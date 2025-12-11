5大長沙旅行團推介！一文睇清交通/懶人包/美食攻略，輕鬆玩轉張家界、鳳凰古城！

關注

一講起長沙，你係咪即刻諗起辣到飛起嘅地道湘菜，同埋打卡必去嘅橘子洲頭？呢座充滿歷史韻味又極具活力嘅城市，絕對係香港人快閃短途遊嘅絕佳選擇！無論你想深入探索千年學府嶽麓書院，定係想喺街頭巷尾喪食臭豆腐、小龍蝦，長沙都保證令你樂而忘返。

覺得自己Plan行程好煩？唔使驚！參加一個優質嘅長沙旅行團就係你嘅「懶人包」，慳返時間又可以玩得更地道。Trip.com 今次就為你精選咗5個至高質嘅長沙旅行團，由深度遊到一日快閃都有，即刻睇下邊個啱你心水啦！

出發前必備！熱門景點門票

長沙銅官窯國風樂園🔥夜景絕美｜文化體驗｜即日可用⚡️HK$96.87起
華誼兄弟電影小鎮🇭🇰僅HK$107.88起，即買即用，隨時取消！🎬✨
杜甫江閣夜景絕美！🔥 HKD19.8起，隨時取消，即日可用！
🔥長沙湖南博物院半日遊｜專業講解+深度探秘漢朝歷史！💰HKD149起
橘子洲半日遊🇭🇰｜含小火車+門票預約，深度解讀偉人雕塑📸
長沙一日遊🔥一價全包+五星服務，導遊精講+小吃券🎁僅HK$195.94！
Trip.com優惠大合集 (不停更新)

香港點去長沙？飛機 VS 高鐵大比拼

✈️ 飛機：最快最直接

由香港出發，搭飛機絕對係最快手嘅方法！香港國際機場（HKG）直飛長沙黃花國際機場（CSX），航程只係大約 1.5 至 2 個鐘，請兩日假就可以嚟個快閃 Weekend Trip！記得提前上 Trip.com 預訂機票，隨時捕獲至抵優惠！

  • 國泰航空：香港 ⇌ 長沙

    • 單程：低至 HK$656 (30% Off)

    • 來回：低至 HK$1,249 (30% Off)

🚄 高鐵：舒適睇風景

如果你鍾意慢慢欣賞沿途風光，搭高鐵亦係一個唔錯嘅選擇。由香港西九龍站出發，每日有多班列車直達長沙南站，車程大約 3 至 4.5 個鐘。坐得舒服之餘，仲可以睇住窗外風景嘅變化，為旅程增添另一番風味。

廣告

Trip.com 內地高鐵優惠券：立即享有 3% 折扣！

現在更有超值福利！🔥 新用戶透過 Trip.com 訂購內地火車票、高鐵票，即可專享 3% 的獨家優惠！🔥 讓您的長沙之旅從省錢開始！

🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥

Trip.com別錯過 Trip.com 為您精心準備的獨家優惠券組合，解鎖更多旅行着數！特別是高鐵快閃券包，只需 HK$29.9 就能搶購到價值 HK$65 的優惠券，助您在預訂長沙旅行團或單獨車票時省上加省！訂票即慳！🚄💸


高鐵快閃券包
高鐵快閃券包

立即搶購高鐵券包 HK$29.9抵65 💁‍♀️

長沙旅行團 Top 5 推介

1. 【懶人終極之選】長沙＋張家界＋天門山＋鳳凰古城 5日4夜深度遊

一次過玩盡湘西最精華嘅景點，唔使自己諗交通住宿，真正嘆世界！

🌟 賣點速遞

  • ✅ 真正一價全包：無任何自費項目或額外收費，明碼實價，玩得放心！

  • 👑 VIP貴賓通道：直入七大景區，唔使排長龍，慳返大把時間影靚相！

  • 🎭 獨家文化體驗：包埋《魅力湘西》民族表演門票，感受地道風情。

  • 🚌 豪華旅遊巴：全程坐2+1頭等艙巴士，位闊又舒服，瞓住去景點都得！

  • 🏞️ 精華景點全包攬：由《阿凡達》取景地張家界、驚險刺激嘅天門山玻璃棧道，到浪漫嘅鳳凰古城沱江泛舟，一次過滿足你所有願望。

  • 🚗 貼心接送服務：無論你係搭飛機定高鐵到長沙，都有專車24小時接送。

📅 行程話你知

  • Day 1：空降長沙，專人接送返酒店，之後自由活動。（自由行貼士：推薦去橘子洲、坡子街食好西、打卡超級文和友、飲杯茶顏悅色！）

  • Day 2：直奔張家界國家森林公園，搭百龍天梯上山，探秘袁家界「阿凡達懸浮山」。

張家界
張家界

  • Day 3：挑戰天門山！搭世界最長索道，行上膽戰心驚嘅玻璃棧道，傍晚去到芙蓉鎮同鳳凰古城睇絕美夜景。

天門山
天門山

  • Day 4：鳳凰古城深度遊，體驗沱江泛舟、行石板老街，仲可以免費換上苗族服裝影相打卡，之後返長沙。

  • Day 5：長沙市內自由活動，買下手信，再由專車送你去機場／高鐵站。


🗣️ 網友真實體驗

「導遊阿鍾真係超好人！幫我哋plan好晒路線，避開人潮，玩得好深入。連我哋自由行嘅部分都安排得好周到，成個旅程超出預期，真心唔錯！」

「張家界嘅雲海靚到窒息！天門山索道同穿山扶梯都好刺激，全程有VIP通道唔使點排隊，真係好爽！郭導見我帶住小朋友，仲主動幫我換大床房，超貼心！」

2. 【文化體驗首選】長沙精華一日遊 (湖南博物院＋嶽麓書院＋橘子洲)

如果你係第一次嚟長沙，又想一日內玩晒最重要嘅文化景點，呢個團就最啱你！

🌟 賣點速遞

  • 🏆 Trip.com 年度得獎產品：超高用戶評價，信心保證！

  • 🚗 市區免費上門接送：專車到酒店接你，唔使自己煩交通。

  • 🕥 10:30am 優雅出發：唔使晨早起身，瞓飽先玩，完美避開返工繁忙時間。

  • 🏛️ 專業導賞：導遊帶你深度講解馬王堆漢墓嘅秘密同湖湘文化，歷史迷必跟！

  • 🍽️ 高質午餐：包埋高標準午餐，夏天仲會升級菜單，食得好又健康。

  • ✅ 純玩無購物：鄭重承諾！絕無購物點或自費項目，專心享受旅程。

📅 行程速覽

早上由市區出發 → 湘江明珠「橘子洲」→ 千年學府「嶽麓書院」&「愛晚亭」→ 午餐（可自費升級地道湘菜）→ 參觀「湖南省博物院」睇馬王堆漢墓珍寶 → 五一廣場 & 超級文和友打卡，完美結束一日遊。

愛晚亭
愛晚亭

🗣️ 網友真實體驗

「劉導遊超級好，熱情又周到。行程好充實但一啲都唔攰，下次嚟都會再搵佢哋！」

「成個團得我一個人，導遊都好盡責陪我行晒全程，仲幫我影咗好多靚相，好專業！旅途分享咗好多有趣嘅歷史故事，好滿足！」

3. 【經典打卡懶人包】長沙地標一日遊 (岳麓書院+橘子洲+省博)

想一日打卡晒「長沙五件套」？跟住呢個金牌導遊團就無錯！

🌟 賣點速遞

  • 🎯 一次過KO五大經典：湖南省博物院、嶽麓書院、愛晚亭、橘子洲、太平老街，最經典嘅景點一次行晒！

  • 🧑‍🏫 金牌導遊精講90分鐘：喺省博有成90分鐘深度講解，聽盡馬王堆漢墓背後嘅精彩故仔。

  • 🕥 10:30am 避開人潮出發：暑假限定嘅貼心安排，唔使同人逼，玩得更舒服。

  • 🍽️ 食盡地道湘味：包正宗湘菜午餐，仲有茶顏悅色風格茶飲，再帶你打卡《天天向上》推薦嘅老字號菜館！

  • ✅ 純玩承諾：全程無購物、無套路，時間全部用喺玩同體驗文化上面。

📅 行程速覽

芙蓉區專車接送 → 橘子洲 → 岳麓書院 & 愛晚亭 → 湖南大學圖書館 → 湖南省博物院 → 五一廣場自由活動，輕鬆玩轉長沙核心景點。

五一廣場
五一廣場

🗣️ 網友真實體驗

「彭導遊同王司機都好專業，雖然落雨但導遊依然好敬業，事事負責到位，讚！」

「一日遊可以去到幾個著名景點，導遊講解清晰，唔使自己煩惱交通，非常唔錯！」

4.【半日慢活之選】橘子洲 +《江天暮雪》實景劇場半日遊

想自由自在、慢慢感受橘子洲嘅魅力？呢個半日遊就最啱你！

🌟 賣點速遞

  • 🎧 電子導覽自由行：唔使跟住導遊，用自己嘅節奏邊行邊聽，深入了解橘子洲嘅歷史故事，啱晒鍾意慢活嘅你。

  • 🎭 沉浸式實景show：包埋《江天暮雪》劇場門票，喺湘江邊欣賞一場結合光影特效嘅詩意演出，超浪漫！

  • 📅 時間超彈性：有上、下午場可以揀，方便你配搭其他自由行行程。

  • 🎫 免排隊代訂門票：Trip.com 幫你預約好門票，慳返排隊時間，玩得更順暢。

📅 行程速覽

自由選擇上/下午出發 → 喺橘子洲隨心配戴電子導覽器，漫步欣賞偉人雕塑同湘江美景 → 欣賞《江天暮雪》實景演出，體驗一場穿越時空嘅視聽盛宴。

橘子洲+橘子洲江天暮雪實景劇場半日遊
橘子洲+橘子洲江天暮雪實景劇場半日遊

5. 【歷史迷必去】湖南省博物院深度導賞半日遊

如果你對馬王堆漢墓同湖湘文化情有獨鍾，呢個深度導賞團絕對係你嘅不二之選！

🌟 賣點速遞

  • 🤓 高端導賞品牌：由超過10年經驗嘅專業團隊打造，專為注重文化體驗嘅旅客而設。

  • 🧑‍🏫 專家級重點講解：資深講解員帶你深入剖析馬王堆漢墓、楚文化等核心展品，唔再係走馬看花。

  • 🕒 時間任你揀：提供上、下午場，無論你係自己一個定係同屋企人一齊，都可以靈活安排。

  • 🎫 熱門門票代預約：唔使自己捕住個網搶飛！我哋會幫你預約好馬王堆館等熱門展廳門票，保證入場。

📅 行程速覽

專注於湖南省博物院，由專業導遊帶領，深入講解「辛追夫人」嘅傳奇、漢代生活藝術、簡帛典藏等四大主題，部分場次仲會加碼介紹三湘歷史同青銅器，絕對值回票價！

湖南長沙湖南博物館半日遊
湖南長沙湖南博物館半日遊

🗣️ 網友真實體驗

「前一日先買飛，喺無預約嘅情況下都可以順利入院，真係好方便！」

「小靜老師講解得好詳細，足足兩個鐘，令我對文物有咗更深嘅了解，強力推薦！」

更多長沙一日遊熱門路線

【Trip.com會員限定】酒店優惠大放送！

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

即日起至售完為止，透過 Trip.com 網站或應用程式註冊成為會員，即可享有高達 8% 的專屬折扣！立即點擊此處註冊，為您的長沙旅行團預訂省錢又省心！此處查看更多！

長沙酒店推介

1. 長沙國金中心異國印象酒店(Exotic ·WHotel)

長沙國金中心異國印象酒店(Exotic ·WHotel)
長沙國金中心異國印象酒店(Exotic ·WHotel)
長沙國金中心異國印象酒店(Exotic ·WHotel)
長沙國金中心異國印象酒店(Exotic ·WHotel)

  • 評分：9.3/10.0

  • 賣點：位置超方便！鄰近地鐵站，行幾步就到IFS國金中心、五一廣場。部分房仲望到湘江同橘子洲靚景！

  • 地址：湘江中路2段18號, 天心區, 長沙, 410001

2. 長沙W酒店(W Changsha)

長沙W酒店(W Changsha)
長沙W酒店(W Changsha)
長沙W酒店(W Changsha)
長沙W酒店(W Changsha)

  • 評分：9.5/10.0

  • 賣點：潮人必住！設計充滿未來感，好似住喺太空艙。酒店設施超正，有恆溫泳池同Spa，玩完一日返嚟可以好好放鬆。

  • 地址：長沙大道567號運達中央廣場, 雨花區, 長沙

3. 長沙梅溪湖萬豪行政公寓酒店(The Meixi Lake, Changsha Marriott Executive Apartments)

長沙梅溪湖萬豪行政公寓酒店(The Meixi Lake, Changsha Marriott Executive Apartments)
長沙梅溪湖萬豪行政公寓酒店(The Meixi Lake, Changsha Marriott Executive Apartments)
長沙梅溪湖萬豪行政公寓酒店(The Meixi Lake, Changsha Marriott Executive Apartments)
長沙梅溪湖萬豪行政公寓酒店(The Meixi Lake, Changsha Marriott Executive Apartments)

  • 評分：9.4/10.0

  • 賣點：家庭客首選！公寓式設計，有齊廚房、廚具同洗烘乾機，好似喺屋企一樣方便。仲有兒童遊樂室，啱晒帶住小朋友嘅家庭。

  • 地址：梅溪湖街道近湖七路32號, 岳麓區, 長沙

更多長沙遊玩攻略

【長沙美食】2025長沙美食餐廳盤點！附當地景點推薦

Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

