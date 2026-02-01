47人案︱岑敖暉出獄後首露面 與朱凱廸擁抱 笑稱對方更早獲釋「天理何在」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告、前荃灣區議員岑敖暉在服畢 4 年 6 個月刑期後，1 月 26 日離開赤柱監獄，由七人車接送離開。岑敖暉近日在社交平台上傳相片，岑敖暉與另一早前獲釋的朱凱廸見面，雙方看到對方後立即擁抱，更稱對方比他早十多日獲釋，笑言是「天理何在」，並透露接他出獄時遲到。

岑敖暉上傳的另一相片身穿色彩鮮豔的毛衣，背着黑色背囊，神情輕鬆且面帶笑容，並向鏡頭擺出雙手豎起大拇指，表示自己終於的起心肝學用 Instagram。

被控串謀顛覆國家政權 至今共 16 人獲釋

警方於 2021 年 1 月 6 日以涉嫌「串謀顛覆國家政權」拘捕多名民主派初選參與人士，其後包括岑敖暉在內共 47 人於 2 月 28 日被正式起訴。岑被列為第 44 名被告，審訊期間選擇認罪，於 11 月被判囚 4 年 6 個月。

法官判刑時指出，岑敖暉在案件中屬「積極參與者」，以 7 年監禁作為量刑起點，考慮到他及早認罪及表現悔意，減刑 3 分 1，另接納他過往服務社會，再減刑 2 個月。法官同時表示，有關減刑已反映岑的真誠悔意。

岑敖暉在判刑前提交的求情信提到，自己逐漸意識到過往政治參與背後的一些理念「並不是表面上那麼光采」，而憤怒有時會演變成仇恨或怨恨，成為部分政治行為與言論的動力。他在信中稱，太太的愛令他明白憤怒與仇恨無法把世界或自己帶到任何「光明、燦爛、有建設性或充滿愛的地方」，並指與太太分隔逾 3 年，對她的愛不減反增，內心每一刻最大的願望是「回到我們的家，與她共度歲月」。

連同岑敖暉，至今共有 16 名 47 人案罪成被告獲釋。