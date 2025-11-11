鳳凰｜一號風球今日日間維持
5 大湛江旅行團 逃離繁囂 湛江悠閒南國風情之旅等緊你
想逃離都市嘅煩囂，嚟一趟悠閒又充滿南國風情嘅旅行？湛江絕對係你嘅理想選擇！
作為廣東西部嘅重要港口城市，湛江坐擁絕美嘅海濱風光、誘人嘅新鮮海產美食，仲洋溢住濃郁嘅嶺南文化魅力，呢個海濱城市正等待你去探索！
無論你係想搵輕鬆愉快嘅親子團，定係渴望深入秘境嘅深度遊，呢度豐富多元嘅湛江旅行團都可以滿足你嘅需求。
Trip.com 特別為你精選咗 5 大湛江旅行團推介，簡介行程同埋賣點，幫你輕鬆揀選最啱你心水嘅湛江旅行團！
香港去湛江交通
對於香港嘅旅客嚟講，高鐵無疑係前往湛江嘅熱門首選，佢嘅快捷同舒適性深受好評。你可以由香港西九龍站搭乘高鐵直達湛江西站，全程僅需約 4.5 至 5 小時，慳去咗中途轉車嘅麻煩。
由於香港西九龍站前往湛江嘅高鐵班次每日數量有限，我哋強烈建議你務必提前預訂車票，以確保行程順暢無阻。
用 Trip.com此外，Trip.com 更推出獨家優惠券組合，助您解鎖更多旅行優惠！例如，高鐵快閃券包僅需 HK$29.9 即可購買價值 HK$65 的優惠券，讓您的湛江旅行團更加划算。訂票即慳！🚄💸
湛江旅行團推薦 #1：探索徐聞精華！廣東湛江「菠蘿的海」+「中國大陸南極村」+「燈樓角」一日遊
呢個一日遊主打高品質、無購物、透明行程。全程由專業司機兼職導遊帶隊，小團出行更舒適，亦可針對企業團建需求度身訂製。
📍 行程亮點與特色
出發安排： 行程由湛江市區或指定集合點出發，經國道前往徐聞。
第一站： 探訪壯觀嘅「菠蘿的海」，欣賞數十萬畝菠蘿田形成嘅田園金浪，係絕佳嘅打卡點。
午餐自費： 午餐自費享用當地美食後，可選擇前往中國大陸最南端嘅「南極村」或「燈樓角」等地。
自然奇觀： 觀賞雙海交匯與十字浪嘅獨特奇觀。
沿途風光： 之後會參觀南方少見嘅「鹽田」與風車長廊，感受純樸嘅沿海生活。
📌 總結
時長： 全程約 8 小時。
預約： 提供多款車型選擇，拼團與獨立團皆可靈活預約。
適合群組： 車程安排貼心，景點拍照打卡位多，自然風光豐富，非常適合親子、好友、輕旅客群參加。
✨ 湛江旅行團服務優勢
💎【品質優選】
提供小團出遊服務，有效避免人多擁擠，令旅程更舒適。
全程由經驗豐富嘅司機提供接送，安全又放心。
亦可按企業需求定制團建活動、餐飲安排等個性化服務，靈活度高、品質穩定。
🤵【精選服務】
司機兼職簡單嚮導功能，旅途中可提供基本講解、協助拍照，記錄旅遊美好時光。
景區內不陪同講解，適合追求高性價比與自由度嘅旅客。
✅【服務保障】
承諾全程純玩，絕無購物、無強制自費項目。
費用透明、無隱藏收費，提供誠信、安心嘅旅遊體驗，讓旅程回歸本質。
湛江旅行團推薦 #2：徐聞經典！🍍 廣東湛江徐聞「鳳梨的海」＋「南極村」＋「燈樓角」精選一日遊
📍 行程安排
時間
項目
描述
09:00
集合出發
喺湛江霞山區萬達廣場集合（準確出發時間由司機提前通知）。
第一站
菠蘿的海 (約 1.5 小時)
成片菠蘿田與海岸線相連，係徐聞嘅打卡名片，適合攝影、漫步。
午餐
午餐（自費） (約 1 小時)
可喺當地餐館自由選擇特色海鮮或農家菜。
第二站
中國大陸南極村(約 1 小時)
位於大陸最南端嘅小漁村，地理坐標極具象徵意義，係徐聞旅遊熱點之一。
第三站
燈樓角海角 (約 1 小時)
被譽為「湛江玩水避暑第七名」，遠眺大海、欣賞沿岸風光，感受天涯海角嘅感覺。
18:00
解散
返回湛江萬達廣場，行程圓滿結束。
🌟 產品特色
✅ 【品質優選】
小團出行： 最多 6 人拼團，有效避開人多擁擠，旅途更舒適。
專業服務： 專業司導提供服務，並可按需求定制團建活動、餐飲安排等，靈活性高。
✅ 【精選服務】
司機嚮導： 司機兼職簡易導遊，喺路程中提供講解同埋拍照協助（景區內不陪同）。
性價比高： 呢個模式性價比高，適合喜歡自由輕鬆出遊嘅旅客。
✅ 【服務承諾】
純玩無購物： 承諾全程純玩無購物，收費透明，絕無強制消費同額外推銷。
可靠體驗： 旅程體驗真誠可靠。
湛江旅行團推薦 #3：海島探秘！廣東湛江「硇洲島」+「龍海天沙灘」+「東海島」一日遊
🌟 產品特色
【品質優選】
本行程提供高品質嘅小團出遊服務，有效避免人多擁擠，接送靈活，特別適合家庭出遊或朋友結伴同行。
由專業司導全程陪同，亦可應需求安排團建活動同定制餐飲，服務彈性靈活。
【精選服務】
司機嚮導升級： 司機兼任簡單導遊角色，除咗基本講解介紹外，更可協助拍攝旅途靚相，並可陪同登島進行講解導覽。
性價比高： 服務相較傳統導遊性價比更高，尤其適合希望輕鬆出遊嘅旅客。
【服務保障】
本產品承諾全程純玩無購物、不另收導遊費、無隱藏消費。
價格透明、流程簡單，等你安心出遊，享受真正放鬆嘅旅程。
🗺 精華路線亮點
🌋 硇洲島火山奇景： 探訪中國最大嘅海島火山地貌，觀賞玄武岩絕壁與原始自然風貌。
🌊 東海島碧海藍天： 享受原生態海灘、藍天白雲與舒適海風，一日輕鬆打卡湛江自然風光精華。
📍 產品簡介與行程概要
呢個一日遊提供專業小團服務，避免人多擁擠，配備兼職司導，提供拍照與講解，性價比極高。行程全程無購物、無隱藏消費，純玩輕鬆，係探索湛江原生態海島風情嘅理想選擇。
上午： 早上由湛江市區出發，乘車及輪渡前往硇洲島。
硇洲島探索： 上島後參觀歷史遺跡宋皇井、了解珍稀海洋生物嘅海龜城，並喺壯觀嘅火山岩那晏海石灘與宏偉嘅硇洲燈塔感受自然與歷史交織嘅魅力。
午餐： 午餐可自費品嚐當地新鮮海鮮，海味十足、價格親民。
下午： 自由探索火山島自然風光與漁家風情後，返回湛江，再前往壯觀嘅東海島龍海天海灘，享受絕美海岸線與陽光沙灘。
回程： 旅程於傍晚送返市區，全程舒適輕鬆。
湛江旅行團推薦 #4 湛江旅拍 專業攝影跟拍服務｜底片全送・可退可改・彈性高效
為咗令你嘅湛江旅行團回憶更加璀璨難忘，我哋特別提供專業攝影師一對一旅拍體驗！
【資深專業】
由擁有 5 年以上經驗嘅專業攝影師提供一對一拍攝服務。
採用 5D3 級以上單反相機與專業器材，保證畫質出色，拍攝效率一流。
【高效交付】
底片全送： 每小時約拍攝 60 張底片，底片全數贈送，無需額外購買。
極速收相： 所有原始檔案將於拍攝後 24 小時內透過雲端或郵件快速發送俾客人。
【靈活拍攝】
地點自定： 可自由指定拍攝地點（主城區內免收交通費，郊區酌情收取攝影師路費）。
彈性計費： 攝影師按小時收費，可彈性加時或延長拍攝。
不限人數： 不限人數參與拍攝，適合情侶蜜月、家庭出遊、閨蜜寫真、團建、或一般旅遊紀念等各種場合。
【價格透明】
明碼實價： 全程明碼實價，底片全送，精修服務可選。
無隱藏收費： 無隱藏收費、不強推套餐，用戶自主選擇更安心。
精修服務： 若需要額外精修照片，每張僅需人民幣 $3。
費用說明： 旅拍費用已包含攝影師服務費，但不含景區門票、服裝租賃或化妝服務。攝影師可提供上門跟拍服務。
【安心保障】
不滿意退款： 30 分鐘內如不滿意拍攝效果，可全額退款（若在 30 分鐘內調整兩次後仍不滿意，您可申請終止拍攝並獲得退款）。
全程確認： 拍攝中可隨時與攝影師溝通確認拍攝效果，不強迫、不設門檻。
彈性取消： 提供彈性嘅取消規則，三天前取消可享全額退款。
湛江旅行團推薦 #5：奢華體驗！廣東湛江 45 尺飛橋豪華遊艇包船出海觀光
選擇呢趟獨特嘅湛江旅行團，你將會喺經驗豐富嘅船長同水手陪伴下，盡情享受一段歡樂嘅海上時光。豪華遊艇上提供豐富多樣嘅活動，包括海上 KTV 歡唱、刺激嘅自駕駕駛體驗、悠閒釣魚，甚至可以暢快游泳！
免費贈送： 我哋仲會貼心贈送新鮮水果拼盤、精選飲料同純淨水。
航線選擇： 標準航線由湛江港啟程，途經美麗嘅海濱公園、神秘嘅硇洲島、廣闊嘅東海島等多個湛江熱門景點。
彈性自訂： 你亦可靈活自訂航線與停靠地點，打造專屬你嘅湛江海上之旅。
💁♀️ 產品亮點
【專業安全保障】
全程由專業船長與水手陪同，佢哋熟悉水域航線，保障航行安全。
支援簡易遊艇駕駛體驗，等旅客可以親自感受掌舵嘅樂趣。
【自帶食物超自由】
零服務費： 自帶酒水同食物唔收服務費，自由度極高，無額外開瓶或清潔費用。
無限補給： 活動期間礦泉水免費任飲，貼心補給唔會中斷。
【娛樂設施全配齊】
船上設施齊全，包含 KTV 歡唱、釣魚、游泳、海景拍照等全方位娛樂活動。
適合自由行、親友聚會、輕鬆一日遊或海上暢玩。
【客製化主題活動】
可按需求安排：
企業團建活動（包含定制餐飲＋流程）
生日派對／求婚驚喜／私人慶典
行程、活動、菜單都可以彈性規劃，輕鬆打造專屬你嘅海上旅程。
【價格透明・體驗無壓】
價格不含任何隱藏收費。
所有設施、飲品、體驗內容一價全包，用得安心、玩得盡興。
湛江一日遊必去景點
湛江一日遊必去景點 #1 赤坎老街
湛江嘅歷史文化街區——赤坎步行街，舊時叫做「法國大馬路」，全長大約 400 米，承載住近百年嘅輝煌商業歷史。如今，呢條街道兩邊林立住各式獨具特色嘅店舖，巧妙咁融合咗懷舊風貌同時尚元素，吸引無數遊客嚟購物同漫步。呢度唔單止完好咁保留咗赤坎老街嘅歷史風采，更展現出現代都市嘅勃勃生機。步行街距離世貿大廈唔遠，遊客可以順道前往欣賞現代建築同埋繁華商業景觀，令佢成為咗探索湛江赤坎區風情嘅熱門打卡地，亦係湛江旅行團值得探訪嘅其中一站。
地址：湛江市赤坎區新華路明晶大廈北側
開放時間：全日開放
交通：在湛江西站搭的士約 30 分鐘
湛江一日遊必去景點 #2 湖光巖
湖光岩位於湛江市區西南方約 19 公里嘅湖光岩風景區，係中國三大火山湖之一，擁有世界罕見嘅珍稀瑪珥湖地貌特徵。湖水清澈如鏡，四圍環繞住由火山岩形成嘅壯觀峭壁，你可以清晰咁觀察到獨特嘅岩層結構。景區入面植被茂盛、古木參天，空氣清新宜人，係放鬆身心、親近大自然嘅理想去處。對於熱愛人文歷史嘅旅客，呢度仲有古寺同摩崖石刻可以參觀，等你喺湛江旅行團中，感受到自然奇觀同深厚歷史文化交融嘅獨特魅力。
地址：湛江市麻章區湖光鎮
開放時間：07:30 - 18:00
交通：乘搭 3、6、9 號巴士，到達湖光岩
湛江一日遊必去景點 #3 湛江軍事文化博覽園
湛江軍事文化博覽園係湛江一個軍事主題教育基地，佢以退役軍事裝備為基礎，深入挖掘當地嘅「紅色資源」，精心打造咗一座以國防教育為核心、現代軍事體驗為特色嘅綜合性教育基地。園區巧妙融合咗觀賞性、參與性、趣味性同埋知識性，等所有湛江旅行團嘅遊客都可以喺沉浸式互動入面，深入了解軍事歷史同國防知識，成為湛江市兼具學習同體驗功能嘅國防教育新地標。
地址：湛江市坡頭區東城西路與龍王灣路交叉
景區開放時間：週一至週五為 09:00 - 17:30，週末及節假日（週六至週日）為 09:00 - 18:00。建議您在規劃湛江旅行團行程時留意此時間。
交通：於漁人碼頭乘搭船
湛江旅行團｜湛江酒店推介
立即行動！即日起至優惠售完為止，凡透過 Trip.com 官方網站或應用程式註冊成為會員，即可尊享高達 8% 的獨家折扣！別錯過為您的湛江旅行團省錢的絕佳機會，立即點擊註冊！此處查看更多！
湛江人民大道鼎盛廣場亞朵酒店
呢間酒店坐落喺湛江市霞山區繁華商圈嘅人民大道鼎盛廣場，地理位置極為優越，周邊緊鄰鼎盛廣場同萬達廣場，購物同餐飲都極之方便。酒店以閱讀同人文攝影為主題，採用現代化、溫馨時尚嘅裝修風格，致力於提供「自然、靜謐、溫暖、樸實」嘅健康生活方式。
酒店設施齊全，設有餐廳、多功能會議室、自助洗衣房，以及超大嘅閱讀會友書吧，無論係商務出行定係旅遊都係理想嘅住宿選擇。
地址：人民大道7號中金輝煌領峯2號樓, 霞山區, 湛江
湛江智選假日酒店
湛江濱海智選假日酒店坐落喺保利海上大都滙入面，地理位置極為獨特，享有三面環海嘅優勢，等住客可以盡情享受壯麗嘅海景風情。酒店致力於提供「出行輕鬆一點」嘅服務理念，每日都提供自助中西式安心早餐，並配備洗衣閣、健身房、休閒水吧等設施。無論係假日休閒定係商務出行，住客都可以透過人民大道南同椹川大道，快速到達目的地，絕對係到訪湛江嘅睿智之選。
地址：海港東一路原濱花園3幢, 霞山區, 湛江
藝龍酒店（湛江海灣大橋萬達店）
湛江藝龍酒店位於霞山經濟開發區海灣大橋旁邊，地理位置優越，鄰近霞山萬達廣場、中澳友誼花園、赤坎老街同埋金沙灣景區，周邊景點非常豐富。酒店最大嘅特色係佢獨有嘅觀海景設計，等住客可以盡覽海濱風光同埋漁光點點嘅浪漫景致。
酒店內設有中西自助早餐廳、多功能會議室、健身房以及地面停車場等綜合配套設施，無論係商務定係旅遊活動，都為住客提供便利同埋舒適嘅居停享受。
地址：樂山路19號恆福時代1號樓, 霞山區, 湛江
常見問題
湛江旅行團有邊啲熱門路線？
湛江旅行團嘅熱門路線包括：菠蘿的海、中國大陸南極村、燈樓角、湖光巖、硇洲島等。
（呢啲路線通常集中喺徐聞縣嘅自然奇觀同埋海島風光。）
參加湛江旅行團需要自備啲乜嘢？
參加湛江旅行團建議攜帶：
個人證件
基本日用品
防曬用品
舒適嘅步行鞋
如果行程包含海灘活動，亦可以準備泳衣同埋替換衣物。
選擇：湛江可以自由行定係報團比較好？
報團優勢： 湛江嘅熱門景點（例如徐聞嘅菠蘿的海、南極村等）距離市區較遠，交通接駁相對複雜。報名參加旅行團可以幫你省去交通規劃、景點之間轉乘嘅麻煩，特別係小團服務更舒適便捷，適合追求效率同輕鬆嘅旅客。
自由行優勢： 當然，如果你追求極致嘅自由度同深度探索，或者有私人包車，選擇自由行都得。
結論： 綜合嚟講，如果想輕鬆高效咁遊覽多個分散景點，報名參加有專車接送嘅旅行團會係更推薦嘅選擇。
