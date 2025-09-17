47歲男四度非禮未成年養女罪成還押 官指沒捏造動機、全面接納事主證供

天文台今晚發出一號戒備信號
47 歲男子被指 2016 年至 2023 年，四度在家中非禮當時就讀小四至中四的養女，包括隔衣摸胸和下體；事主因生母搬走，她和胞妹由養父照顧，擔心失去依靠而啞忍，直至一次遭養父脫褲子至露臀，終向社工披露及報警。
男子否認 4 項非禮罪受審，區院暫委法官陳淑文周三（17 日）裁定他全數罪成，還押至 9 月 30 日判刑，以候索取報告。法官指本案涉一對一性罪行指控，須嚴謹審視證供，認為事主證供合理，亦沒動機捏造指控，遂全面接納。
官亦反駁被告的質疑，指被告身為成年人，知道兩養女受其照顧、可操控對方，故即使他與兩姊妹同睡，「有恃無恐地侵犯並非『固有不可能』」。
事主為養女 與被告同住
生母曾與另一男友出走
被告 C.C.S. （47 歲，印刷工人）被控 4 項非禮罪，指他於 2016 年至 2023 年 2 月，四度在葵涌一單位內非禮女童 X。
承認事實指，被告是事主的養父，雙方沒血緣關係。案發時，事主與生母、胞妹和被告一同住在涉案單位。控方證人包括事主、報警的社工，而庭上提及事主案發時就讀小四至中四。被告否認全數控罪，並出庭作供。
區院暫委法官陳淑文裁決前引述各人證供，指事主供稱直至中學才知被告並非自己生父，與被告的關係是在自己與同校同學拍拖後才變差，她曾遭被告停付生活費及一度趕出家門，後來獲他容許回家。她否認自己對被告沒感情，亦否認是受阿姨唆擺、要趕被告離家才作非禮指控。她稱非禮事件皆在與被告同在睡床時發生。
被告則供稱，涉事單位是事主與生母、胞妹名下申請，自己沒份。他否認自事主小學時起與她同睡，稱自己曾因工傷北上暫居，回港後與事主生母關係欠佳而自己單獨睡。其後事主說母親晚上常用手機、騷擾她睡覺，才轉與他同睡。
被告否認趕走事主，反指事主當時聲稱因病入院而沒回家，也沒與他聯絡。他否認曾非禮事主，也否認說過「小心我插你」、壓力大等說話。
綜合口供，事主生母在第三項非禮控罪發生時，一度與另一男友搬走，兩名女兒由被告照顧。
官：一對一性指控
證供須嚴謹審視
法官在分析前釐清部分法律原則，指本案是一對一的性罪行指控，它容易提出但難以反駁，單一證人已足以構成定罪基礎，但有關證供須嚴謹審視，法庭須完全信納事主口供，且證供不存合理疑點才可定罪。
官續指，就「新近投訴」，即事主向他人透露曾受侵犯的情況，此種由他人轉述的證據也是來自事主，不能視為獨立證據，但可用於顯示事主證供可信性。此外由於本案 4 罪發生時，事主未滿 16 歲，故法律上不能給予同意。
法官就本案議題指，被告爭議自己沒非禮事主，並提出事主是為了把他趕出單位，或因打壓她拍拖，又或受阿姨唆擺而指控他。
官引述辯方說法，指即使事主不是自己親生，也對她照顧有加，不可能侵犯她，又說事主作供時表現迴避，許多事情以「不知道」為回應，且不記得事發時被告穿長褲或短褲，部分口供提及的內容，也沒向「新近投訴」者提及。
官：事主盡力回答沒隱瞞
憂遭逐離啞忍 遲投訴合理
法官其後逐一分析辯方所提疑點。官指，事主錄取錄影會面時 15 歲，事隔多年，要憶述自己 9 至 15 歲在睡覺時受侵犯的細節，有所模糊並不出奇。辯方聲稱她迴避之事，例如母親何時搬走等，屬無關痛癢，法庭反而見到事主有盡力回答令其難堪的事實，例如有人上門追數、需要寄養等，又坦白自己曾在阿姨家留宿，顯示她沒選擇性回答，或隱瞞對自己不利之事。
對於辯方質疑，為何事主會接二連三忍受被告侵犯，也不對母親或社工披露事件，官分析指，控罪最早發生時事主僅讀小四，對「小心我插你」等說話未能理解，加上與母親關係疏離、「似乎唔係負責任嘅母親」，事主沒向其投訴甚為合理。至於社工，事主因擔心與胞妹失去依靠而啞忍，直至第四次侵犯、被告脫其褲，她害怕被告變本加厲才作投訴，官認為事主至此披露以自救亦合理。
官：兩次與姊妹同睡時非禮其中一人
非「固有不可能」
就被告質疑，自己要在與事主及其胞妹同睡下侵犯事主，是「固有不可能」，官指首兩項控罪發生於 3 人同睡前，而其後兩項控罪發生時，事主生母已搬離，兩姊妹要受被告照顧、擔心揭穿事件會影響生活，認為被告身為成年人，「知道箇中利害，知道可以操控」事主，即使與兩姊妹同睡，「有恃無恐地侵犯並非『固有不可能』」。
就被告質疑事主是想趕自己離開單位，官指被告並非單位的登記住戶，住客是事主、胞妹及生母，若他們要被告離開單位，毋須大費周章捏造指控，去指稱被告說了一些莫明其妙的話。官續指，4 次指控涉不同時間、情節，而就第四項指控，若是捏造，事主也不會說她不知道遭非禮一事，是事實抑或發夢。
官亦認為，事主的男友是她的同級同學，兩人就算遭被告禁止拍拖，也能見面接觸，事主不可能為了和男友繼續拍拖而捏造對被告的指控。
官：全面接納事主證供
被告 4 罪成還押
法官裁斷，事主沒捏造的動機、痕跡、理由，其證供直接、自然流露、合情合理，法庭全面接納，裁定被告 4 次趁事主入睡時對其的接觸，即以手隔內衣摸胸兼說「小心我插你」、以手隔褲摸下體、以手隔內衣摸胸但因受反抗最終摸肚、從後脫事主褲至其露出臀部，都是蓄意、性質猥褻，4 項非禮罪成。
裁決後，控方指被告有 3 次案底，涉 5 項罪行，但性質皆與本案無關。官指，擬替被告索取精神科及心理專家報告，以及為事主索取創傷報告，押後至 9 月 30 日判刑，期間被告須還押。
案件編號：DCCC277/2024
