50 歲男假冒水務署職員 專向長者下手入屋爆竊 連犯 3 案被捕︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】警方昨日（3 日）拘捕一名 50 歲姓陳本地男子，涉嫌在聖誕節期間，假冒水務署職員進入多個住宅單位進行爆竊。被捕男子報稱無業且居無定所，擁有犯罪記錄，目前正被扣留調查。

受害人合共損失約 20,000 元，其中包括現金、八達通及銀包等財物。案發於去年 12 月 25 日至 29 日，涉及分別位於長沙灣、深水埗及屯門的三個單位。警方調查發現，疑犯專門針對 70 歲以上的長者落手，目標多為缺乏保安設施、閉路電視或鐵閘的舊式唐樓，以及能透過走廊窗戶觀察屋內情況的公共屋邨單位，包括屯門安定邨及長沙灣麗閣邨。

警方表示，疑犯的作案手法雷同，通常穿著便服且沒有攜帶工具包或背包，亦未能出示任何工作證明。他會向長者訛稱需要入屋檢查水管，甚至曾以「火警」為藉口騙取住戶信任。進入單位後，疑犯會假裝進行檢查，並趁事主不留神時，迅速偷走放在當眼處的財物，整個過程僅耗時約 1 至 2 分鐘。

疑犯打鼓嶺被捕

深水埗刑事調查隊與特遣隊透過分析「銳眼計劃」下的閉路電視片段，成功鎖定疑犯身份，並於昨日中午在打鼓嶺區將其拘捕。行動中，警方起回部分失物，包括約 1,700 元現金及八達通卡等。

警方呼籲市民，尤其是長者，應時刻保持警覺。若有陌生人要求進入單位，必須要求對方出示證件並核實身份；如對方自稱政府部門人員，應直接向相關部門查詢確認。此外，警方提醒市民避免將貴重財物放置於屋內顯眼位置，並在長假期外遊前確保鎖好門窗，考慮加強防盜措施。