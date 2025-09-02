5款睡房色彩打造舒眠環境，從此睡得更香甜

打造一個有助於提升睡眠質素的睡房，色彩選擇至關重要。本文介紹5種有助提升「睡眠質素」的睡房用色。

不同色彩對人體的心理和生理反應大有分別，正確的顏色既可安撫心情，亦能促進深層入睡。想擁有一夜好眠，除了睡前習慣和環境安靜外，你知道睡房的顏色也扮演著關鍵角色嗎？合適的色彩不僅能舒緩緊張情緒，還能讓心靈達到放鬆，幫助你更快入睡，讓你每天醒來精神飽滿，活力充沛！



1. 藍色：理想的安神助眠色

藍色是多項國際研究和調查中，被公認為最有助於提升睡眠的顏色。其原因在於藍色帶有平靜、沉穩的氛圍，可減慢心率和血壓，讓身體迅速進入放鬆模式。藍天與海洋的自然聯想，更能安定情緒，減少焦慮感，幫助人們更快進入夢鄉。一項英國調查顯示，睡房以藍色為主的人平均每晚可享有更長且高質素的睡眠。







2. 綠色：平衡舒緩的自然色

綠色，特別是草木綠、橄欖綠等低明度自然色系，能營造出平靜、舒心的睡眠氛圍。視覺上，綠色有鎮靜神經、降低眼壓的作用，有專家指出，綠色能有效撫平情緒，減少心神不安與疲累感。種植或擺放綠色植物，亦同樣能強化室內的平衡感，進一步提升睡眠質量。



3. 米色與大地色：溫潤放鬆的基礎色

米色、大地啡、奶茶色等溫和色調，帶來溫潤的安全感和安定氣氛，被認為最能減壓與放鬆身心。這些低彩度、低明度的中性色，不僅耐看，也不致於造成感官疲勞，更容易讓人卸下緊張情緒，迅速入睡。大量室內設計師推薦這類色系作為睡房主色調。



4. 灰藍色、莫蘭迪色系：現代低調的舒壓選擇

低飽和度的灰藍色、莫蘭迪色系（Morandi Colors）如灰粉、霧感橄欖綠等高級灰調，非常適合現代感睡房。這些色彩除了有助於安撫緊張、躁動的情緒外，亦能減輕視覺刺激，讓人放鬆心神。



5. 淺黃色（柔和黃調）：溫暖愉悅、提升正能量

柔和的淺黃色帶給人希望與陽光的感覺，能為睡房注入一抹溫煦的愉悅氛圍。淺黃不僅令空間更有朝氣，亦有助於釋放壓力，讓心情保持輕快。小朋友或長者的睡房特別適合這種明亮度適中的黃調色。



Photos: Pexels

