49歲男涉養女小四至中四期間四度非禮 罪成判監3年3個月 官稱事主需長期心理治療
49 歲男子被指 2016 年至 2023 年，四度在家中非禮當時就讀小四至中四的養女，包括隔衣摸胸和私處。事主因生母搬走，她和胞妹由養父照顧，擔心失去依靠而啞忍，直至一次遭養父脫褲子至露臀，終向社工披露及報警。男子經審訊後被裁定 4 項非禮罪成，周一（10 日）於區域法院被監 3 年 3 個月。
暫委法官陳淑文判刑時指，被告首次犯案時事主年僅 9 歲，他更「一而再再而三」犯案，行為變本加厲，在事主的生母搬走後，被告「有恃無恐」，乘機扯下事主的衣物侵犯她，「作出如此卑劣的行為」，致事主出現創傷後遺及解離症狀，需要長期的精神及心理治療。
被告 C.C.S.（被起訴時 47 歲，現年 39 歲，印刷工人）經審訊後被裁定 4 項非禮罪成，控罪日期橫跨 2016 年至 2023 年 2 月，當時事主 X 介乎 9 歲至 15 歲。
官：被告行為變本加厲
暫委法官陳淑文判刑時引述被告背景，指他在澳門求學至小三畢業，其後任職印刷工人，他在 1993 至 95 年有 3 次刑事定罪紀錄，與本案性質不同，精神及心理報告評估其精神狀態平穩，重犯風險低至中。惟報告強調，此評估是基於相當有限的資料。
官指出，被告比事主年長 31 年，他身為事主的養父，犯案涉及破壞誠信。在首次案發時，事主年僅 9 歲，其後被告「一而再再而三」犯案，行為變本加厲，包括隔衣物摸事主的私處，令她因痛楚驚醒。
在事主生母搬走後，被告更「有恃無恐」，扯下事主的衣物，「作出如此卑劣的行為」，對事主明顯造成困擾，創傷報告評估她出現創傷後遺及解離症狀，建議她接受長期精神及心理治療。
官指考綜合案情、背景、被告家人的求情信及多份報告，考慮到本案非同類型案件最嚴重的一例，分別以 12 個月、27 個月、18 個月及 21 個月為 4 項控罪的量刑起點，案中沒有其他減刑因素，將部分刑期同期執行後，總刑期為 39 個月。
被告否認 4 項非禮罪
官今年 9 月裁定被告 4 項猥褻侵犯罪成，裁決時引述的案情指，被告與事主沒有血緣關係，被告與事主的生母曾是情侶關係，兩人育有一女，案發時被告、事主母親、事主及同母異父的胞妹同住。生母後來搬走，留下被告與事主及胞妹同住。
4 項控罪指控，分別指被告趁事主入睡時，隔住內衣摸事主的胸部及說「小心我插你」、隔住衣物摸事主的私處、隔內衣摸事主胸部及脫下事主的褲子至她露出臀部。
案件編號：DCCC277/2024
