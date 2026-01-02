5年第12位PR請辭！Meghan Markle、Prince Harry 為何與身邊夥伴交惡了？

▲ ELLE.com.hk

5年內第12位公關辭職，為何哈利王子與Meghan Markle 的所有公關顧問紛紛離職？據指這對移居美國的皇室夫婦在過去五年內，總共有十二位公關人員相繼離開，平均每年超過兩人，流動率極高，當中有部分更不再聯絡。

不過派對結束後，Kim Kardashian曾在IG分享多張照片，包含與哈利、梅根一起的合照，不過，有哈利夫婦的照片不久之後卻離奇遭刪除，有形容他們參加這類派對相當俗氣，和王室形象背道而馳。

