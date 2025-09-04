5大靈芝保健品大比拼 一文拆解靈芝種類迷思 何者才是真正養生首選？

對於生活在高壓的工作環境中，飲食失衡、失眠、抵抗力下降等「都市病」對於香港人而言彷彿已成為常態。你是否也經常感到疲憊乏力、精神不濟，甚至換季時節容易生病？當身體發出警號，許多人會轉向傳統養生智慧，而「靈芝」無疑是其中備受推崇的珍寶。

靈芝，自古以來便被譽為「仙草」，在《神農本草經》及《中華本草》中記載靈芝具有多項保健功能，包括益心氣、護養心神、補肝益脾、益肺益腎、利關節、養顏美容等，更有「久服輕身延年」之說。現代醫學研究也逐步證實，靈芝富含靈芝多醣、三萜類、有機鍺等活性成分，對增強免疫力、抗氧化、改善睡眠、保護肝臟等方面具有積極作用。

然而，市面上林林總總的靈芝保健品，從不同種類到各種形態，到底應該如何選擇，才能找到真正高效、適合自己的養生之最？本文將為你深入探討不同靈芝產品的差異，並公開含量領先、科研實證的頂級選擇，助你告別迷思，重拾健康活力！

市面靈芝產品大比拼 拆解4大常見迷思

比較坊間5款常見靈芝保健品

靈芝產品種類繁多，但它們的功效和活性成分含量卻大相徑庭。以下為幾種常見的靈芝產品類型：

1. 靈芝孢子：單一功效，吸收受限

靈芝孢子是靈芝的種子，理論上富含活性成分。然而，未經破壁的孢子外殼堅硬，人體難以吸收其營養。即使是破壁孢子，其活性成分也相對單一，功效多集中於某一方面，難以達到全面滋養的效果。此外，破壁過程若處理不當，可能導致成分氧化變質，反而影響其效用。因此，儘管孢子產品在某些方面具有一定作用，但整體效益仍較為局限。

2. 野生靈芝：採集困難，品質不穩

野生靈芝生長於自然環境，雖被認為天然純正，但其品質受環境因素影響極大，如土壤、空氣、氣候等，導致活性成分含量不穩定，難以保證一致的功效。此外，野生靈芝採集過程繁複，易受污染或採集不當而損害成分完整性。與人工培植的靈芝相比，野生靈芝的標準化程度低，難以滿足現代人對穩定品質和全面養生的需求，應用範圍受限。

3. 松杉靈芝：特定環境，成分單一

松杉靈芝生長於特定環境，其活性成分種類和含量也較為單一，難以滿足現代人對綜合養生的需求。雖然它具有一定的藥用價值，例如支持肝臟健康，但成分範圍較窄，無法提供多方面的身體調節功能。與多樣化成分的靈芝相比，松杉靈芝的應用範圍和適用性明顯較低。

4. 鹿角靈芝：靈芝中的頂級極品，成分全面，功效有保證！

鹿角靈芝因其獨特的鹿角狀外形而得名，被譽為「靈芝中的頂級極品」。與一般靈芝不同，鹿角靈芝在生長過程中不會釋放孢子，所有珍貴的活性成分（包括活性多醣體、靈芝三萜、高含量靈芝酸A及有機鍺等）都會完整保留於子實體內。這使得鹿角靈芝的有效成分含量遠超其他靈芝種類。中國、香港及日本多項研究均證實其在增強免疫力方面的卓越功效。

此外，鹿角靈芝具有更全面的生物活性，能夠同時調節免疫、抗氧抗疲勞、支持心血管健康，並促進整體機能的平衡。其高含量的靈芝酸A和有機鍺更進一步強化身體防禦機制，適合追求高效綜合養生的現代人士。無論是品質還是科學實證，鹿角靈芝都明顯優於其他類型的靈芝產品。

揭開靈芝含量的秘密 科研實證的頂級靈芝方案

在選擇靈芝產品時，除了種類，更關鍵的秘密在於其活性成分的含量和純度，以及是否有科學實證支持。坊間不少產品可能為了降低成本或方便生產，而加入其他成分，或其活性成分含量遠低於預期。

Return 日本大學鹿角靈芝由註冊藥劑師及日本醫學製藥團隊共同研發，以珍貴罕有的北海道鹿角靈芝為基礎，並配上極純五類六種靈芝實體及99.9%破壁孢子，打造出更全面、更速效、更科學的養生方案。

Return 日本大學鹿角靈芝

Return 日本大學鹿角靈芝原產於北海道，並採用日本JAS有機認證，並以最接近天然的「原木栽培」方式培育，確保其活性成分的純淨與高效。其獨特的生長特性，使其富含高濃度的活性多醣體、靈芝酸A、三萜類及有機鍺，能全面滋養體質並提升身體活力。日本大學臨床證實，鹿角靈芝的活性靈芝酸A含量比一般靈芝多28倍*，而活性多醣體含量更超出55倍*，這充分證明了鹿角靈芝有效增強免疫力及此產品或有助穩定血脂，血糖的功效#。

此外，產品更巧妙融合了6種野生靈芝的精華，針對性地滋養五臟六腑：赤芝益心氣、補中益氣；白芝主咳、通利鼻；黑芝利水、益腎氣；紫芝安睡好眠、保神、益精氣；青芝明目、安精魂；黃芝則益脾胃、美肌緊緻。同時，99.9%破壁孢子確保了靈芝孢子的活性成分能被人體高效吸收，發揮最大功效。

Return 日本大學鹿角靈芝亦加入了被譽為「健康第一道防線」的核心免疫蛋白——乳鐵蛋白。乳鐵蛋白能有效中和及殺滅病菌，優化免疫機能，並提升腸道黏膜免疫功能，減少細菌入侵，對於增強免疫力、改善過敏症狀有顯著幫助。

Return 日本大學鹿角靈芝特選專利Wellmune® β-葡聚醣，這是一種天然物質，能有效「操FIT免疫系統」，鍛練免疫細胞時刻保持最佳狀態，讓免疫反應更高速、更有效率，從而強力對抗病菌入侵。同時，它還有助於抗疲勞、加強血管血液循環，增強五臟功能，促進六腑運作。

13大滋養功效 為你帶來全面健康升級

Return 日本大學鹿角靈芝，憑藉其獨特的配方和科研實證，為你帶來13大滋養功效，全面提升健康，建議有需要人士可以每日服用1-3粒（保健：每日1-2粒、強效：每日3粒），可以打開膠囊並將精華加入食物中服用，素食膠囊適合素食者服用：

抗疲勞，提升精神活力 提升免疫力，抗病入侵 補肺止咳、強化氣管、平咳喘、暢順呼吸 改善鼻敏及皮膚過敏症狀 改善多夢易醒、提高睡眠質素 抗氧化，減少自由基；延緩衰老 補腎氣、烏髮濃密 改善手腳冰冷、保氣血、紅粉緋緋 減低化療、放射治療或手術前後副作用 通血管保柔韌彈性、降三高、強心臟 保護肝臟機能，修復損傷，化解毒素

