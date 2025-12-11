5大長沙旅行團推介！一文睇清交通/懶人包/美食攻略，輕鬆玩轉張家界、鳳凰古城！

長沙旅行團

一講起長沙，你係咪即刻諗起辣到飛起嘅地道湘菜，同埋打卡必去嘅橘子洲頭？呢座充滿歷史韻味又極具活力嘅城市，絕對係香港人快閃短途遊嘅絕佳選擇！無論你想深入探索千年學府嶽麓書院，定係想喺街頭巷尾喪食臭豆腐、小龍蝦，長沙都保證令你樂而忘返。

覺得自己Plan行程好煩？唔使驚！參加一個優質嘅長沙旅行團就係你嘅「懶人包」，慳返時間又可以玩得更地道。Trip.com 今次就為你精選咗5個至高質嘅長沙旅行團，由深度遊到一日快閃都有，即刻睇下邊個啱你心水啦！

出發前必備！熱門景點門票

香港點去長沙？飛機 VS 高鐵大比拼

✈️ 飛機：最快最直接

由香港出發，搭飛機絕對係最快手嘅方法！香港國際機場（HKG）直飛長沙黃花國際機場（CSX），航程只係大約 1.5 至 2 個鐘，請兩日假就可以嚟個快閃 Weekend Trip！記得提前上 Trip.com 預訂機票，隨時捕獲至抵優惠！

國泰航空 ：香港 ⇌ 長沙

單程：低至 HK$656 (30% Off) 來回：低至 HK$1,249 (30% Off)



🚄 高鐵：舒適睇風景

如果你鍾意慢慢欣賞沿途風光，搭高鐵亦係一個唔錯嘅選擇。由香港西九龍站出發，每日有多班列車直達長沙南站，車程大約 3 至 4.5 個鐘。坐得舒服之餘，仲可以睇住窗外風景嘅變化，為旅程增添另一番風味。

Trip.com 內地高鐵優惠券：立即享有 3% 折扣！

現在更有超值福利！🔥 新用戶透過 Trip.com 訂購內地火車票、高鐵票，即可專享 3% 的獨家優惠！🔥 讓您的長沙之旅從省錢開始！

🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥

用 Trip.com別錯過 Trip.com 為您精心準備的獨家優惠券組合，解鎖更多旅行着數！特別是高鐵快閃券包，只需 HK$29.9 就能搶購到價值 HK$65 的優惠券，助您在預訂長沙旅行團或單獨車票時省上加省！訂票即慳！🚄💸





長沙旅行團 Top 5 推介

1. 【懶人終極之選】長沙＋張家界＋天門山＋鳳凰古城 5日4夜深度遊

一次過玩盡湘西最精華嘅景點，唔使自己諗交通住宿，真正嘆世界！

🌟 賣點速遞

✅ 真正一價全包 ：無任何自費項目或額外收費，明碼實價，玩得放心！

👑 VIP貴賓通道 ：直入七大景區，唔使排長龍，慳返大把時間影靚相！

🎭 獨家文化體驗 ：包埋《魅力湘西》民族表演門票，感受地道風情。

🚌 豪華旅遊巴 ：全程坐2+1頭等艙巴士，位闊又舒服，瞓住去景點都得！

🏞️ 精華景點全包攬 ：由《阿凡達》取景地張家界、驚險刺激嘅天門山玻璃棧道，到浪漫嘅鳳凰古城沱江泛舟，一次過滿足你所有願望。

🚗 貼心接送服務：無論你係搭飛機定高鐵到長沙，都有專車24小時接送。

📅 行程話你知

Day 1 ：空降長沙，專人接送返酒店，之後自由活動。（ 自由行貼士 ：推薦去橘子洲、坡子街食好西、打卡超級文和友、飲杯茶顏悅色！）

Day 2：直奔張家界國家森林公園，搭百龍天梯上山，探秘袁家界「阿凡達懸浮山」。

張家界

Day 3：挑戰天門山！搭世界最長索道，行上膽戰心驚嘅玻璃棧道，傍晚去到芙蓉鎮同鳳凰古城睇絕美夜景。

天門山

Day 4 ：鳳凰古城深度遊，體驗沱江泛舟、行石板老街，仲可以免費換上苗族服裝影相打卡，之後返長沙。

Day 5：長沙市內自由活動，買下手信，再由專車送你去機場／高鐵站。





🗣️ 網友真實體驗

「導遊阿鍾真係超好人！幫我哋plan好晒路線，避開人潮，玩得好深入。連我哋自由行嘅部分都安排得好周到，成個旅程超出預期，真心唔錯！」

「張家界嘅雲海靚到窒息！天門山索道同穿山扶梯都好刺激，全程有VIP通道唔使點排隊，真係好爽！郭導見我帶住小朋友，仲主動幫我換大床房，超貼心！」

2. 【文化體驗首選】長沙精華一日遊 (湖南博物院＋嶽麓書院＋橘子洲)

如果你係第一次嚟長沙，又想一日內玩晒最重要嘅文化景點，呢個團就最啱你！

🌟 賣點速遞

🏆 Trip.com 年度得獎產品 ：超高用戶評價，信心保證！

🚗 市區免費上門接送 ：專車到酒店接你，唔使自己煩交通。

🕥 10:30am 優雅出發 ：唔使晨早起身，瞓飽先玩，完美避開返工繁忙時間。

🏛️ 專業導賞 ：導遊帶你深度講解馬王堆漢墓嘅秘密同湖湘文化，歷史迷必跟！

🍽️ 高質午餐 ：包埋高標準午餐，夏天仲會升級菜單，食得好又健康。

✅ 純玩無購物：鄭重承諾！絕無購物點或自費項目，專心享受旅程。

📅 行程速覽

早上由市區出發 → 湘江明珠「橘子洲」→ 千年學府「嶽麓書院」&「愛晚亭」→ 午餐（可自費升級地道湘菜）→ 參觀「湖南省博物院」睇馬王堆漢墓珍寶 → 五一廣場 & 超級文和友打卡，完美結束一日遊。

愛晚亭

🗣️ 網友真實體驗

「劉導遊超級好，熱情又周到。行程好充實但一啲都唔攰，下次嚟都會再搵佢哋！」

「成個團得我一個人，導遊都好盡責陪我行晒全程，仲幫我影咗好多靚相，好專業！旅途分享咗好多有趣嘅歷史故事，好滿足！」

3. 【經典打卡懶人包】長沙地標一日遊 (岳麓書院+橘子洲+省博)

想一日打卡晒「長沙五件套」？跟住呢個金牌導遊團就無錯！

🌟 賣點速遞

🎯 一次過KO五大經典 ：湖南省博物院、嶽麓書院、愛晚亭、橘子洲、太平老街，最經典嘅景點一次行晒！

🧑‍🏫 金牌導遊精講90分鐘 ：喺省博有成90分鐘深度講解，聽盡馬王堆漢墓背後嘅精彩故仔。

🕥 10:30am 避開人潮出發 ：暑假限定嘅貼心安排，唔使同人逼，玩得更舒服。

🍽️ 食盡地道湘味 ：包正宗湘菜午餐，仲有茶顏悅色風格茶飲，再帶你打卡《天天向上》推薦嘅老字號菜館！

✅ 純玩承諾：全程無購物、無套路，時間全部用喺玩同體驗文化上面。

📅 行程速覽

芙蓉區專車接送 → 橘子洲 → 岳麓書院 & 愛晚亭 → 湖南大學圖書館 → 湖南省博物院 → 五一廣場自由活動，輕鬆玩轉長沙核心景點。

五一廣場

🗣️ 網友真實體驗

「彭導遊同王司機都好專業，雖然落雨但導遊依然好敬業，事事負責到位，讚！」

「一日遊可以去到幾個著名景點，導遊講解清晰，唔使自己煩惱交通，非常唔錯！」

4.【半日慢活之選】橘子洲 +《江天暮雪》實景劇場半日遊

想自由自在、慢慢感受橘子洲嘅魅力？呢個半日遊就最啱你！

🌟 賣點速遞

🎧 電子導覽自由行 ：唔使跟住導遊，用自己嘅節奏邊行邊聽，深入了解橘子洲嘅歷史故事，啱晒鍾意慢活嘅你。

🎭 沉浸式實景show ：包埋《江天暮雪》劇場門票，喺湘江邊欣賞一場結合光影特效嘅詩意演出，超浪漫！

📅 時間超彈性 ：有上、下午場可以揀，方便你配搭其他自由行行程。

🎫 免排隊代訂門票：Trip.com 幫你預約好門票，慳返排隊時間，玩得更順暢。

📅 行程速覽

自由選擇上/下午出發 → 喺橘子洲隨心配戴電子導覽器，漫步欣賞偉人雕塑同湘江美景 → 欣賞《江天暮雪》實景演出，體驗一場穿越時空嘅視聽盛宴。

橘子洲+橘子洲江天暮雪實景劇場半日遊

5. 【歷史迷必去】湖南省博物院深度導賞半日遊

如果你對馬王堆漢墓同湖湘文化情有獨鍾，呢個深度導賞團絕對係你嘅不二之選！

🌟 賣點速遞

🤓 高端導賞品牌 ：由超過10年經驗嘅專業團隊打造，專為注重文化體驗嘅旅客而設。

🧑‍🏫 專家級重點講解 ：資深講解員帶你深入剖析馬王堆漢墓、楚文化等核心展品，唔再係走馬看花。

🕒 時間任你揀 ：提供上、下午場，無論你係自己一個定係同屋企人一齊，都可以靈活安排。

🎫 熱門門票代預約：唔使自己捕住個網搶飛！我哋會幫你預約好馬王堆館等熱門展廳門票，保證入場。

📅 行程速覽

專注於湖南省博物院，由專業導遊帶領，深入講解「辛追夫人」嘅傳奇、漢代生活藝術、簡帛典藏等四大主題，部分場次仲會加碼介紹三湘歷史同青銅器，絕對值回票價！

湖南長沙湖南博物館半日遊

🗣️ 網友真實體驗

「前一日先買飛，喺無預約嘅情況下都可以順利入院，真係好方便！」

「小靜老師講解得好詳細，足足兩個鐘，令我對文物有咗更深嘅了解，強力推薦！」

長沙酒店推介

長沙國金中心異國印象酒店(Exotic ·WHotel)

長沙國金中心異國印象酒店(Exotic ·WHotel)

評分：9.3/10.0

賣點：位置超方便！鄰近地鐵站，行幾步就到IFS國金中心、五一廣場。部分房仲望到湘江同橘子洲靚景！

地址：湘江中路2段18號, 天心區, 長沙, 410001

長沙W酒店(W Changsha)

長沙W酒店(W Changsha)

評分：9.5/10.0

賣點：潮人必住！設計充滿未來感，好似住喺太空艙。酒店設施超正，有恆溫泳池同Spa，玩完一日返嚟可以好好放鬆。

地址：長沙大道567號運達中央廣場, 雨花區, 長沙

長沙梅溪湖萬豪行政公寓酒店(The Meixi Lake, Changsha Marriott Executive Apartments)

長沙梅溪湖萬豪行政公寓酒店(The Meixi Lake, Changsha Marriott Executive Apartments)

評分：9.4/10.0

賣點：家庭客首選！公寓式設計，有齊廚房、廚具同洗烘乾機，好似喺屋企一樣方便。仲有兒童遊樂室，啱晒帶住小朋友嘅家庭。

地址：梅溪湖街道近湖七路32號, 岳麓區, 長沙

