5大韓國手袋品牌推介

韓國潮流席捲全球，不少韓國品牌更以前衛設計和親民價格深得大眾喜愛，特別是韓國手袋更是款式多樣深得小資女喜愛，加上不是K-pop偶像都會支持當地品牌，令大眾能以相對實惠價格輕鬆入手明星同款。以下編輯就為你精選5個近年大熱的韓國手袋品牌，以及必買款式助你提升造型品味。

1. 低調奢都市女性的摯愛：OSOI

OSOI以極簡主義為人熟悉，專注於打造輕盈、耐用的手袋，深受韓劇明星和街拍達人喜愛，品牌設計簡約而不失細節，常以柔軟皮革和流暢線條展現現代美學，完美適合追求質感的你。

廣告 廣告

推薦款式：OSOI Shoulder Brocle Mini 這款迷你肩背包以標誌性金屬扣環設計為亮點，小巧尺寸能輕鬆裝下手機、銀包和唇膏，手袋採用高級小牛皮，質感細膩，更加提供多色選擇。價格約KRW399,000（約HKD 2225），適合日常出街或約會使用，隨性中透著優雅。

圖片來源：OSOI

圖片來源：OSOI

2. 巧妙融合復古風與簡約深得韓星喜愛：Marge Sherwood

品牌名字Marge Sherwood取自經典電影《The Talented Mr. Ripley》中女主角的角色名稱，品牌的手袋設計亦以巧妙融合復古風與簡約聞名。品牌更十分追求品質和外觀的設計，大多使用麂皮和牛皮等高品質皮革，復古時尚又實用，難怪深得韓星和熱愛潮流的時尚迷喜愛。

推薦款式：Marge Sherwood Hobo Shoulder 這款流浪包以寬鬆輪廓和柔軟肩帶設計著稱，容量足以容納平板或書本，適合通勤或周末出遊，材質為光滑皮革，價格約KRW 259,000（約HKD1460），輕鬆就能為你的造型增添一抹復古詩意。

3.價錢親民色彩大膽：Stand Oil

Stand Oil 主打實用簡約的設計，更以價錢親民深受年輕一代喜愛，以Stand Oil名字取自繪畫中平滑顏料時使用的油，象徵並寓意着品牌的手袋能在日常生活中帶來靈感與快樂，李聖經與泫雅等韓星亦曾佩戴過，令品牌一路成為近年大熱韓國手袋品牌。

推薦款式：Stand Oil Joey Bag Mini Stand Oil Joey Bag Mini 是韓國時尚品牌Stand Oil熱門Joey Bag的迷你版本，設計小巧實用，兼具時尚感，絕對十分值得入手，為日常穿搭注入魅力。

圖片來源：Stand Oil

4.精緻工藝優雅新定義：LOEUVRE

LOEUVRE以 專注於高端皮革與結構化設計，風格典雅而現代，十分適合職場穿搭使用，近年更在國際時尚舞台嶄露頭角，是優雅女性的不二之選。

推薦款式：LOEUVRE Bonheur Shoulder Medium Bag Bonheur系列以法文「幸福」為名，設計靈感源自日常優雅與多功能性，適合肩背或斜背，完美融入現代都市生活，，中型尺寸可容納文件和化妝包，更採用頂級牛皮，色系如酒紅或珍珠灰展現低調奢華。價格約KRW 349,000（約HKD1968），完美適合會議或晚宴散發自信魅力。

圖片來源：LOEUVRE

5. 經典多能日常奢華：Couronne

Couronne以實用性和法式浪漫風格聞名，設計融合韓式簡約與功能性，同樣深受上班族喜愛。

推薦款式：Couronne Fermier Day Tote 27 Couronne Fermoir Day Tote 27 是韓國奢華品牌COURONNE的經典Tote bag，Fermoir系列以精緻扣環設計為靈感，結合實用與優雅，可調節的肩帶手提兩用，適合日常肩背或手提，完美融入都市生活。價格約KRW268,200（約HKD1512）是通勤或旅行的理想伴侶。

圖片來源：Couronne

Read the latest lifestyle and beauty article about 5大韓國手袋品牌推介：OSOI、Stand Oil、Marge Sherwood輕鬆入手明星同款！解鎖日常穿搭無限可能 from Jessica HK

Visit Jessica HK for more lifestyle, beauty, and wellness content from Hong Kong's leading digital magazine.

Want to read the complete article with all images and interactive content?

📖 Read Full Article on Jessica HK →

Get the complete experience with high-quality images, videos, and interactive features on our website.