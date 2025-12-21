宏福苑五級火｜情緒支援熱線
5.5米高「百變提子水晶球」照亮尖東 警方冀增防騙意識
警隊的防騙吉祥物「提子」憑著其可愛趣致的造型深入民心。警隊公共關係部再度與東尖沙咀地產發展商聯會合作，即日起至27日舉辦「提子Bling Bling『照』尖東2025」活動，除打卡裝置與燈飾，亦結合科技互動新元素。此外，本月「提子」還有兩大焦點防騙宣傳，包括早於月初啟播的第五季《提子動畫廊》，以及與恒基合作的「提子」公仔聖誕樹，宣傳防騙信息。
「提子Bling Bling『照』尖東2025」活動設有4大打卡位，焦點之一是設於尖東百周年紀念花園噴水池上方、高達5.5米的巨型LED球體「百變提子水晶球」，播放「提子」10種表情及聖誕水晶球動畫。花園上方亦架設巨型天幕，掛上以「提子」造型設計的燈飾，營造沉浸式的「提子聖誕步道」。
此外，尖沙咀海濱長廊及百周年紀念花園更設置共26座「提子」藝術裝置，每座均附設獨立QR Code，市民掃描後可進入互動平台，成功回答防騙問題即可隨機獲得電子版「提子卡」。系列電子卡參照收藏卡牌設計，分為普通、稀有、超稀有及異圖等不同稀有度，共40款。活動地點分為4大區域，每區所抽取的卡池各有不同，市民須走訪各區才有機會收集全套卡牌。市民可下載圖片至手機，亦可在平台註冊帳戶，建立個人化電子卡冊，隨時登入管理收藏進度。
今年亦會繼續推出「提子聖誕之路」，由梳士巴利道起經百周年紀念花園至帝國中心，沿途設有6間聖誕主題小屋，市民可領取免費「提子集章卡」收集特色印章，拼湊聖誕祝福卡寄贈他人。尖沙咀中心及帝國中心LED幕牆亦將播放聖誕主題「提子」動畫，麼地道行人天橋亦會換上全新主題燈飾。
另外，《提子動畫廊》第五季已於本月8日正式啟播，本季主題聚焦警隊三大方向，包括「智慧警政」、「國家安全」及「One Force 團結精神」。劇情以詐騙案為主線，透過5集內容向市民及小朋友宣傳防騙資訊，促進社會安全與和諧。
6,000提子砌百棵聖誕樹
此外，警務處與恒基物業管理部合作，善用了超過6,000隻「提子」公仔砌出超過100棵「提子」聖誕樹，在上月下旬陸續在旗下物業展出。活動完結後，舊公仔將會送給弱勢社群。「提子」公仔亦會進駐旗下物業的住戶家中，期望藉此提升防騙意識。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/5.5米高-百變提子水晶球-照亮尖東-警方冀增防騙意識/630048?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
