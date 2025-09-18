港片告急？電影金像獎入圍有危機
5大韓國手袋品牌推介：OSOI、Stand Oil、Marge Sherwood輕鬆入手明星同款！解鎖日常穿搭無限可能
韓國潮流席捲全球，不少韓國品牌更以前衛設計和親民價格深得大眾喜愛，特別是韓國手袋更是款式多樣深得小資女喜愛，加上不是K-pop偶像都會支持當地品牌，令大眾能以相對實惠價格輕鬆入手明星同款。以下編輯就為你精選5個近年大熱的韓國手袋品牌，以及必買款式助你提升造型品味。
1. 低調奢都市女性的摯愛：OSOI
OSOI以極簡主義為人熟悉，專注於打造輕盈、耐用的手袋，深受韓劇明星和街拍達人喜愛，品牌設計簡約而不失細節，常以柔軟皮革和流暢線條展現現代美學，完美適合追求質感的你。
推薦款式：OSOI Shoulder Brocle Mini 這款迷你肩背包以標誌性金屬扣環設計為亮點，小巧尺寸能輕鬆裝下手機、銀包和唇膏，手袋採用高級小牛皮，質感細膩，更加提供多色選擇。價格約KRW399,000（約HKD 2225），適合日常出街或約會使用，隨性中透著優雅。
2. 巧妙融合復古風與簡約深得韓星喜愛：Marge Sherwood
品牌名字Marge Sherwood取自經典電影《The Talented Mr. Ripley》中女主角的角色名稱，品牌的手袋設計亦以巧妙融合復古風與簡約聞名。品牌更十分追求品質和外觀的設計，大多使用麂皮和牛皮等高品質皮革，復古時尚又實用，難怪深得韓星和熱愛潮流的時尚迷喜愛。
推薦款式：Marge Sherwood Hobo Shoulder 這款流浪包以寬鬆輪廓和柔軟肩帶設計著稱，容量足以容納平板或書本，適合通勤或周末出遊，材質為光滑皮革，價格約KRW 259,000（約HKD1460），輕鬆就能為你的造型增添一抹復古詩意。
3.價錢親民色彩大膽：Stand Oil
Stand Oil 主打實用簡約的設計，更以價錢親民深受年輕一代喜愛，以Stand Oil名字取自繪畫中平滑顏料時使用的油，象徵並寓意着品牌的手袋能在日常生活中帶來靈感與快樂，李聖經與泫雅等韓星亦曾佩戴過，令品牌一路成為近年大熱韓國手袋品牌。
推薦款式：Stand Oil Joey Bag Mini Stand Oil Joey Bag Mini 是韓國時尚品牌Stand Oil熱門Joey Bag的迷你版本，設計小巧實用，兼具時尚感，絕對十分值得入手，為日常穿搭注入魅力。
4.精緻工藝優雅新定義：LOEUVRE
LOEUVRE以 專注於高端皮革與結構化設計，風格典雅而現代，十分適合職場穿搭使用，近年更在國際時尚舞台嶄露頭角，是優雅女性的不二之選。
推薦款式：LOEUVRE Bonheur Shoulder Medium Bag Bonheur系列以法文「幸福」為名，設計靈感源自日常優雅與多功能性，適合肩背或斜背，完美融入現代都市生活，，中型尺寸可容納文件和化妝包，更採用頂級牛皮，色系如酒紅或珍珠灰展現低調奢華。價格約KRW 349,000（約HKD1968），完美適合會議或晚宴散發自信魅力。
5. 經典多能日常奢華：Couronne
Couronne以實用性和法式浪漫風格聞名，設計融合韓式簡約與功能性，同樣深受上班族喜愛。
推薦款式：Couronne Fermier Day Tote 27 Couronne Fermoir Day Tote 27 是韓國奢華品牌COURONNE的經典Tote bag，Fermoir系列以精緻扣環設計為靈感，結合實用與優雅，可調節的肩帶手提兩用，適合日常肩背或手提，完美融入都市生活。價格約KRW268,200（約HKD1512）是通勤或旅行的理想伴侶。
