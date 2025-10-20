不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
5大秋冬靴款推介！Rockfish、Leather Lab、Charles & Keith ：$2000內無痛入手！舒適時尚上班與聚會都能穿着
香港天氣飄忽不定，儘管步入秋冬天氣，也時而炎熱時而寒冷，所以「穿什麼好？」對於香港人來說是很大的學問，而今次我們先從鞋入手，為你挑選了5款不同風格，港幣$2000內的秋冬靴款推介，不但價格親民設計新穎，同時舒適時尚，無論上班或聚會也能輕鬆提升穿搭品味。
## 5大秋冬鞋款推介 | 1. Leather Lab ##
Ewdina || Square Toe Ankle Boots With Ground Heel HK$1,460
香港品牌Leather Lab Store，專注於設計經典優雅的女裝皮革鞋履，採用真皮皮革，致力於舒適與時尚兼備，適合追求質感的都市女性。今次要推介的 Ewdina Square Toe Ankle Boots With Ground Heel 採用了方頭，以及品牌原創獨特的地脈鞋踭設計，完美滿足時尚與舒適的需求，有黑色同米白兩色，適合日常穿搭或辦公場合。
5大秋冬鞋款推介｜2. Charles & Keith ##
Gael Studded Convertible Kitten-Heel Knee-High Boots HK$999 Charles & Keith以價格親民，鞋款設計時尚多變聞名，品牌亦十分擅長融入實用元素，讓日常穿搭更添女人味。 今次要推薦的鞋索推薦款式是品牌的Gael兩穿細跟長靴，這款長靴採用兩穿設計，可拆卸踝部，讓你輕鬆從日常轉換成派對模式。細跟增添修長腿部線條，材質輕盈耐用，無論是咖啡色或經典黑色，都是秋冬必備的百搭單品。
5大秋冬鞋款推介｜3. Camper ##
Twins Burgundy Leather Mid Boots HK$1,599 Camper以創意和品質聞名，其TWINS系列自1988年推出，強調「相反卻互補」的設計理念，鞋款左右不對稱，展現獨特個性。今次推薦的款式是Twins Burgundy Leather Mid Boots，這款酒紅色小牛皮踝靴，配備OrthoLite®再生腳墊，提供極佳緩震與透氣性，6.5厘米靴高適合多種場合，而橡膠與ABS外底耐磨防滑，內裡全皮革舒適貼合，搭配酒紅色輕鬆就能增添秋冬溫暖文藝氣息，完美提升穿搭層次。
5大秋冬鞋款推介｜4. JW PE I##
Isabella Slouchy Leather Boots 1,599.00 JW PEI鞋款設計融入歐美街頭風，強調輕奢質感與實用性推薦款式。今次推薦的款式是Isabella Slouchy Leather Boots，這款毛毛長靴採用慵懶鬆垮筒設計，營造秋冬浪漫氛圍，內裡仿毛絨保暖舒適，適合寒冷天氣長時間穿著，而低跟設計易駕馭，易於搭配闊褲或長裙，增添法式優雅，完美詮釋秋冬慵懶美學。
5大秋冬鞋款推介｜5. Rockfish Weatherwear##
ORIGINAL MAXI FLATFORM BOOTS MINI 約HK$999 Rockfish Weatherwear以防水和耐用設計聞名，融合韓式簡約與實用性，深受街頭潮流達人喜愛。今次要推介的是ORIGINAL MAXI FLATFORM BOOTS MINI， 這款厚底迷你靴以3.5吋厚底設計為亮點，採用斜頭造型，展現獨特個性，而靴款亦使用天然牛皮絨面革和羊皮製成，觸感柔軟溫暖，內裡配備100%羊毛鞋墊和加厚杯形鞋墊，能提供舒適穩固的貼合感，更設有多色選擇，實用與時尚兼備。
這些鞋款不僅價格親民，還能滿足不同場合需求，快行動起來添置一雙，讓你的秋冬穿搭更有型！
Read the latest lifestyle and beauty article about 5大秋冬靴款推介！Rockfish、Leather Lab、Charles & Keith ：$2000內無痛入手！舒適時尚上班與聚會都能穿着 from Jessica HK
Visit Jessica HK for more lifestyle, beauty, and wellness content from Hong Kong's leading digital magazine.
Want to read the complete article with all images and interactive content?
📖 Read Full Article on Jessica HK →
Get the complete experience with high-quality images, videos, and interactive features on our website.
其他人也在看
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 17 小時前
天氣｜天文台考慮下周一直接發3號風球 會評估下周二需否發8號風球
天文台指熱帶氣旋風神會在明日（10月19日）稍後進入本港800公里範圍內。隨著風神在星期一（10月20日）稍後逐漸靠近廣東沿岸，天文台屆時會考慮直接發出3號風球。而風神在下周二（10月21日）最接近本港，天文台屆時會評估需否改發更高熱帶氣旋警告信號。 風神會受季候風影響而開始逐漸轉向西南方向移動，但轉向的地點存在am730 ・ 1 天前
打風・風神｜天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球 取代強烈季候風信號｜不斷更新｜Yahoo
天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球，取代強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
【新聞點評】股市升愈高 特朗普愈糟
中美經貿戰持續升溫，那邊廂美國連番出手，這邊廂中國強硬回擊。據《華爾街日報》引述消息報道，中方選擇「硬起來」的其中一個主要考慮是，看準美國總統特朗普非常重視股市表現，故認定他在關鍵時刻必會「縮沙」（TACO）。信報財經新聞 ・ 8 小時前
潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？
每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
「地溝油」成寶貝！美媒：特朗普禁運威脅沒效 誤判反暴露美新能源弱點
特朗普近日在社群媒體公開威脅中國不買美國大豆的話，美國將禁止進口中國「食用油」。這一言論隨即遭美國媒體打臉，《彭博資訊》報導稱中國輸美「食用油」，實則是俗稱的「地溝油」的廢棄食用油 (UCO)，且美國對這一「廢品」的依賴度極高，禁運只會傷己。鉅亨網 ・ 2 小時前
中環華懋大廈三級火 棚架焚毀濃煙沖半空 58人疏散4人送院 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環干諾道中華懋大廈今（18 日）發生火警。下午約 4 時許，大廈外牆有棚架起火，濃煙直捲半空。據報大廈內有3人被困升降機內。Yahoo新聞 ・ 1 天前
楊振寧離世｜傳聞身家達18億人幣 美國發跡晚年長居北京 遺產安排掀熱議
諾貝爾物理學家楊振寧逝世，網傳其身家達18億，多年來遺產安排成謎，從愛情傳奇到科研捐贈，重構一代科學巨擘的財富人生。Yahoo財經 ・ 1 天前
街市賣花坐Herman Miller 係實際多過炫富
一位嬸嬸在街市花檔整理花束圖片，在Threads引起熱議，原因係嬸嬸坐著的凳是鼎鼎大名的Aeron Chair，現時Herman Miller官網每張定價16,948港元。接下來要探討的課題，究竟街市賣花坐呢款凳，算唔算係低調地炫富呢？Yahoo財經 ・ 1 天前
楊振寧離世︱遺孀翁帆撰文：有他多年的陪伴，我何其有幸︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】諾貝爾物理學獎得主、著名物理學家楊振寧昨在北京逝世，享年 103 歲。楊振寧遺孀翁帆今日（19 日）以《他交出一份滿意的答案卷》為題發悼文，深情追憶亡夫的一生。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
【十三短打】嘲諷變讚頌 麥佳亞的愛「魔」宣言
【Now Sports】哈利麥佳亞喺雙紅會頂入奠勝球後，喺社交網絡高呼“I love this club”，冇人會懷疑係虛情假意。由曾幾何時被嘲笑、失隊長臂章，默默耕耘屢立戰功，若果唔愛呢間球會，唔可能做得到。撰文：球十三依家講好耐啦，當日哈利麥佳亞（Harry Maguire）孭住8000萬鎊身價同壓力，由李斯特城成「魔」，因為多次防守失誤，俾人嘲諷為「麥麥送」，漸漸失正選，之後隊長臂章都冇埋。當時，人人都相信佢喺曼聯前途似咁，聽被送走。當時信任佢嘅，可能剩番前英格蘭領隊修夫基。曼聯呢幾年搞極都唔妥當，當視線再唔喺麥佳亞身上，佢反而屢次做救主，吓吓後衛變中鋒入波成為英雄──去季歐霸盃對波圖完場前頂入扳平、英超對葉士域治奠勝、英足盃絕殺母會李斯特城、歐霸對里昂尾段入波......，今季，佢明明喺英聯盃對甘士比尾段扳平，只怪成隊唔生性，最後都互射12碼輸波爆出世紀冷門。點計，一眾曼聯射手都要汗顏。近年每當見到麥佳亞喺危急存亡時刻變身中鋒，鬼死咁拚搏，魔迷應該都覺得場波未完，仲有希望。今次雙紅會奠勝，正如佢賽後所講，對佢個人同曼聯都意義非凡。賽後佢喺網上發表“I love this clunow.com 體育 ・ 3 小時前
澤連斯基希望以現有戰線凍結俄烏戰事 普京則索要全部頓涅茨克領土
【彭博】— 烏克蘭總統澤連斯基表示，在與俄羅斯展開和平談判之前，應該先沿著當前戰線位置凍結雙方戰事。與此同時，俄羅斯總統普京繼續要求烏克蘭割讓其東部的整個頓涅茨克地區。Bloomberg ・ 2 小時前
遭祖父母獨留車上失蹤 4歲女兩日後溪谷中找回
【on.cc東網專訊】遼寧省朝陽市日前有一名4歲女童被獨留車上，待家人20分鐘後返回，發現她不知所終。內媒周五（17日）從現場參與救援的人員處獲悉，失蹤近兩日後，女童已被找到，身體無大礙。on.cc 東網 ・ 1 天前
鄭麗文當選國民黨主席 習近平賀電來了！
國民黨主席選舉昨晚落幕，前立委鄭麗文當選，國民黨周日（19 日）午間收到中共中央總書記習近平發來賀電。鉅亨網 ・ 20 小時前
金銀價格大幅回檔！橋水基金：若少了這群人 4000美元以上恐無人接盤
全球貴金屬價格周五 (17 日) 顯著回落，白銀調整幅度特別突出。最新數據顯示，倫敦現貨黃金周五收低 1.73% 至每盎司 4251.45 美元，單日下跌 1.73%，倫敦現貨白銀收跌 4.21% 至 51.86 美元。紐約 COMEX 白銀期貨更重挫 5.01% 至 50.63 美元。鉅亨網 ・ 23 小時前
潤娥「腿精」纖瘦長腿這樣練成！跟韓國美女健身Youtuber學「瘦腿操」，14日修緊大腿肌肉線條
看見潤娥和Jennie、Liza等BLACKPINK成員那雙無敵修長的美腿，是不是超羨慕？別擔心，韓國超人氣健身Youtuber Mizi來傳授「長腿練成術」啦！Mizi在Youtube擁有266萬訂閱粉絲，她的中低強度影片超適合新手，無跑跳、無負擔，專攻瘦腿線條，讓你在家輕鬆變成韓系美女。想知道怎麼練？快跟上這篇瘦腿操教學，14天見效！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
消委會牛油｜11款安全高分牛油名單 百年品牌/植物牛油/有助降低膽固醇
牛油用途多，除了是塗醬，亦可以用來烹調。但牛油並非只有一種，好像有牛油、植物牛油、混合牛油，到底有甚麼分別？又有哪款牛油健康安全，可安心食用？消委會在2022年9月第551期就搜羅28款市面常見的預先包裝牛油、人造牛油及塗抹醬等樣本進行測試，發佈「脂肪？致癌物？天然牛油、人造牛油、塗抹醬點揀好？」文章。今次就根據以上文章為大家整理出高分牛油！Yahoo Food ・ 3 小時前
美國男子冤獄 43 年終獲平反 出獄即遭移民局拘留 或被遣返嬰兒時已離開的印度︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在美國被錯判入獄逾 43 年的蘇布（Subramanyam "Subu" Vedam）近日雖被撤銷謀殺罪名，終於獲得平反，但尚未迎來自由的懷抱，卻再度被美國移民及海關執法局（ICE）拘留，面臨被遣返到自嬰兒時期便離開的印度。Yahoo新聞 ・ 21 小時前