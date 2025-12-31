50歲黃浩然舉家遊日 被網民野生捕獲激讚身形與10年前無異 與兒子似兄弟

黃浩然於6年前離開效力13年嘅TVB，轉投古天樂旗下公司，重投電影圈。黃浩然與著名形象指導老婆KAKA於2005年結婚，育有兩子Kayden和Ransley，一家四口感情融洽，被稱圈中「模範家庭」，又有「好男人」、「好爸爸」之稱，同時因老婆父親係馬主莫英儒，有傳身家逾億且擁有多層豪宅物業，被貫以「億萬駙馬」之名。日前，黃浩然藉聖誕佳節與家人齊齊到日本度假，被網民野生捕獲，並將照片分享至社交平台，激讚50歲黃浩然保養得宜。

廣告 廣告

該網民於帖文寫道：「在日本偶遇香港明星，就像呼吸一樣簡單。應該是全家出遊，沒有過多打擾，打了個招呼，就走了，遠遠偷偷拍一張。」從網民所分享嘅照片中可見，黃浩然身穿灰色衛衣襯淺色長褲，背着背囊，一身休閒打扮盡顯青春氣息，唔少網民大讚黃浩然真人比上鏡帥氣，其身形與10年前相約。不過，有唔少網民將焦點放於與黃浩然同行嘅14歲長子，囝囝五官清秀，遺傳爸爸黃浩然帥氣基因，其身高更已超過黃浩然肩膀，當兩父子並肩而立時，氣質相似得幾乎兩兄弟一樣。

然而，黃浩然過往曾經歷過一段嚴峻嘅健康考驗。2014年，黃浩然免疫系統出現問題，確診罕見疾病「貝賽特氏症」，表示當免疫系統攻擊自己，神經末梢、肺、心臟都會發炎，必需辭演TVB重頭劇《張保仔》並一度停工數月。黃浩然曾坦言呢段時期係結婚20年來夫妻共渡最艱難嘅一關。黃浩然與老婆結婚20年來零緋聞；不過，其太太就喺早年被傳媒爆料，指佢與一名已婚廣告製作人過於親密，並流出親密照及露骨私訊，但當時黃浩然表示對太太百分百信任。

小紅書圖片

黃浩然

黃浩然

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！