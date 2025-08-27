4Chan 與 Kiwi Farms 聯合對英國提起訴訟

在星期三，兩個備受爭議的社交媒體網站 4Chan 和 Kiwi Farms 向英國政府提起聯邦訴訟，聲稱英國的《在線安全法》要求侵犯了他們作為美國公司的憲法權利。代表這兩個網站的律師 Preston Byrne 和 Ron Coleman 在提交給哥倫比亞特區美國地區法院的文件中表示，Ofcom（英國的在線內容監管機構）因為其客戶“在其網站所在地區的行為完全合法”而對他們進行了懲罰。

4Chan 和 Kiwi Farms 被廣泛認為是互聯網上最具毒性的网站之一，其用戶群體以從事《在線安全法》所試圖懲罰的行為而臭名昭著，包括種族主義、仇恨言論、騷擾、散播陰謀論以及霸凌等行為。Kiwi Farms 已經成為針對女性和跨性別者的激進騷擾運動的組織中心，這些行為常常擴展到現實生活中。4Chan 也曾發起過如 Gamergate 等大型騷擾運動，以及種族動機的槍擊事件和像 QAnon 這樣的陰謀論。

若 4Chan 和 Kiwi Farms 未能遵守 Ofcom 要求定期提交有關其用戶群體的“風險評估”報告，則可能面臨高達 1,800 萬英鎊的巨額罰款，因為其網站可在英國訪問。今年八月，Ofcom 發出了一項臨時決定，表示有“合理理由”相信 4Chan 違反了該要求。在文件中，律師們主張 Ofcom 正在超越其法律權限，試圖將英國法律適用於位於美國的公司，而這些公司的行為受到美國憲法和美國法律的保護，並尋求讓美國聯邦法官宣布 Ofcom 在此事上沒有管轄權。

Byrne 在發給記者的聲明中表示：“美國公民不會因為 Ofcom 發送了一封電子郵件而放棄我們的憲法權利。”

《在線安全法》的要求引發了國際反彈，因為尚不清楚像 Reddit、Bluesky 和 Wikipedia 等網站是否會受到相同的處罰。但支持唐納德·特朗普的 MAGA 網絡社群曾經爭辯，特定針對承載極右內容的網絡，而拜登政府允許他們這樣做。

特朗普政府對 MAGA 網絡採取了更激進的支持立場，據報導威脅各國，若不撤回在線安全法則將提高關稅。實際上，他們在某些情況下已經付諸行動：上個月，特朗普簽署行政命令將巴西的一些關稅提高 40%，理由是該國針對 Rumble 和 Truth Social 的法律行動。

曾代表右翼社交網絡 Parler 的 Byrne 之前告訴 The Verge，他相信特朗普政府曾試圖利用外交渠道來要求 Ofcom 讓步。雖然目前沒有跡象表明國務院已介入，但 Byrne 表示，代表其他面臨類似 Ofcom 問題的網站的律師們正在密切關注此事：如果 4Chan 和 Kiwi Farms 能獲得法律保護，那麼其他網站也有理由要求相同的保護。他表示：“我不會詳細說明，但可以肯定有很多律師對現在挑戰 Ofcom 很感興趣。”

