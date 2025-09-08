49歲舒淇白嫩臉蛋超凍齡！台上激動落淚畫面瘋傳 轉型導演初作品驚豔觀眾

第82屆威尼斯電影節紅毯上，舒淇以導演身份驚喜亮相，身穿由Bottega Veneta創意總監Louise Trotter設計的2025秋冬新裝，簡潔線條勾勒出優雅與力量感，在舒淇的演繹下，兼具冷冽氣質與自信氣場。49歲的她狀態依舊亮眼，皮膚白嫩水亮，笑起來容光煥發，展現出自然大方的風采。

這次舒淇帶著首部自編自導電影《女孩》參展，首映結束時忍不住激動落淚，這個畫面不只感染現場觀眾，也在網路上被大量轉發祝賀。不少粉絲心疼表示，這一刻正是她長年努力累積的成果爆發。

回顧舒淇的演藝之路，她15歲為分擔家計而輟學打工，從模特兒起步，卻長期被「性感女神」的標籤框限。直到張國榮一句鼓勵「你不需要靠脫衣服也能演得很好」成為轉折，她憑《色情男女》奪下金像獎，又靠《最好的時光》、《刺客聶隱娘》奠定實力，如今更以導演身份交出作品，完成了從演員到創作者的重要跨越。

