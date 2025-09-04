49歲李璨琛潮流達人做吃播 汕頭徒手捉獅頭鵝食得津津有味

49歲嘅李璨琛（Sam）入行多年，近年專注在內地發展，除咗拍攝電影及綜藝節目之外，最近仲更做埋吃播，介紹各地嘅美食。一向都係潮流達人嘅佢，最近化身吃播前往汕頭嘅鵝廠介紹獅頭鵝，真係估佢唔到呀！

喺影片中，佢前往汕頭嘅一間鵝廠介紹獅頭鵝，佢落力地徒手挑選獅頭鵝，之後再交由老闆烹調，最後仲食獅頭鵝食得津津有味。

