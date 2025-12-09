5基孔肯雅熱本地個案曾到訪 青衣自然徑昨起暫停開放

青衣自然徑

本港今年累計錄得78宗基孔肯雅熱確診個案中，10宗屬本地個案。衛生防護中心表示，因應近期有5宗本地個案的患者曾到過青衣自然徑一帶，部分人報稱曾被蚊叮咬。儘管相關部門在過去兩至三周已進行一連串防蚊滅蚊行動，但仍發現有曾到訪青衣自然徑的市民受感染，顯示有關地帶的感染風險依然存在。部門近期將在青衣自然徑進行更密集的滅蚊防蚊工作，各部門經商討後，決定昨起暫停開放青衣自然徑，直至另行通知，呼籲曾在該處行山的人士，若出現相關病徵，應盡快求醫。

該5宗本地個案涉及2男3女，年齡介乎49至67歲。他們於上月中旬至本月2日期間發病。流行病學調查顯示，5名患者的活動地點在青衣自然徑重疊，部分報稱在該徑被蚊叮咬，其中最新1宗個案於上月29日到訪該徑。

