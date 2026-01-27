錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
47人案被告獲釋｜梁晃維更新 IG 報平安 放下政治工作專注個人發展：我永遠都係香港人｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告，前中西區區議員梁晃維服畢 4 年 11 個月刑期，今早（27 日）離開石壁監獄。下午 5 時半左右，梁晃維更新個人 Instagram 帳號報平安，表示已經回到家中，與家人和愛貓團聚。梁晃維交代未來動向時指，未來一段日子會放下政治工作，專注個人發展，不過他同時表示，「即使我卸下政治工作，我永遠都係香港人」，「希望喺將來能夠搵到合適嘅位置貢獻呢個地方。」
梁晃維在 2020 年 1 月起任職區議員，其後因為初選案還押，在 2021 年 4 月底請辭。梁晃維在今日的帖文說，作為曾經的民意代表，「希望事情有始有終」，因此發文交代。他首先向支持他的香港人道歉，「過去幾年我喺面對成個司法程序嘅表現並未達到大家嘅期望，我亦未能如承諾般服務大家，與大家同行，對此我深感抱歉。」及後他感謝他的愛人、家人、朋友，以及支持他的市民，「你哋無條件嘅包容同愛，係我撐過 4 年 11 個月嘅動力。」
梁晃維說，他在牆內接收到的信息有限，過去幾年都無法準確感受社會的溫度，經過反思，亦認知到自己在能力和品格上都尚有好多不足，「因此，喺未來嘅一段日子，我會放下政治工作，專注個人發展，以及追返同愛我嘅人之間失去嘅時間，希望大家可以給予適當嘅空間。」他並指，自己永遠都是香港人，「我嘅心依然會為香港而跳動，繼續同呢個城市休戚與共」，「最後，補祝翻現代香港昨日 185 歲生日快樂！」
