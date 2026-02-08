5男女黃竹坑Chef's Cuts食生蠔食物中。

近日先後有市民在餐廳進後生蠔後食物中毒。衞生防護中心今日(8日)正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，涉及5名男，他們上月底在黃竹坑THE SOUTHSIDE商場的Chef's Cuts餐廳進食生蠔後，出現腹瀉和腹痛等病徵。而早前該餐廳的啟德AIRSIDE分店，亦錄得食物中毒個案，患者同樣曾進食生蠔。食安中心已指示相關公司暫停出售及供應生蠔。

受影響的2男3女年齡介乎30歲至38歲。他們於上月30日在黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE二樓229及230鋪一間名為Chef's Cuts的食肆晚膳後，約14至49小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。其中三名受影響人士已求醫，無須入院。全部受影響人士現時情況穩定。初步調查顯示，受影響人士於上述食肆進食的共同食物為生蠔。

食環署早前已到涉事餐廳及生蠔供應商傑頓國際食品及88投資控股有限公司調查，並指示涉事公司暫停出售及供應生蠔。衞生防護中心及食物安全中心的調查仍然繼續。

過去數周食物中毒個案急增 3周逾百人受影響

衞生防護中心總監徐樂堅表示，過去數周錄得的食物中毒個案持續增加，由去年12月底每周錄得平均一宗個案，上升至上月每周平均4宗，2月第一周更急增至27宗個案。過去三周已錄得34宗食物中毒個案，共影響108人，當中30宗與諾如病毒相關，共影響94人。流行病學調查發現上述與諾如病毒相關的食物中毒個案的受影響人士全部在潛伏期內曾食用生蠔。他提醒，鑑於近日與進食生蠔相關的食物中毒個案大幅上升，市民應提高警覺，盡量避免進食生蠔或未徹底煮熟的雙殼類海產。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1009863/5男女黃竹坑chef-s-cuts食生蠔食物中毒-過去3周近百人中諾如病毒?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral