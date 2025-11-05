47歲楊思琦傳每月賺250萬 與囝囝行街盡顯慳家本色

現年47歲嘅楊思琦，係2001年香港小姐冠軍，為咗賺錢養仔女同供樓，近年主力於內地發展，積極登台及經營內地社交平台，不時拍攝影片分享唱歌及打卡旅遊、煮食等生活題材，又不時開直播以賺取金錢，近月更加入直播帶貨行列，可謂相當辛苦。有指佢每月喺內地進行大約10場直播帶貨，而每場嘅酬勞則近20萬人民幣，加埋商演及登台等工作，估計每月收入最少250萬。

楊思琦出名係慳妹一名，入行後僅用5年時間就成功上車，聽取媽媽建議以400萬港幣購入長沙灣泓景臺一個920呎單位，一年後斥263萬購入麗港城中層單位，持貨兩年後賣出賺150萬。有報道指投資有道嘅佢擁約5個物業，再加上不同嘅投資項目，已坐擁半億身家，真係非常厲害。

雖然楊思琦投資有道又吸金力強，不過就有指佢窮養一對仔女，早前佢被影到帶5歲囝囝Kody去尖沙咀行街，囝囝喺商場店拎起多隻毛公仔及筆盒，不過媽媽楊思琦睇完價錢牌就唔買。之後佢哋去睇護脊書包，期間楊思琦仲叫囝囝試孭，不過睇完價錢牌都係冇買。最後囝囝想買乳酪食，楊思琦就用10蚊買咗杯乳酪，盡顯慳家本色。

