4nm 鬥不過果斷放棄，Samsung 直衝在美 2nm 量產

文章來源：Qooah.com

近期台積電拒絕將尖端技術引入美國市場，而這恰恰給了 Samsung 一個絕佳的機遇。

Samsung 正在美國德克薩斯州建造一座泰勒工廠，有爆料表示 ASML 的工作人員已完成 EUV 極紫外光刻機的安裝調試工作，這意味著工廠即將開始運營，進行晶片的量產作業。

Samsung 泰勒工廠原先的目標是擴大 4nm 處理器產能，但現在已將生產重心轉向 2nm GAA 工藝，2nm 工藝的每月晶圓產能也從 2萬片上調至5萬片。產能的大幅度上調代表著 Samsung 的 2nm 工藝良率有所提升。按照 Samsung 規劃，2027年泰勒工廠的每月晶圓產將達到10萬片。

廣告 廣告

Samsung 的泰勒工廠能做到如此大規模生產的原因在於，Samsung 與 Tesla 達成了一項合作協議，協議價值165億美元，主要內容是 Samsung 為 Tesla 代工下一代自動駕駛處理器AI6。

Samsung 的泰勒工廠未來有望成為第二代 2nm GAA 工藝的核心生產基地，以求迅速的趕超台積電。已有爆料表示 Samsung 完成了第二代 2nm 工藝的基礎設計工作，且第三代 2nm GAA 工藝 SF2P+ 開始進行研發，預計將在兩年內投入應用。