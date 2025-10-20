5大秋冬靴款推介！Rockfish、Leather Lab、Charles & Keith ：$2000內無痛入手！舒適時尚上班與聚會都能穿着

秋冬靴款推介

香港天氣飄忽不定，儘管步入秋冬天氣，也時而炎熱時而寒冷，所以「穿什麼好？」對於香港人來說是很大的學問，而今次我們先從鞋入手，為你挑選了5款不同風格，港幣$2000內的秋冬靴款推介，不但價格親民設計新穎，同時舒適時尚，無論上班或聚會也能輕鬆提升穿搭品味。

## 5大秋冬鞋款推介 | 1. Leather Lab ##

Ewdina || Square Toe Ankle Boots With Ground Heel HK$1,460

香港品牌Leather Lab Store，專注於設計經典優雅的女裝皮革鞋履，採用真皮皮革，致力於舒適與時尚兼備，適合追求質感的都市女性。今次要推介的 Ewdina Square Toe Ankle Boots With Ground Heel 採用了方頭，以及品牌原創獨特的地脈鞋踭設計，完美滿足時尚與舒適的需求，有黑色同米白兩色，適合日常穿搭或辦公場合。

5大秋冬鞋款推介｜2. Charles & Keith ##

Gael Studded Convertible Kitten-Heel Knee-High Boots HK$999 Charles & Keith以價格親民，鞋款設計時尚多變聞名，品牌亦十分擅長融入實用元素，讓日常穿搭更添女人味。 今次要推薦的鞋索推薦款式是品牌的Gael兩穿細跟長靴，這款長靴採用兩穿設計，可拆卸踝部，讓你輕鬆從日常轉換成派對模式。細跟增添修長腿部線條，材質輕盈耐用，無論是咖啡色或經典黑色，都是秋冬必備的百搭單品。

5大秋冬鞋款推介｜3. Camper ##

Twins Burgundy Leather Mid Boots HK$1,599 Camper以創意和品質聞名，其TWINS系列自1988年推出，強調「相反卻互補」的設計理念，鞋款左右不對稱，展現獨特個性。今次推薦的款式是Twins Burgundy Leather Mid Boots，這款酒紅色小牛皮踝靴，配備OrthoLite®再生腳墊，提供極佳緩震與透氣性，6.5厘米靴高適合多種場合，而橡膠與ABS外底耐磨防滑，內裡全皮革舒適貼合，搭配酒紅色輕鬆就能增添秋冬溫暖文藝氣息，完美提升穿搭層次。

5大秋冬鞋款推介｜4. JW PE I##

Isabella Slouchy Leather Boots 1,599.00 JW PEI鞋款設計融入歐美街頭風，強調輕奢質感與實用性推薦款式。今次推薦的款式是Isabella Slouchy Leather Boots，這款毛毛長靴採用慵懶鬆垮筒設計，營造秋冬浪漫氛圍，內裡仿毛絨保暖舒適，適合寒冷天氣長時間穿著，而低跟設計易駕馭，易於搭配闊褲或長裙，增添法式優雅，完美詮釋秋冬慵懶美學。

圖片來源：JW PEI

5大秋冬鞋款推介｜5. Rockfish Weatherwear##

ORIGINAL MAXI FLATFORM BOOTS MINI 約HK$999 Rockfish Weatherwear以防水和耐用設計聞名，融合韓式簡約與實用性，深受街頭潮流達人喜愛。今次要推介的是ORIGINAL MAXI FLATFORM BOOTS MINI， 這款厚底迷你靴以3.5吋厚底設計為亮點，採用斜頭造型，展現獨特個性，而靴款亦使用天然牛皮絨面革和羊皮製成，觸感柔軟溫暖，內裡配備100%羊毛鞋墊和加厚杯形鞋墊，能提供舒適穩固的貼合感，更設有多色選擇，實用與時尚兼備。

這些鞋款不僅價格親民，還能滿足不同場合需求，快行動起來添置一雙，讓你的秋冬穿搭更有型！

