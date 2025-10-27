47人案被告獲釋｜徐子見刑滿出獄 今早醫院返家：專心與家人相聚｜Yahoo

尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
【Yahoo 新聞報道】47 人民主派初選案再有被告刑滿獲釋。前東區區議員徐子見今日（27日）刑滿，他昨晚入院治理，已完成出獄的有關手續。徐今天下午向《Yahoo 新聞》表示，早前因舊患入院，今早已由醫院返家，身體無大礙，目前專心與家人相聚，「有咩遲啲先講啦，未諗咁深遠」。
今晨約 6 時，一輛黑色私家車離開赤柱監獄，車上窗簾被拉上。《Yahoo 新聞》記者現場觀察，當黑色私家車駛離後，監獄外的一輛警車亦離開。
徐子見於 47 人案中承認「串謀顛覆國家政權」罪，被判囚 4 年 2 個月。翻查報道，其代表大律師向法座求情時提及，徐有骨刺、慢性胰臟炎、糖尿病、濕疹等痛患。47 人案中至今已有 13 人出獄，最新包括徐子見，料是今年最後一名獲釋被告。
素人區選爆冷擊敗鍾樹根
徐子見 2014 年雨傘運動後參與政治，組織「傘下爸媽」，翌年首次報名東區區議會選舉，以素人身份獲得 2026 票，爆冷擊敗在當區連任 24 年的建制派議員鍾樹根。徐在 2016 年參選立法會港島選區，以 670 票落敗，其後在 2019 年選舉連任區議員。2020 年，徐參與立法會民主派港島區初選，還押期間辭任東區區議員。
還押期間喪父及離婚
徐被視為「積極參與」初選，法庭量刑時接納徐可能誤以為初選合法，並服務社區多年，以 7 年監禁為量刑起點，認罪和減刑 6 個月後判徐監禁 4 年 2 個月。其代表大律師向法座求情時提及，徐有骨刺、慢性胰臟炎、糖尿病、濕疹等痛患，還押期間經歷父親離世和離婚。
徐子見另外因參與 2020 年七一遊行被控非法集結，案件於 2021 年審理，徐認罪被判囚 6 個月，在 47 人案判刑前已服畢刑期。
今年起陸續有 47 人案被告獲釋，計及徐子見，至今有 13 人出獄。4 月 29 日，首批被告獲釋，包括范國威、毛孟靜、譚文豪和郭家麒。5 月 30 日再有第二批被告，分別是岑子杰、譚凱邦、李嘉達、王百羽刑滿獲釋。 7 月 28 日，第三批被告獲釋，包括馮達浚、劉澤鋒及吳敏兒。8 月 19 日，袁嘉蔚刑滿獲釋。
