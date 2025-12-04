47歲吳建豪激瘦臉頰凹陷被指似60歲阿伯 自揭「暴瘦」原因

現年47歲嘅F4成員吳建豪（Vanness）一向身形健碩，係圈中公認的型佬。不過日前佢喺IG限時團體上載一張喺升降機嘅自拍照，戴上冷帽及眼鏡，激瘦再加上臉頰凹陷，隨即令到唔少粉絲非常擔心佢嘅身體狀況，甚至話佢好似60歲阿伯。

呢張「斷崖式衰老」嘅自拍照令唔少粉絲擔心，吳建豪翌日即再上載另一張自拍照釋除大家疑慮，同樣喺升降機內自拍，而佢今次著上黑色背心，曬出爆肌手臂。另外，佢更上載一段自拍影片，喺影片上寫「真的有瘦這麼多嗎？！」並留言話：「自拍技術很重要！（很明顯我不及格）」。唔少網民依然覺得佢太瘦，留言表示「建議全身檢查一下，不是開玩笑，突然暴瘦脫相」、「Vanness拜託不要再瘦了！無論是對身體還是形象都不要瘦！你已經很棒了！」、「多吃點，豪哥，好像是瘦了點」、「你這瘦的有點狠」、「以前好看」、「是真的瘦很多 臉頰都凹陷了 」、「老實說不會欣賞」及「太瘦了 」等等。

吳建豪小紅書

吳建豪IG

吳建豪小紅書

吳建豪小紅書

吳建豪小紅書

吳建豪小紅書

吳建豪小紅書

吳建豪小紅書

