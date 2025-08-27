「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
4Chan 與 Kiwi Farms 聯合對英國提起訴訟
在星期三，兩個備受爭議的社交媒體網站 4Chan 和 Kiwi Farms 向英國政府提起聯邦訴訟，聲稱英國的《在線安全法》要求侵犯了他們作為美國公司的憲法權利。代表這兩個網站的律師 Preston Byrne 和 Ron Coleman 在提交給哥倫比亞特區美國地區法院的文件中表示，Ofcom（英國的在線內容監管機構）因為其客戶“在其網站所在地區的行為完全合法”而對他們進行了懲罰。
4Chan 和 Kiwi Farms 被廣泛認為是互聯網上最具毒性的网站之一，其用戶群體以從事《在線安全法》所試圖懲罰的行為而臭名昭著，包括種族主義、仇恨言論、騷擾、散播陰謀論以及霸凌等行為。Kiwi Farms 已經成為針對女性和跨性別者的激進騷擾運動的組織中心，這些行為常常擴展到現實生活中。4Chan 也曾發起過如 Gamergate 等大型騷擾運動，以及種族動機的槍擊事件和像 QAnon 這樣的陰謀論。
若 4Chan 和 Kiwi Farms 未能遵守 Ofcom 要求定期提交有關其用戶群體的“風險評估”報告，則可能面臨高達 1,800 萬英鎊的巨額罰款，因為其網站可在英國訪問。今年八月，Ofcom 發出了一項臨時決定，表示有“合理理由”相信 4Chan 違反了該要求。在文件中，律師們主張 Ofcom 正在超越其法律權限，試圖將英國法律適用於位於美國的公司，而這些公司的行為受到美國憲法和美國法律的保護，並尋求讓美國聯邦法官宣布 Ofcom 在此事上沒有管轄權。
Byrne 在發給記者的聲明中表示：“美國公民不會因為 Ofcom 發送了一封電子郵件而放棄我們的憲法權利。”
《在線安全法》的要求引發了國際反彈，因為尚不清楚像 Reddit、Bluesky 和 Wikipedia 等網站是否會受到相同的處罰。但支持唐納德·特朗普的 MAGA 網絡社群曾經爭辯，特定針對承載極右內容的網絡，而拜登政府允許他們這樣做。
特朗普政府對 MAGA 網絡採取了更激進的支持立場，據報導威脅各國，若不撤回在線安全法則將提高關稅。實際上，他們在某些情況下已經付諸行動：上個月，特朗普簽署行政命令將巴西的一些關稅提高 40%，理由是該國針對 Rumble 和 Truth Social 的法律行動。
曾代表右翼社交網絡 Parler 的 Byrne 之前告訴 The Verge，他相信特朗普政府曾試圖利用外交渠道來要求 Ofcom 讓步。雖然目前沒有跡象表明國務院已介入，但 Byrne 表示，代表其他面臨類似 Ofcom 問題的網站的律師們正在密切關注此事：如果 4Chan 和 Kiwi Farms 能獲得法律保護，那麼其他網站也有理由要求相同的保護。他表示：“我不會詳細說明，但可以肯定有很多律師對現在挑戰 Ofcom 很感興趣。”
推薦閱讀
其他人也在看
繼英特爾後 美政府研入股軍工企業
特朗普政府正考慮是否應該收購主要國防承包商如Lockheed Martin(LMT.US)的股權。 美國商務部長Howard Lutnick周二在接受訪問時披露，政府有意採取入股舉措。美國政府早前以約90億美元收購英特爾(INTC.US)10%股份的交易。 當被問及特朗普政府是否會入股其他與政府有業務往來的公司時，Lutnick稱，國防方面正在進行一場龐大的討論，指Lockheed Martin大部分收入來自聯邦合同，基本上就是美國政府的一個部門。(me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
李在明讀過《交易的藝術》避過「澤連斯基時刻」
【彭博】— 就在韓國總統李在明準備前往白宮前幾個小時，美國總統特朗普在社交媒體上的發帖，發出一種峰會要泡湯的氣勢。Bloomberg ・ 1 天前
國際｜特朗普：若沒中國學生赴美留學 美國大學將「玩完」
美國總統特朗普周二(26日)表示，對於有中國學生在美國讀書感到「榮幸」（honored），又稱如果沒有中國學生幫助美國的大學維持營運，美國大學體系將很快完結（go to hell very quickly）。 《路透》早前報道，特朗普早前曾表示，作為與中國貿易談判的一部分，美國將允許60萬中國學生來美國大學留學，做法引起支持者的強烈反彈。 美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今年5月曾表示，將開始註銷中國留學生的簽證，其中包括與中國共產黨有關或就讀於關鍵領域的留學生，還有加強審查來自中國內地及香港的簽證申請。 另外，美國政府發言人表示，預計中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼本星期將前往美國華盛頓，可能會與美國副部級政府官員會面。李成鋼最近與中國國務院副總理何立峰一起參與與美國的貿易會談，但發言人說，李成鋼今次訪問並非正式磋商的一部分。報道引述知情人士說，李成鋼並非應美方要求訪美，他亦不會與美國貿易代表格里爾會晤。Fortune Insight ・ 19 小時前
華爾街日報稱 中國國際貿易談判代表李成鋼將赴美舉行會晤
【彭博】— 《華爾街日報》報導，中國本周將派遣一名重要的貿易談判代表前往美國，表明雙方關稅休戰後正在恢復溝通。Bloomberg ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 19 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 1 天前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成
【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。Bloomberg ・ 12 小時前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 1 天前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）
市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普曾4次致電 印度總理莫迪就是不接
據德媒《法蘭克福匯報》周三（27 日）報導，美國決定對印度徵收額外關稅後，美國總統特朗普最近幾周 4 次試圖撥通印度總理莫迪的電話，但莫迪均拒絕接聽。鉅亨網 ・ 18 小時前
新盤開價｜柴灣海德園首批120伙折實均價17565元 創港島東新盤呎價11年新低
柴灣近20年來首個新盤開價，就是由太古地產（1972）發展的海德園。項目今日（8月26日）公布首張價單涉及12...BossMind ・ 1 天前