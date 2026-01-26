47人案被告獲釋｜張可森刑滿出獄 從赤柱監獄接送離開｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案連續第二日有被告獲釋。《Yahoo 新聞》接消息，繼昨日（26 日）的岑敖暉獲釋後，前屯門區議員張可森服畢 4 年 11 個月刑期，今早（27 日）清晨獲釋，由七人車接送從赤柱監獄離開。至於前中西區區議員梁晃維亦服畢 4 年 11 個月刑期，今早（27 日）清晨獲釋，由七人車接送從石壁監獄離開。（見另稿）
5 時左右，數名警員和警車在赤柱監獄外的迴旋處戒備。清晨 5 時 40 分左右，兩架七人車從張服刑的赤柱監獄離開，預料其中一車接載張，兩車車窗都被拉上布簾。
張可森求情信：日後以家庭作為人生中心
警方在 2021 年 1 月 6 日涉嫌「串謀顛覆國家政權」大規模拘捕 2020 年立法會選舉民主派初選參與人士，連同張可森，梁晃維在內的 47 人於 2 月 28 日被正式起訴。張可森被列為第 26 名被告，他在受審期間認罪，2024 年被判刑 4 年 11 個月。法官判刑時指，張可森在案件當中屬於「積極參與者」，亦是抗爭派立場聲明書〈墨落無悔〉的發起人之一，亦有份出席抗爭派記者會，認為張並非單純參與計劃，其發起〈墨落無悔〉約束參與者以確保計劃成功，角色較其他初選候選人積極，採納較高的 8 年量刑起點；因為及時認罪，減刑 3 分 1。法官接納張說法，指其對法律無知、又考慮到其出任區議員時服務社會經驗，共減刑 5 個月。
張可森在判刑前的求情信談及了他的個人背景，又提到自己被捕還押後經歷的事情，包括父親去世、兒子出世，而他發表求情信時兒子已近 3 歲。張可森提到，自己在獄中度過 30 歲生日，冷靜思過，明白到案中計劃一旦實行的嚴重性，又指自己明白當下情況及懲處，「是我必須學會承擔的後果」。張可森期望，未來能夠盡快完成博士學位，不負家人尤其妻子期盼，日後會以家庭作為人生中心，投入全副精神照顧高堂，「並且一如我妻愛我般愛我妻，與她協力養育兒子成人。」
至今 18 人獲釋
張可森和梁晃維分別是 2026 年第三 / 第四名獲釋，亦是第 17 / 第 18 名獲釋的「47 人案」被告。案件中有 45 人被判罪名成立，去年有 14 人在 4 月起陸續獲釋，首批 4 人 4 月獲釋分別是毛孟靜、譚文豪、郭家麒及范國威；第二批 4 人 5 月獲釋分別是岑子杰、李嘉達、譚凱邦和王百羽、第三批 3 人 7 月獲釋，分別是馮達浚、劉澤鋒和吳敏兒。第四批 1 人 8 月獲釋是袁嘉蔚。至於第五批是去年 10 月的徐子見。
另外，趙家賢亦在去年 11 月底獲釋。《無綫新聞》在 12 月 15 日刊登趙家賢專訪，表示署方認為其於獄中表現良好，獲得減刑，成為案中第一名提早獲釋被告。趙在專訪中表示，在囚期間閱讀多本與國家發展相關書籍及政策文件，認為有助糾正以往偏頗的價值觀，並就案件衝擊憲制秩序向國家、香港及市民致歉，稱未來不會再打「擦邊球」。
朱凱廸，岑敖暉本月較早前出獄
今個月 15 日，前立法會議員朱凱廸服畢 4 年多刑期，由七人車接送從赤柱監獄返到調景嶺一個私人屋苑。當步出車廂時，1 名便衣警手扶身穿黑色外套的朱凱廸肩膊快速走入大廈。《集誌社》同日下午在屋苑附近接觸到朱凱廸，當時拿着外套和報紙的朱面露笑容婉拒訪問。事隔數天，朱凱廸更新 Patreon，向外界報平安。
至於在周一（1 月 26 日），前荃灣區議員岑敖暉亦服畢 4 年 6 個月刑期，由七人車接送從赤柱監獄離開。岑敖暉判刑前曾經在求情信指，和太太分隔逾 3 年，對她的愛並未隨時間流逝而逐漸流逝，反而每天變得更深厚和強烈，他內心每一刻的最大願望就是「回到我們的家，與她共度歲月」。
【相關報道】
47人案被告獲釋｜梁晃維刑滿出獄 從石壁監獄接送離開｜Yahoo
47人案被告獲釋｜岑敖暉據悉今出獄 七人車接送離開｜Yahoo
朱凱廸出獄後發文報平安 稱眼疾獲治療、失眠紓緩 答謝家人陪伴：重拾對「家」的記憶︱Yahoo
47人案被告獲釋｜朱凱廸刑滿出獄 七人車載返屋苑 逾十警駐守阻拍攝：點解你哋入到嚟？︱Yahoo
47人案被告獲釋｜徐子見刑滿出獄 今早醫院返家：專心與家人相聚｜Yahoo
趙家賢47人案獲釋後首受訪 向國家及香港致歉 稱當年「人在江湖身不由己」︱Yahoo
47人案被告獲釋｜袁嘉蔚刑滿出獄 清晨離開羅湖懲教所｜Yahoo
47人案被告獲釋｜馮達浚、劉澤鋒刑滿出獄 多輛私家車離開赤柱監獄｜有片｜Yahoo
47人案被告獲釋｜據悉吳敏兒刑滿出獄 有私家車離開羅湖懲教所｜Yahoo
47人案被告獲釋｜岑子杰、李嘉達、王百羽出獄後曝光 譚凱邦乘警方車輛離開 一文整合｜Yahoo
其他人也在看
小松本遙收可愛娃娃變殺機！ 前男友大內拓實上門狠殺！
這案子聽起來像偵探小說，但偏偏是真實悲劇！2025年12月31日跨年夜，日本茨城縣水戶市一戶人家傳出慘劇，31歲的美甲師小松本遙被丈夫發現倒在家裡血泊中，全身傷痕累累，包括頭部鈍器擊傷和手臂防禦創傷。Japhub日本集合 ・ 14 小時前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊 母發現惜太遲
土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。am730 ・ 23 小時前
涉虛報資料申高才通 內地漢再缺席聆訊 官發拘捕令充公保釋擔保金
【on.cc東網專訊】47歲內地漢於2023年申請高才通來港時，涉嫌與他人串謀虛報資料，誘使入境處批准他帶同妻女來港。該漢被控一項串謀詐騙罪，案件早前提訊時他聲稱要回鄉照顧患病母親，獲批短暫離港，惟案件於本月中再提訊時他缺席聆訊。案件今(26日)於沙田裁判法院再on.cc 東網 ・ 17 小時前
港島徑男子疑口角後不適暈倒 送院搶救不治
今日(25日)下午約2時16分，港島徑第5段近柏傑路一處樓梯位置發生意外，一名男子突然暈倒昏迷，現場人士立即報警。政府飛行服務隊直升機隨後將事主送往東區醫院，送院時需進行心肺復甦，惟經搶救後仍告不治。消息指，事發前該名男子曾與另一男子發生口角，其後感到頭暈並不斷嘔吐，最終陷入昏迷。警方正就事件詳情展開調查。am730 ・ 1 天前
元朗貨車阻路爆爭執 兩送貨男遭惡漢吹雞毆傷
【on.cc東網專訊】元朗發生襲擊案。今晨(26日)10時44分，兩名男子於洪水橋新李屋村一公廁對開遭到至少10名人士襲擊，兩男遇襲後受傷流血，遂報案求助。警員接報到場，經初步調查後將案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理，正追緝一名年約40歲案發時穿着藍色上衣、灰on.cc 東網 ・ 19 小時前
大埔汀角路踏單車男子遭私家車撞斃
【Now新聞台】大埔一名踏單車男子遭私家車撞倒，送院不治。 私家車車頭嚴重損毀，擋風玻璃爆裂。單車的兩個車轆被撞至飛脫，其中一個拋彈到私家車尾。早上七時許，私家車沿汀角路往大尾督方向行駛，駛到大埔工業邨對開懷疑收掣不及，撞向正橫過馬路的單車，踏單車的男子倒地昏迷，送院搶救後證實不治。私家車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。#要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
八鄉兩車相撞的士翻側 六旬女乘客傷重不治 私家車兩人涉藏武被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗八鄉今日（25 日）凌晨發生致命交通意外，導致一名 65 歲女子死亡。案中私家車司機及一名乘客被搜出管有攻擊性武器，現正被警方扣留調查。Yahoo新聞 ・ 1 天前
騙案｜「美女店主」Threads送羽毛球拍 18歲仔中伏被呃近5萬元
世上沒有免費午餐，警方今日(26日)在社交平台公開騙徒的Threads帳戶名稱，呼籲市民慎防。截至下午4時半，相關帳戶仍可於Threads瀏覽，兩則詐騙帖文聲稱「有冇人要羽毛球拍㗎？店鋪關咗，賣唔出，免費送俾有需要嘅人」，引來逾百則留言詢問，然而當中沒有任何具體店舖資訊及聯絡方法，美女頭像的樓主亦堅持回覆「私信」。日前就有一名18歲男子，見到上述Threads貼文，以為有羽毛球拍免費送出，他私信該陌生網友後，對方稱會經7-11便利店收貨，但要求他先上一個假冒便利店的釣魚網站作認證帳戶【https[:]//myship-711-com-tw-uitoq12[.]top/ht/indwx.php?te=1&ClickID=544】。其後，他再根據對方指示，分兩次轉賬至對方個人戶口，總共損失接近5萬元。直至他收到銀行通知被過數，始知被騙。am730 ・ 14 小時前
大鱷龜的救援與城市飼養責任的反思（撰文：龜途創辦人阿邦）
我是邦哥哥，這是一個被遺忘的救援故事。 我想用第一人稱，和大家分享這次鱷龜救援背後的完整思考。 事件回顧與救援經過 1. 緊急介入：我在接到市民求助後，迅速聯絡區議員、警方、及相關部門，成功追蹤到鱷龜下落，避免了他在無人知曉的情況下被人道處理。 2. 成功接管：在多個單位協助下，最終從漁護署接走鱷龜，展現了民間與部門協作的可能性。 3. 命名與救治：我們為他命名為 Yoshi。經檢查，發現他背甲磨損、上顎斷裂的嚴重傷勢。目前正接受乾養、每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。康復期漫長，需以年計，且現階段只能餵食細小食物。 事件背後的深刻矛盾 這次事件反映了一個核心衝突： · 公共安全與生命權益：作為外來物種且具危險性的大型鱷龜，從公共安全與原生態角度，人道處理可能是官方最直接的選擇。 · 生命價值與飼主責任：一個生命因人類的衝動購買與不負責任棄養而瀕臨絕境，這在道德上我完全無法接受。我們的行動正是基於對生命本身的尊重。 引發的社會與法律思考 這也是我和許多動物福利工作者長期關注的議題： 1. 城市飼養的適宜性：如鱷龜、大型蜥蜴、兇猛魚類等特殊寵物，其空間、習性、安全需求與城市居住環境香港動物報 ・ 16 小時前
與Threads相關網購騙案一周逾40宗涉135萬 18歲男覬覦「免費羽毛球拍」失近5萬元
警方「守網者」社交平台公布，過去一周，錄至少274宗網購相關騙案。當中與Threads 社交平台相關案件超過41宗，其損失金額超過135萬港元。 日前就有一名18歲男子，見到上述Threads貼文，以為有羽毛球拍免費送出，他私信該陌生網友後，對方稱會經7-11便利店收貨，但要求他先上一個假冒便利店的釣魚網站作認證帳戶。 其後，他再根據對方指示，分兩次轉賬至對方個人戶口，總共損失接近5萬港元。直至他收到銀行通知被過數，始知被騙。 警方提醒，無論大家使用任何社交平台，就算對方稱免費送出貨品，一旦要求到不知名網站輸入個人銀行資料或轉賬作認證，十居其九是假。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
元朗越野車失控剷上行人路 女單車手受傷送院
元朗今日(25日)下午發生驚險交通意外。約3時43分，一輛越野休旅私家車駛至壽富街5號一小巴站對開時突然失控，衝上行人路並撞倒一名正在踩單車的女子。救援人員接報趕至，發現女事主腳部受傷，幸好仍然清醒，隨即由救護車送往博愛醫院治理。am730 ・ 1 天前
屯門私家車疑失控「自炒」撞欄剷上行人路 司機一度被困
屯門發生交通意外。今日（26日）中午12時04分，一輛Audi私家車於屯門友愛路左轉入愛勇街時失控撞毀欄杆、剷上行人路，再撞向石壆，私家車車頭泵把被撞飛、有一段欄杆被撞毀。司機自行報警，稱受傷被困。警方和救援人員接報後趕至現場，他清醒在場接受治理。警方正在調查意外起因。現場友愛邨一帶輕鐵服務一度受阻。am730 ・ 13 小時前
粉嶺工業意外 男工人遭機器切斷手指
【on.cc東網專訊】粉嶺發生工業意外。今午(26日)12時59分，一名男工人在業和街10號工廈一單位工作期間，意外遭機器切斷一隻手指，在場工友見狀慌忙報案求助。救援人員接報到場替事主作初步治理後，連同斷指一併送往北區醫院治理。肇事原因有待相關部門人員調查。on.cc 東網 ・ 17 小時前
新年好去處｜如心廣場及好運中心「喵來福到開運祭」 設6米高巨型萌喵坐鎮戶外、暢玩開運挑戰｜Yahoo活動街
丙午馬年將至，為迎接福氣盈門、運勢騰飛的新歲，華懋集團旗下8大商場，包括旗艦商場如心廣場、沙田好運中心、將軍澳翩滙坊、沙田希爾頓中心、元朗順福糧倉、上水名都商場、粉嶺名都商場、屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心，首度與香港人氣藝術家 Bao Ho 攜手於新春期間呈獻 「喵來福到開運祭」 主題活動。一眾可愛趣緻的喵星人化身福運大使，於即日起至3月1日期間驚喜現身如心廣場及好運中心，為全港市民派送新春吉祥祝福，齊齊喜迎福氣滿滿、運轉乾坤的馬年！Yahoo 活動街 ・ 14 小時前
錦田公路兩車相撞 一死兩傷
【Now新聞台】錦田公路凌晨有私家車與的士相撞，造成一死兩傷。 事發後，的士翻側擱在行人路上；私家車車頭嚴重毀爛變形，安全氣袋彈出，警員在車內調查。凌晨零時許，一輛載客的士沿錦田公路轉入映河路時與一輛私家車相撞，的士司機及女乘客受傷被困，需要由消防員用工具剪開車頂，將兩人救出。的士女乘客昏迷，送院搶救後不治。私家車男司機，及的士男司機清醒送院。警方正調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
摩士公園六旬波牛踢波暈倒 救護車送院治理
【on.cc東網專訊】黃大仙有人踢波昏迷。今午(25日)12時02分，摩士公園2號人造草地足球場，一名姓龍(62歲)男子踢波期間突然暈倒。救援人員接報到場，將事主送往廣華醫院搶救，其後他亦回復清醒。on.cc 東網 ・ 1 天前
中國外交部提醒民眾 春節期間避免前往日本
據《央視》周一（26 日）報導，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發。部分地區連續發生地震，造成人員受傷，日本政府已就後續地震發出警告。中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。鉅亨網 ・ 2 小時前
「恒基 x 博愛慈善跑 2026」圓滿舉行 逾5千人為安老院舍及火災重建籌款
由博愛醫院主辦、恒基地產冠名贊助的「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑 2026」今日(25日)舉行，吸引約5,000人參加，為屯門藍地安老院舍及大埔火災重建籌款，並推廣傷健共融。賽事設10公里、3公里及1公里組別，包括「領袖盃」，邀請政商界及傳媒代表參與。跑手由龍和道起步，途經多個地標，沿途市民吶喊打氣。添馬公園亦舉辦「活力健康嘉年華」，設攤位及遊戲，場面熱鬧。博愛醫院主席黃曉君表示，今年特別安排特殊學童、視障跑手及輪椅體驗組參與，感謝恒基地產支持，讓慈善深入社區。am730 ・ 1 天前
泡泡瑪特:MOLLY 20周年特展西九文化區登場
由泡泡瑪特(09992)攜手著名香港藝術家王信明共同策劃的《一顆不變的星-MOLLY 20周年特展》於西九文化區藝術公園藝術展亭正式揭幕。是次展覽是MOLLY 20年來首個大型回顧展，以香港作為全球巡展的首站。展覽以2006至2026年為時間軸，回顧MOLLY從最初的創作靈感，到逐步發展成為全球潮流文化代表角色的歷程。帶領觀眾展開一段跨越20年的沉浸式時光旅程，同時亦為MOLLY的未來篇章揭開序幕。展覽由Kenny Wong親自參與構思，設有五大主題展區。首次全面展出MOLLY的人物設定草圖、創作手稿、原畫作品、經典公仔及創作背後的珍貴故事。 (JJ)infocast ・ 13 小時前
墨西哥中部足球場發生槍擊案 至少11人死亡
墨西哥中部一個足球場發生槍擊案，至少11人死亡，12人受傷。事發在瓜納華托州薩拉曼卡市，當地星期日下午，球場上演的足球賽事結束後，一批槍手闖入開槍。當時球場內有多人聚集，10人當場死亡，另外1人送院後不治。安全部門人員正在追查兇手，州總檢察院已介入調查。 (WL)infocast ・ 17 小時前