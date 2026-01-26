47人案被告獲釋｜梁晃維刑滿出獄 從石壁監獄接送離開｜Yahoo

梁晃維由七人車接送，從赤柱監獄離開。

【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案連續第二日有被告獲釋。《Yahoo 新聞》接消息，繼昨日（26 日）的岑敖暉獲釋後，前中西區區議員梁晃維服畢 4 年 11 個月刑期，今早（27 日）清晨獲釋，由七人車接送從石壁監獄離開。至於前屯門區議員張可森亦服畢 4 年 11 個月刑期，今早（27 日）清晨獲釋，由七人車接送從赤柱監獄離開。

5 時左右，數名警員和警車在石壁水塘道戒備，約 5 時半有七人車駛入石壁監獄管制範圍。清晨 5 時 40 分左右，兩架七人車從梁服刑的石壁監獄離開，預料其中一車接載梁，兩車車窗都被拉上布簾。

1997 年出生 求情信：繼續與香港休戚與共

警方在 2021 年 1 月 6 日涉嫌「串謀顛覆國家政權」大規模拘捕 2020 年立法會選舉民主派初選參與人士，連同梁晃維，張可森在內的 47 人於 2 月 28 日被正式起訴。梁晃維被列為第 7 名被告，他在受審期間認罪，2024 年被判刑 4 年 11 個月。法官判刑時指，梁晃維在案件當中屬於「積極參與者」，亦是抗爭派立場聲明書〈墨落無悔〉的發起人之一，角色較其他初選候選人積極，採納較高的 8 年量刑起點；因為及時認罪，減刑 3 分 1 ，法官又接納梁說法，指有可能誤以為初選合法、以及其出任區議員時服務社會經驗，共減刑 5 個月。

1997 年出生的梁晃維在判刑前的求情信就指，作為在主權移交當年出生的人，當他每次踏入人生新階段，香港就遭受疫症或大事衝擊 — 幼稚園畢業時是「沙士」，小學畢業時是「豬流感」，高中時是雨傘運動，離開大學步入社會時，就碰上反修例運動和世紀疫情，他認為自己在與香港同甘共苦的當中，深深感到自己與香港的命運緊緊扣連，「無論我將來過着怎樣的生活，我都會繼續與香港休戚與共—為它的成就喝采，為它的衰落沮喪。」梁又說自 2019 年以來，香港面對複雜和困難的局面，許多人對這個城市的未來感到迷茫，「然而，我從未喪失對香港和香港人的信心」，相信香港終能長風破浪，克服當前的挑戰和未知的困難，「我信香港只要我還活著，締造更美好的香港就會是我的終生抱負。」

至今 18 人獲釋

梁晃維和張可森分別是 2026 年第三 / 第四名獲釋，亦是第 17 / 第 18 名獲釋的「47 人案」被告。案件中有 45 人被判罪名成立，去年有 14 人在 4 月起陸續獲釋，首批 4 人 4 月獲釋分別是毛孟靜、譚文豪、郭家麒及范國威；第二批 4 人 5 月獲釋分別是岑子杰、李嘉達、譚凱邦和王百羽、第三批 3 人 7 月獲釋，分別是馮達浚、劉澤鋒和吳敏兒。第四批 1 人 8 月獲釋是袁嘉蔚。至於第五批是去年 10 月的徐子見。

另外，趙家賢亦在去年 11 月底獲釋。《無綫新聞》在 12 月 15 日刊登趙家賢專訪，表示署方認為其於獄中表現良好，獲得減刑，成為案中第一名提早獲釋被告。趙在專訪中表示，在囚期間閱讀多本與國家發展相關書籍及政策文件，認為有助糾正以往偏頗的價值觀，並就案件衝擊憲制秩序向國家、香港及市民致歉，稱未來不會再打「擦邊球」。

朱凱廸，岑敖暉本月較早前出獄

今個月 15 日，前立法會議員朱凱廸服畢 4 年多刑期，由七人車接送從赤柱監獄返到調景嶺一個私人屋苑。當步出車廂時，1 名便衣警手扶身穿黑色外套的朱凱廸肩膊快速走入大廈。《集誌社》同日下午在屋苑附近接觸到朱凱廸，當時拿着外套和報紙的朱面露笑容婉拒訪問。事隔數天，朱凱廸更新 Patreon，向外界報平安。

至於在周一（1 月 26 日），前荃灣區議員岑敖暉亦服畢 4 年 6 個月刑期，由七人車接送從赤柱監獄離開。岑敖暉判刑前曾經在求情信指，和太太分隔逾 3 年，對她的愛並未隨時間流逝而逐漸流逝，反而每天變得更深厚和強烈，他內心每一刻的最大願望就是「回到我們的家，與她共度歲月」。

