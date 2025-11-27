小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
5 千唔有找 S8 Elite Gen 5，POCO F8 系列正式發表!
POCO 正式在印尼峇厘島正式發表新一代 POCO F8 系列，當中 POCO F8 Ulta 更以 5 千唔有找玩到 Snapdragon 8 Elite Gen 5 的定位推出市場，成為現時最抵玩的旗艦手機!
POCO F8 系列內分別有 F8 Pro 及 F8 Ultra 兩款，而規格方面與國內早前推出 Redmi K90 及 K90 Pro Max 大致相同，只是在電池部份上有分別。
Poco F8 Pro 將採用一塊 6.59 吋 LTPS 平面 AMOLED 螢幕，支援 Full-HD+ 解像度及 120Hz 更新率，配備 Snapdragon 8 Elite 處理器。
相機方面，手機將搭載 5000 萬像主鏡頭 + 5000 萬像 2.5 倍光學變焦的潛望式長焦鏡頭，以及 800 萬像素超廣角鏡頭，而自拍鏡頭則為 2000 萬像。
其他規格還包括支援 100W 快速充電、超聲波指紋辨識、IP69 等級防塵防水、金屬邊框，以及 Bose 音效技術。手機將運行基於 Android 16 的 HyperOS 3 系統等。
至於最強規格的 Poco F8 Ultra 採用 6.9 吋 1200 x 2608 AMOLED 螢幕，支援 120Hz 更新率、3,500 nit 峰值亮度及 2,560Hz PWM 調光，配備 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器。
▲Poco F8 Ultra 除了黑色外，還提供特別的丹寧藍色
音效方面，POCO 與 BOSE 合作開發三揚聲器系統，機身背部配備超規格 2016 雙音圈揚聲器，透過增加音圈提升振膜面積，從而增強響度與聲壓，厚度減少 15%，響度提升 78%。低頻部分經過特別優化，補足 60 – 200Hz 頻段，使低音表現更加突出。實際試聽時，播放杜比全景聲影片可感受到強烈的聲音包圍感與方位感，低頻效果層次分明。
相機方面，搭載 SONY 光影獵人 950 5000 萬像 OIS 主鏡頭 + 5000 萬像 5 倍光學變焦潛望式望遠鏡頭及 5000 萬像超廣角鏡頭，前置自拍鏡頭則為 3200 萬像。
在功能方面，F8 Ultra 將支援 100W 有線快充與 50W 無線充電，並配備超聲波指紋辨識器。該機亦擁有 IP69 等級防塵防水認證、金屬邊框，並將預載基於 Android 16 的 HyperOS 3 作業系統。
其他人也在看
「美國製造」變中國代工？特朗普T1手機拖3個月未出貨 設計更疑抄三星
特朗普T1手機宣布三個月仍未推出，被質疑「美國製造」改口成中國代工，更疑抄襲三星設計，引發信任危機。Yahoo財經 ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
滙豐PayMe遷移平台至AWS
Amazon Web Services(AWS)宣布，香港本地電子錢包PayMe by HSBC已將其整個平台遷移至AWS。 PayMe今次遷移至AWS，提升應用程式的回應速度，以實現近乎即時的交易、透過優化資源利用降低基礎設施成本。此舉亦加快交付速度，新功能的推出時間由數月縮短至數星期，並同時縮短事故解決時間以提升營運效率。 此外，PayMe現在能夠在交易高峰期(如節假日和促銷活動期間)迅速擴展，透過改進的CI/CD管道加快部署新功能，並增強數據分析能力，以獲得更佳的客戶洞察和欺詐偵測。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱11 代 iPad 回歸歷史低價，HK$2,180 購 Apple 最新 A16 入門平板
iPad 11 在 Black Friday 期間回歸了歷史低價！目前它的 128GB Wi-Fi 版正在 Amazon 上以 US$280 的價格促銷。換算過來大約是 HK$2,180，比本地購買便宜幾百蚊。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
一年免費用正版 Adobe Photoshop？教你簡單辦法試用 AI 修圖、免破解、免入信用卡
Adobe Photoshop 可說是電腦修圖的霸權，功能豐富且有多種 AI 工具，然而付費高牆卻讓不少人另覓辦法。最新發現原來大家可以透過簡單步驟，免破解、免入信用卡就能享有一年免費使用正版 Photoshop web 的服務，Yahoo Tech 以下為你整理好兌換指南和值得試玩的重點功能。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
偽裝銀行界面、截取 WhatsApp 信息！新型 Android 木馬「Sturnus」偽裝成 Chrome APK
文章來源：Qooah.com 近日，一款名為「Sturnus」的新型銀行木馬正在網絡空間擴散，據科技媒體 Android Authority 在11月25日的報道，該惡意軟件通過誘導用戶下載並安裝惡意的 APK 檔進行傳播，一旦得逞，便會偽裝成 Google Chrome 瀏覽器等系統常見應用，並濫用 Android 系統的無障礙服務權限，實現隱蔽的操控。 安全機構 MTI Security 指出，該木馬在獲取無障礙權限後，能夠在後台執行多項危險操作，包括讀取屏幕內容、錄製屏幕畫面、記錄用戶的觸摸與鍵盤輸入，甚至能夠模擬用戶點擊和輸入行為，從而完全接管裝置控制權，而用戶對此可能毫無察覺。 更值得警惕的是，Sturnus 具備金融竊密能力。它能夠精准假冒銀行應用程式的登錄界面，通過生成高度仿真的 HTML 覆蓋層，誘騙用戶輸入帳號和密碼，進而實施網絡釣魚攻擊。此外，該木馬還能繞過 WhatsApp、Telegram 等加密通訊軟件的安全防護，通過直接截取屏幕內容的方式竊取用戶的聊天 。 該木馬還具備鎖定裝置的能力，並可獲取裝置管理員權限，從而監控鎖屏密碼輸入、阻止用戶卸載，甚至禁用ADBQooah.com ・ 6 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods Pro 3 新品首降，HK$1,710 入手 Apple 最強降噪耳塞
Black Friday Week 期間，Apple 最新的真無線耳機旗艦 AirPods Pro 3 首度出現幅度可觀的折扣。它目前特價 US$220，約合 HK$1,710，價格低於本地購買。如果新買了 iPhone 17，想要找一對好耳機搭配的話，不妨考慮一下囉。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple 限時優惠！TV+ 月費低至 $28 任睇《F1》、《眾生為一》等爛蕃茄高分作品
Black Friday 黑色星期五購物優惠熱潮席捲一眾網絡店家，Apple 亦罕有地為旗下的串流影視服務 Apple TV+ 推出超值訂閱優惠！由即日起至 12 月 1 日止，Apple TV+ 推出限時半價優惠，讓新訂閱及重新訂閱的用戶可以每月低至 HK$28 的震撼優惠價，暢享為期六個月的無廣告原創內容。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
華為 MatePad Edge 來襲：一台 Surface 式裝置打通鴻蒙電腦、平板系統
如今說到 2-in-1 式的裝置，你最容易想到可能就是微軟 Surface Pro 抑或是配件加持的 iPad Pro。但這兩個產品線在體驗上都存在限制，前者雖坐擁 Windows 生態，但效能終究受機器型態所累。而 Apple 的平板盡管有強大的 M 系列晶片，但官方始終死守 iPadOS 和 macOS 的界線，硬體實力很難徹底發揮。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！比如 Crucial X10 便攜式 SSD 就正在以歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
華為 Mate 80 系列來襲：麒麟 9030 雙版本晶片、20GB RAM、雙潛望相機
華為今天下午如約端出了自己的最新旗艦 Mate 80 系列，它照例分為常規定位的 Mate 80、80 Pro、80 Pro Max 和強化差異設計的 Mate 80 RS。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
「港話通」試運行5天登本港 App Store 免費 App 排行榜首位
由港話通全維服務有限公司研發的本地智能對話應用「港話通」(HKChat)自試行推出僅5天,便迅速登上 App Store 免費 App 排行榜首位,同時亦展現香港市場對本地 AI 服務的需求。 「港話通」以成為「 香港市民?鞝I好幫手」為使命,深度融合香港本地生活場景,不僅接入政府公開數據庫,提供即時政策,交通及公共服務資訊,更攜手本地學術機構共建專屬知識庫內容涵蓋街坊美食 店舖優惠社福政策等多元領域,致力為用戶提供貼心實用的智能服務。「港話通」研發團隊負責人表示:「港話通在短短5日內躍居本港 App Store 免費 App 榜首,是對團隊與產品能力的極大肯定。我們將持續改良系統,聆聽用戶意見,不斷提升回答質量與服務體驗， 讓「港話通」成為每位香港市民值得信賴的智能生活夥伴。」 (BC)infocast ・ 1 天前
阿里千問深度融合夸克AI瀏覽器成桌面級智能助理 電腦安裝量高達1.1億
阿里千問宣布與全新的夸克AI瀏覽器深度融合，成為具備全局能力的桌面級智能助理，旨在把瀏覽器打造為下一階段千問能力的核心載體。 據悉，此次融合並非「AI插件」模式，而是將千問作為夸克AI瀏覽器的「系統底座」。用戶可將千問「常駐桌面」，隨時喚起。這標誌著千問正跳出單一APP維度，轉變為阿里C端的核心AI引擎。 目前，夸克AI瀏覽器在電腦上的安裝量高達1.1億。瀏覽器作為電腦上最核心的入口，AI助手的能力空間巨大。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
華為 Mate 80 Pro Max 發佈會文字直播 - 超強固機身，從從容容游刃有餘？
華為 Mate 高階手機今年的更新節奏和去年一樣，除了直板旗艦 Mate 80 系列外，大尺寸雙摺旗艦 Mate X7 也將在今天正式登場。與此同時，還有新的 2-in-1 裝置 MatePad Edge，要以自研晶片和鴻蒙生態為用家帶來新的平板、電腦融合體驗。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱OpenRun Pro 2 領銜，Shokz 多款耳機七折勁減
平日鮮少打折的 Shokz 耳機在 Black Friday 期間推出了力度不小的優惠，傳統的骨傳導、近年開始流行的耳掛 / 耳夾開放式產品均有涉及。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Major V 回歸歷史低價、HK$780 入手型格頭戴耳機
Black Friday 期間 Marshall 推出大量優惠，大家最愛的型格頭戴耳機 Major V 現在又回歸到了歷史最低價。只要 US$100 即可入手，換算後約為 HK$780。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
金山科技(00040)旗下 KEF 首度與華為達成合作協議
金山科技(00040.HK)今天宣佈，旗下高階音響品牌 KEF 與華為達成合作協議─ KEF 成為華為 HUAWEI HiPlay 高保真無線傳輸技術的首批合作音響品牌。預計自2026年首季，包括 KEF LS 無線系列在內的 KEF 全線產品，通過升級系統，將可無縫接入 HUAWEI HiPlay。屆時，用戶可通過華為手機、平板等鴻蒙操作系統6.0或以上設備，將串流媒體平台上的高解析度音樂一鍵投播至 KEF 音響系統，享受穩定、便捷且保真的無線聆聽體驗。(BC)infocast ・ 13 小時前
傳iPhone Fold售價或達2399美元
富邦研究分析師預測，蘋果折疊屏 iPhone Fold的定價可能是2399美元(約 17040元人民幣)。先前蘋果分析師郭明錤預測售價將在2000-2500美元之間，Mark Gurman預計其價格約為2000美元。據爆料，iPhone Fold原型機內螢幕尺寸在7.8吋左右，測試版電池容量在5400-5800mAh之間，屏幕由三星獨家供應，螢幕縱橫比為14.1:10，展開狀態下神似 iPad。iPhone Fold同時搭載A20系列晶片，後置雙鏡頭，內屏和外屏各配備一顆前置鏡頭，支援側邊指紋識別，無緣Face ID。(CW)infocast ・ 1 天前
【中環解密】阿里千問打造桌面AI助理
阿里巴巴（09988）旗下AI助手「千問」加速覆蓋不同場景，與全新的夸克AI瀏覽器深度融合，冀打造「桌面級智能助理」。融合千問後，夸克AI瀏覽器全面升級，用戶毋須切換應用或標籤頁，可隨時在桌面喚起千問，實現「邊瀏覽邊對話、邊看邊總結、即問即答」的流暢交互。 深度融合夸克瀏覽器 用戶只需下載或更新夸克AI瀏覽器，舉例說，千問能夠讀屏，用戶毋須複製、截圖、上傳資料，針對屏幕內容可以直接提問對話。用戶在瀏覽網頁、文檔時，千問也能同步作總結、翻譯等。 據內地傳媒引述接近項目的人士報道，夸克AI瀏覽器在電腦上的安裝量達1.1億次，而瀏覽器作為電腦核心入口，幾乎涵蓋用戶獲取資訊與執行任務的所有場景，意味AI助手有巨大發揮空間。信報財經新聞 ・ 6 小時前
百度智能雲牽頭制定首個智能雲國家標準 明年2月實施
百度-SW(09888.HK)旗下百度智能雲表示，聯合中國電子技術標準化研究院牽頭制定的首個智能雲國家標準GB/T 46350-2025《信息技術 雲計算 智能雲服務通用要求》，已於近日獲得國家市場監督管理總局及國家標準化管理委員會批准正式發布，預計將於明年2月實施。 百度智能雲指，雲計算與AI技術深度融合正驅動雲計算行業進入以智能雲為核心的新階段，而今次制定國家標準是首次從頂層設計上統一智能雲的核心內涵與技術框架，明確其在基礎設施、模型開發與服務、AI應用開發等方面的關鍵規範，標誌著中國智能雲行業邁向規範化發展，未來將持續為用戶提供高效、便捷、低成本的AI算力資源和人工智能能力，驅動千行百業智能化升級。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前