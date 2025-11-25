51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老

楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。

楊恭如於片中先摸摸下巴，對鏡頭睜大雙眼，拉起眼皮，語氣自信滿滿地反擊：「誰在哪胡說八道啊？啥說都給你拉黑！我就開了磨皮啊，下巴就是那麼尖！眼睛、雙眼皮就是那麼大！」續強調自己一切純天然。對於網民指控楊恭如已老去，楊恭如內心強韌，直言：「人只要活着就會老！」網民對楊恭如嘅批評不止於外貌，更有人重提舊賬，留言指佢當年介入周正毅婚姻，楊恭如機智回應：「反正我聽說南京紅姐很喜歡你，你買了兩桶油上門，還挺大方」，幽默感瞬間化解網民舊事重提。

楊恭如抖音影片截圖

