48歲男收5000元與內地女假結婚，判囚11個月10日。

一名香港居民男子被控一項串謀詐騙罪，昨日(22日)在沙田裁判法院被裁定罪名成立並判監禁11個月10日。

入境處調查行動組在跟進一宗假結婚案件時，發現48歲的被告於2008年，與一名內地居民締結婚姻。由於入境處對被告的婚姻真確性存疑，遂對其展開調查。被告在警誡下承認經一名中介人的安排，與一名內地居民於內地進行假結婚，以協助該名內地居民取得訪港簽注及香港的居留身分。被告從中收取港幣5,000元為報酬。

入境處近日起訴被告，被告於昨日承認一項串謀詐騙罪控罪。案件中的內地居民假配偶已於2011年被控串謀詐騙罪，被判處監禁12個月。入境處正繼續調查其他涉案人士，不排除有更多人士被捕。

