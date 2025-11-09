50歲陳曉東真實狀態曝光 容貌變化惹關注 網民護航：東東人美心善

50歲歌手陳曉東（東東）日前到深圳出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕禮，憶述自己小時候對於黑膠唱片的回憶，而他當年出道時亦十分期待推出黑膠唱片。

東東活動當天戴着幾乎遮了上半臉的太陽眼鏡，據悉他臉部皮膚敏感，但精神狀況不俗，現場有人更大喊「好靚仔」。不過，東東跟現場粉絲打招呼時，一度把太陽眼陽抬至額頭，而因露出眼睛，令其真實狀態曝光。雖然東東迅速再戴好太陽眼鏡，但已見到他雙眼與臉頰均浮腫，其面容變化引來大量網民討論，更指「唔講都認唔到係陳曉東」，又認為50歲的東東狀態遠不如60歲的郭富城。

東東活動當天戴着幾乎遮了上半臉的太陽眼鏡，據悉他臉部皮膚敏感，但精神狀況不俗，（小紅書影片截圖）

有粉絲則為東東護航，指他是因皮膚敏感影響容貌，又指他稍後出席其他活動時，再沒戴太陽眼，但仍然沒有走樣。有人更大讚東東心地善良，早前更勇於為墮樓身亡的內地男星于朦朧發聲，大讚「東東依然很帥，人美心善」，有人則認為「是否醫美也好，只是個人的選擇，東東一直努力做好自己，那就夠了」。