為有助糾正以往偏頗的價值觀，並就案件衝擊憲制秩序向國家、香港及市民致歉，稱未來不會再打「擦邊球」。
朱凱廸月中出獄後更新 Patreon
至於今個月 15 日，前立法會議員朱凱廸服畢 4 年多刑期，由七人車接送從赤柱監獄返到調景嶺一個私人屋苑，直駛至其中一座大廈樓下，當步出車廂時，1 名便衣警手扶身穿黑色外套的朱凱廸肩膊快速走入大廈，朱未有望向記者。《Yahoo 新聞》記者當時被幾名便衣警即時攔截，警員並捉住記者衣領阻止其拍攝，厲聲問「點解你哋入到嚟？」並催促屋苑保安截查記者。《集誌社》同日下午在屋苑附近接觸到朱凱廸，當時拿着外套和報紙的朱面露笑容婉拒訪問，表示希望先休息，再看看下一步如何，當被問及是否當天不方便說話，他否認並道是沒有話想說。
事隔數天，朱凱廸更新 Patreon，向外界報平安，表示身體狀況尚可，眼疾已獲合適治療。他又在文中感謝家人在他在囚期間持續探訪，又感謝不少朋友來信鼓勵，惟因獄中時間有限及精神狀態影響，未能逐一回覆，對此感到抱歉，並向所有來信者致謝。
