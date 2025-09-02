51歲大馬女嫁26歲男！談五年師生戀結婚爆紅

▲馬來西亞一段相差25歲的師生戀修成正果。（圖／翻攝自TikTok）

[NOWnews今日新聞] 馬來西亞一段相差25歲的師生戀，最終突破世俗偏見開花結果。丈夫阿克馬（Aqmar，26歲）與妻子蘇哈娜（Suhana，51歲）結縭五年，不僅感情穩定，更在事業上攜手並進，成為當地佳話。

根據馬國媒體《星洲網》報導，兩人於2016年以學生與老師身份結識，經過多年交往後，最終在2020年步入婚姻殿堂。雖然年齡差距懸殊，但夫妻倆憑藉包容、誠懇與良好溝通，建立起幸福美滿的家庭。

婚後阿克馬與蘇哈娜共同決定投身餐飲業，目前已成功經營三間餐廳，生意蒸蒸日上。他們不僅是生活伴侶，更是事業夥伴，攜手奮鬥的故事吸引了不少關注。早在2021年，這段跨越年齡的愛情就因社群平台TikTok的廣泛傳播而走紅網路。許多顧客慕名到訪，不僅為了品嚐美食，也希望親眼見證這份真摯感情，甚至還有外地情侶專程前來「取經」。

儘管忙於餐廳事業，蘇哈娜仍堅持教職，展現她在家庭與工作之間兼顧的能力。夫妻倆也透露，他們期待新生命的到來，盼望為家庭增添更多溫暖與喜悅。在當今離婚率攀升的社會氛圍下，這對跨齡夫妻也分享婚姻心得。他們認為，婚姻難免遇到問題，但應透過真誠溝通來解決，而非將矛盾公開於網路，強調理解與支持才是長久經營的關鍵。

