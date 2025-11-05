5人遭誘騙郊外搶劫及拍裸照等 3男女判囚22個月至9年半

bx5jhtgqotjq_1_3_0.jpg

5男女於2020年分別被人誘騙到元朗郊外後，遭4至5名男子施襲及搶劫，並遭拍下裸照、當眾自慰等。兩名涉案男匪徒早前承認搶劫、威脅促使非法性行為等14罪，今日(5日)於高等法院被判入獄9年半及5年8月，另外一名借出戶口收款的女子則判監1年10月。

被告陳逸衡(26歲)、建築工人梁俊華(26歲)及張毓嬋(27歲)。陳和梁同承認一項搶劫、一項刑事恐嚇、一勒索及一項盜竊罪；陳另承認一項搶劫、兩項企圖搶劫、一項勒索、兩項刑恐、一項洗黑錢及一項以威脅或恐嚇手段促使非法性行為罪；張則承認兩項串謀洗黑錢罪。

被威脅及強逼吃草

案情透露，女事主X於2020年11月在Facebook網友誘騙下，被帶到元朗及乘搭的士到郊外，被人推下的士後遭掌摑，聲稱X導致其老闆投資失利及要求還款5萬元，X拒絕後被威脅及強逼吃草，又被拍下逼使X脫光衣服、手持身份證自慰的影片。及後匪徒帶另一名男事主到現場，強逼他舔X的私處，並拍攝過程。X其後分別10次轉賬5,000元，直至凌晨才獲放行。

誤信 Facebook 招聘廣告

同年10月及11月，有兩名事主誤信Facebook招聘廣告被誘騙，遭劫去銀包和手機及被逼透露地址和銀行卡密碼，及被拍下裸照。其中一人的銀行戶口被人取走7萬元；另一人則被要求交出1.8萬元，但僅向朋友借得3,000元，事後其住所被「淋紅油」，多名親友亦收到其裸照。另外，一名馮姓事主透過交友軟件認識一名女子，遭誘騙後被襲擊，又被搶去5張銀行卡及拍下裸照，並按要求致電妻子轉賬3.5萬元到張的戶口，後來有人從他的戶口內取走2,900元，又以其信用卡作出6次交易、涉款約2.4萬元，其後再致電妻子轉賬2萬元才不被打。

案件編號：HCCC411/2023

