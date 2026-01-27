47人案被告獲釋｜梁晃維更新 IG 報平安 放下政治工作專注個人發展：我永遠都係香港人｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告，前中西區區議員梁晃維服畢 4 年 11 個月刑期，今早（27 日）離開石壁監獄。下午 5 時半左右，梁晃維更新個人 Instagram 帳號報平安，表示已經回到家中，與家人和愛貓團聚。梁晃維交代未來動向時指，未來一段日子會放下政治工作，專注個人發展，不過他同時表示，「即使我卸下政治工作，我永遠都係香港人」，「希望喺將來能夠搵到合適嘅位置貢獻呢個地方。」

廣告 廣告

梁晃維在 2020 年 1 月起任職區議員，其後因為初選案還押，在 2021 年 4 月底請辭。梁晃維在今日的帖文說，作為曾經的民意代表，「希望事情有始有終」，因此發文交代。他首先向支持他的香港人道歉，「過去幾年我喺面對成個司法程序嘅表現並未達到大家嘅期望，我亦未能如承諾般服務大家，與大家同行，對此我深感抱歉。」及後他感謝他的愛人、家人、朋友，以及支持他的市民，「你哋無條件嘅包容同愛，係我撐過 4 年 11 個月嘅動力。」

梁晃維說，他在牆內接收到的信息有限，過去幾年都無法準確感受社會的溫度，經過反思，亦認知到自己在能力和品格上都尚有好多不足，「因此，喺未來嘅一段日子，我會放下政治工作，專注個人發展，以及追返同愛我嘅人之間失去嘅時間，希望大家可以給予適當嘅空間。」他並指，自己永遠都是香港人，「我嘅心依然會為香港而跳動，繼續同呢個城市休戚與共」，「最後，補祝翻現代香港昨日 185 歲生日快樂！」

【相關報道】

47人案被告獲釋｜梁晃維刑滿出獄 從石壁監獄接送離開｜Yahoo

47人案被告獲釋｜張可森刑滿出獄 從赤柱監獄接送離開｜Yahoo

47人案被告獲釋｜岑敖暉據悉今出獄 七人車接送離開｜Yahoo

朱凱廸出獄後發文報平安 稱眼疾獲治療、失眠紓緩 答謝家人陪伴：重拾對「家」的記憶︱Yahoo

47人案被告獲釋｜朱凱廸刑滿出獄 七人車載返屋苑 逾十警駐守阻拍攝：點解你哋入到嚟？︱Yahoo

47人案被告獲釋｜徐子見刑滿出獄 今早醫院返家：專心與家人相聚｜Yahoo

趙家賢47人案獲釋後首受訪 向國家及香港致歉 稱當年「人在江湖身不由己」︱Yahoo

47人案被告獲釋｜袁嘉蔚刑滿出獄 清晨離開羅湖懲教所｜Yahoo

47人案被告獲釋｜馮達浚、劉澤鋒刑滿出獄 多輛私家車離開赤柱監獄｜有片｜Yahoo

47人案被告獲釋｜據悉吳敏兒刑滿出獄 有私家車離開羅湖懲教所｜Yahoo

47人案被告獲釋｜岑子杰、李嘉達、王百羽出獄後曝光 譚凱邦乘警方車輛離開 一文整合｜Yahoo

47人案首批被告獲釋｜范國威感謝港人關心、掛念家人 毛孟靜丈夫喜見太太回家｜Yahoo