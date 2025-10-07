5個公務員職系收逾2萬申請 政務主任數目創4年新高

政府本年度5個公務員職系收逾2萬申請。(資料圖片)

政府2025至26年度聯合招聘政務主任、二級行政主任等五個公務員學位職系，上周五截止接受申請，合共收到約20,700名申請人報名，是連續第三年收到超過2萬人申請。



公務員事務局長楊何蓓茵今日(7日)在社交網頁表示，本年度的聯合招聘，政務主任職位接獲約13,600份申請，較去年增加約3%，有關申請數目創2021至22年度以來新高；至於二級行政主任職位接獲約18,300份申請，與去年相若。她指，對今次聯合招聘的申請總數感到鼓舞，反映不少應屆畢業生、大學三年級學生等年輕人，均有投身政府及為民服務的意願；又感謝同事在過去一段時間全心全意，並以多元的方式，做好聯合招聘的宣傳和推廣工作。

楊何蓓茵指，聯合招聘申請期結束後，下一個關鍵日期是11月29日。合資格的申請人會獲安排參加於該日在香港舉行的聯合招聘考試。至於在內地和海外升學或居住的申請人，亦會於同日在7個香港以外城市，即北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼的場地應考JRE。

