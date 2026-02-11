49歲鄧一君自揭一度曝肥至180磅肝臟曾出問題 勁擔心頭家︰個女點算？

為《尋秦記》電影版客串嘅鄧一君，雖然已經告別幕前多時，但早排都有為電影謝票，令佢再次成為討論對象。轉行做保險多年嘅鄧一君，早前喺facebook自揭曾經健康出事，「做咗爸爸之後，我先知乜嘢叫”用健康換錢”。睇返啲相，由佢（囡囡）出世開始，負擔愈嚟愈大，我就愈脹愈殘，去到180磅，瞓幾多休息幾多都係攰，成日覺得個胃頂住。以為個胃出事，點知係個肝，嗰下真係驚，自己做保險，成日都幫其他爸爸因為個肝而claim錢，如果換咗我有事，個女點算？」。後來鄧一君靠食保健品調養身體，再驗身時肝指數已經返去正常水平。

鄧一君

鄧一君（後排右二）

鄧一君曾經係港台教育電視常見演員，9歲開始已經參與演出，到1994年更被邀請成為《記得…香蕉成熟時》男主角楊醒波少年版，並憑該片獲提名香港電影金像獎最佳新演員。後來鄧一君加入TVB，拍過《五個醒覺的少年》、《美味天王》、《烈火雄心》等劇集，並於《烈火雄心》演古天樂嘅智障弟弟劉海寶。2004年嘅《情迷黑森林》成為鄧一君最後一套TVB劇集，後來佢轉行從事保險行業。

鄧一君囡囡已經16歲

2019年鄧一君喺油麻地開車仔麵店，老友古天樂百忙中都抽空落去鋪頭試食俾意見。不過鄧一君呢間食店最終因為疫情等因素結業，最終蝕咗2百萬。

