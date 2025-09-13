食安中心呼籲回收韓國Orion蛋糕 疑因有霉菌
前4minute成員許嘉允移居峇里島：淡出娛樂圈後，她如何治好失眠與暴食症？
前韓團 4minute 成員員許嘉允移居峇里島，找回自己的生活療癒身心！韓國女團成員經歷高壓的練習生生活，有幸出道踏上日夜顛倒的工作旅途，許嘉允推出散文集《在最陌生的海洋上，我成為自己》談到自己身心受創，更患上失眠和暴食症。
許嘉允直言自己被受失眠及暴食症困擾長達 4 至 5 年，再經歷哥哥離世，非常焦慮如何讓自己及父母過上舒適的退休生活。大家也認為韓國女團成員應該沒有財政困擾嗎？其實退休問題是現代人的首要關卡，即使舞台上閃閃發亮，還是要每天面對生活憂慮。
「這種時間需要身心同時休息。」 －田祉潤 前 4minute 成員
許嘉允與隊友田祉潤一同前往峇里島旅行，然後馬上就愛上當地並定居，生活兩年與大自然共處，放慢女團生活的忙亂繁雜，再整理好思緒處理家人的生活。告別偶像生涯後，她不再迷戀城市生活，反而學懂了享受平凡的 me-time，沒有甚麼比自己更重要！
「退出歌壇就是認輸嗎？這並非放棄，而是學會放下。」 －許嘉允 前 4minute 成員
二代女團 4minute 團體解散後，只剩泫雅維持人氣，其他成員努力不懈依然沒有爆紅。許嘉允曾希望單飛成功，但現時選擇休息過平凡的生活。島上緩慢的日子，放下了對首爾的執著，每天看看海、看看書，過著最舒適的生活。
「對城市生活已無眷戀，只想過平凡人的日常。」 －許嘉允 前 4minute 成員
生活繁忙之際，別忘了好好的停下來。放假不是放棄或逃避，去一個放鬆身心的旅行，整理好自己的思緒，才能重拾力量走得更遠。或許未必能如許嘉允般全然放下都市生活，但偶爾放一個沒有行程的假，也是療癒身心的好方法！
