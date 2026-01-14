47人案被告獲釋｜朱凱廸刑滿出獄 七人車載返屋苑 逾十警駐守阻拍攝：點解你哋入到嚟？︱Yahoo

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案再有被告獲釋，前立法會議員朱凱廸服畢 4 年多刑期，今早（15 日）清晨獲釋，由七人車接送從赤柱監獄返到屋苑。
凌晨 5 時，兩架七人車駛入朱服刑的赤柱監獄，並於近 5 時 43 分駛離，車窗被拉上布簾。其中一架七人車近 6 時駛至調景嶺一個私人屋苑，直駛至其中一座大廈樓下，身穿黑色外套的朱凱廸步出車廂。逾 10 名便衣及軍裝警員在屋苑私家路路口及大廈大門部署，1 名便衣警手扶朱凱廸肩膊快速走入大廈，朱未有望向記者。
便衣警捉住記者衣領
幾名便衣警即時攔截記者，捉住記者衣領阻止其拍攝，厲聲問「點解你哋入到嚟？」並催促屋苑保安截查記者。
在囚期間視網膜撕裂
警方在 2021 年 1 月 6 日涉嫌「串謀顛覆國家政權」大規模拘捕 2020 年立法會選舉民主派初選參與人士，連朱凱廸在內 47 人於 2 月 28 日被正式起訴，朱被列第 25 名被告，申請保釋遭拒，受審期間認罪，還押至 2023 年被判監 4 年 5 個月。朱在囚期間視網膜撕裂，需要激光治療防止惡化。
期間因多案再受審 先後加監兩個月零 7 天
朱凱廸因 47 人案入獄期間另因多案受審，包括 2019 年 5 月 11 日立法會審議《逃犯條例》修訂法案期間，民主派及建制派議員分別組織法案委員會，即俗稱「雙胞胎」案。朱凱廸被指與林卓廷、陳志全多番搶奪石禮謙的咪高風，被控違反《立法會（權力及特權）條例》，另襲擊、妨礙或騷擾周浩鼎、葛珮帆及陳恒鑌。朱凱廸承認四項襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員罪，去年 3 月被判囚 14 日，部份與 47 人案刑期同期執行，最後因此案被加監 7 日。
另外「立會潑臭水案」及「內務委員會擾亂案」，朱凱廸先後被控「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用有害物品」、「干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職務的立法會人員」及藐視等罪，朱在兩案的控罪最終均獲撤銷。
朱與另外 11 人被控在 2020 年 6 月 4 日於維園參與或煽惑他人參與未經批准集會，他在 2021 年認罪被判囚 6 個月。朱另被控在 2020 年 7 月 1 日組織未經批准公眾遊行及明知而參與該公眾遊行，他承認煽惑他人參與未經批准集結等三罪，被判監 6 個月，部份刑期與 47 人案刑期分期執行，最終被加監 2 個月。
