5大核心設計元素解構「孟菲斯風格」，打造具玩味家居

於眾多室內設計風格之中，「孟菲斯風格」（Memphis Style）以其大膽、反叛且充滿活力的姿態，挑戰著所有傳統規範。

究竟甚麼是孟菲斯風格？它不僅僅是視覺上的狂歡，更是一種設計哲學的體現。「孟菲斯風格」（Memphis Style）這個誕生於80年代的設計運動，以其鮮明的色彩、不規則的幾何圖形和天馬行空的趣味性，近年正在捲土重來，成為當代設計師與家居設計的新寵。本文介紹5大「孟菲斯風格」核心設計元素。

1. 大膽撞色與鮮明色盤

孟菲斯風格最引人注目的特點，無疑是其對色彩的無畏運用。它摒棄了柔和、協調的傳統配色方案，轉而擁抱高飽和度、高對比度的色彩組合。檸檬黃、芭比粉、天空藍、薄荷綠等鮮豔色彩，常常與黑白色塊或柔和的粉彩色調並置，產生強烈的視覺衝擊力。這種看似隨意卻經過精心安排的「撞色」，為空間注入了源源不絕的活力與樂觀情緒。







2. 不規則的幾何圖形

圓形、方形、三角形、半圓和直線等基礎幾何圖形，在孟菲斯設計中被大量拆解、重組和堆疊。這些圖形以不對稱、不規則的方式出現在家具的結構、牆面的裝飾和布藝的圖案上。它們不再是為了構成穩定的結構，而是為了創造一種動態的、充滿節奏感的視覺效果，彷彿一場凝固的幾何派對。



3. 意想不到的材質混搭

孟菲斯設計熱衷於挑戰傳統的材料等級觀念。設計刻意避開昂貴的實木、真皮等傳統高級材料，反而大膽採用在當時被視為「廉價」的工業材料。塑料層壓板（Plastic Laminate）是他們的標誌性材料之一，其多樣的色彩和圖案為設計提供了無限可能。此外，水磨石（Terrazzo）也因其繽紛的色彩碎片和耐用性而備受青睞。這些人造材料與金屬、玻璃、木材的混搭，創造出一種新奇而平易近人的質感。



4. 充滿童趣的不對稱形態

孟菲斯風格的家具和物件常常呈現出打破常規的、甚至是「幼稚」的形態。Ettore Sottsass設計的Carlton書架便是其中的典範之作，它像是由彩色積木隨意堆疊而成，傾斜的層板和不對稱的結構，挑戰了人們對書架的既有認知。這種設計充滿了童趣和雕塑感，讓家具本身成為一件藝術品，模糊了實用與裝飾的界線。



5. 標誌性的波浪線與圖案

除了幾何圖形，孟菲斯風格還有一個極具代表性的圖案——波浪紋。這種看似蠕動的黑色曲線，又被稱為「意大利麵」圖案，經常出現在層壓板表面，為平面的設計增添了奇異的動感。波點、條紋、棋盤格等重複性的圖形印花也同樣常見，它們被應用於紡織品、牆紙和家具上，營造出活潑而富有層次的視覺效果。

