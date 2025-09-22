5大巴黎設計週2025必賞展覽

不容錯過的巴黎設計週五大亮點展覽。

踏入第15屆的巴黎設計週(Paris Design Week)將標誌性地標化身成前衛藝術空間。從充滿香港特色的紅、白，藍地毯，到啟發我們對文化思考的577張椅子，以下五組展覽帶來美學與內涵兼備的設計力量。

1. 香港前行 (Hong Kong Walk On)

Photo credit: 又一山人

由太平地氈聯乘香港藝術家又一山人（黃炳培）策劃的「香港前行」，將作品「The Hong Kong Walk On」地毯及香港創意精神帶到巴黎市中心。這款由品牌及又一山人攜手合作的地毯由64種不同色調的紅、白、藍三原色組成，編織出628種獨特的配色組合。作品將位於Place des Victoires的太平地氈展廳化身一場關於紅、白，藍的視覺盛宴，不僅呼應法國傳統色彩，更象徵好運、繁榮和正能量的香港文化意韻。

Photo credit: 太平地氈

地點：巴黎勝利廣場太平地氈展廳，75001（Place des Victoires, 75001 Paris）

2. Pli office的「DESIGN DISCO CLUB」

Photo credit: Pli office

由Pli office主辦的「DESIGN DISCO CLUB」設計展覽在Lafayette Anticipations舉行，呈現當代設計活力。展覽汲取的士高音樂的熱情能量，匯聚逾四十位重塑創作概念的新銳設計師及建築師。展品涵蓋工業製品以至獨特作品，透過多元化的物件與裝置，探索人與時間的關係。參展藝術家包括Uchronia、Soft Baroque、Samy Rio等，亦有Marine Serre、Dior等時尚品牌加入。展覽更設有建築、設計及時尚講座，旨在集思廣益，共同構思創作的未來藍圖。

地點：巴黎rue du Plâtre9號Lafayette Anticipations，75004 （Lafayette Anticipations – 9 rue du Plâtre, 75004 Paris）

3. Coraux de la Liberté by Aude Franjou

Image courtesy: maison parisienne; Photography credit: Vincent Leroux

紡織藝術家Aude Franjou的最新裝置藝術為巴士底廣場標誌性的七月柱（Colonne de Juillet）注入新生。她的《Corals of Freedom》以手工編織的亞麻雕塑從地面延伸至天花，打造形似水底珊瑚花園的有機形態。裝置的色彩從純白過渡到深紅，創造出一個關於死亡和重生的視覺隱喻。

Photo credit: Aude Franjou

地點：巴黎巴士底廣場七月柱，75004（Place de la Bastille, 75004 Paris）

4. 577 Chairs by Studio 5.5

Photo credit: archivesnatfr

來自studio 5.5的設計師Claire Renard和Jean-Sébastien Blanc以大型裝置《577張椅子》為法國國民議會注入新意。作品由577張獨特的椅子組成，每張代表一位議員，設計反映出該議員的政治立場和個人特色，以帶出對民主制度的深刻反思。

地點: 巴黎國家檔案館博物館，75003 (Musée des Archives Nationales, 75003 Paris)

5. Le Labyrinthe by Jérémy Pradier-Jeauneau

Photo credit: Jérémy Pradier-Jeauneau

設計師Jérémy Pradier-Jeauneau的裝置《迷宮》在海軍部大樓展出，將當代設計、傳統工藝與法國文化底蘊巧妙結合，佔據榮譽庭院、國事廳和柱廊三個獨特空間，為觀眾帶來一場頌揚法國工藝之美的詩意之旅。

極具個人風格的項目展示當代創作如何與歷史建築和諧共處，通過精心設計，在古今之間搭建起對話的橋樑。作品證明創新設計可以在尊重傳統的基礎上，為古老空間賦予全新的生命力和意義。

Photo credit: Jérémy Pradier-Jeauneau

地點: 巴黎協和廣場2號海軍部大樓，75008（Hôtel de la Marine, 2 Place de la Concorde, 75008 Paris）

Cover photo courtesy of Maison&Objet

